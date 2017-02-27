zРадио написав:Растет intraday - собственно, с этого я и начал, объяснив причину сегодняшнего роста доллара
PS: часть сегодняшних потерь рынки отыграли, когда наш межбанк уже был закрыт, соответственно, завтра (по-идее) гривна должна немножко укрепиться
1. Доллар сегодня вырос в процентном отношении значительно меньше, чем упала гривна. 2. Доллар сегодня отыграл ровно столько, сколько потерял вчера вечером после закрытия нашей сессии. Вчерашнее и сегодняшние наши закрытия произошли при одинаковом индексе доллара.
Я постоянно обращаю внимание на движения доллара и часто отмечаю соответствие движения на нашем и мировых рынках, но сейчас не тот случай. Сейчас у нас своя свадьба.
zРадио написав:Друзья, не гривна падает, а доллар дорожает. Практически ко всему. Сегодня в США началось заседание Комиссии по открытым рынкам (FOMC), где один за другим функционеры делают заявления о необходимости скорейшего сворачивания стимулирования. Также от президента одного из региональных отделений ФРС Булларда впервые прозвучала идея о сокращении сроков тейперинга с 8-10 до 6 месяцев с тем, чтобы завершить его к концу 1-го кв. 2022-го и быть готовыми повышать ставку. Завтра Пауэлл будет успокаивать рынки, но маневр там небольшой - либо на этом заседании, либо на следующем сентябрьском будет представлен план ужестожения ДКП. Осень обещает быть волнительной. Особенно уязвимыми, повторюсь, являются ETF, FDI и долговые бумаги развивающихся рынков, с которых инвесторы начинают оптимизировать портфельные стратегии, сокращая позиции в активах высокого риска
посмотрим на реакцию нашего болотца (я про учётную ставку)
Сибарит написав:часто отмечаю соответствие движения на нашем и мировых рынках, но сейчас не тот случай. Сейчас у нас своя свадьба.
О нашей большей уязвимости я тоже вроде как написал Хотя и не настаиваю на том, что сегодняшние колебания гривны объясняются исключительно ожиданиями роста доллара в мире - это среднесрочный фактор риска
zРадио написав:Растет intraday - собственно, с этого я и начал, объяснив причину сегодняшнего роста доллара
PS: часть сегодняшних потерь рынки отыграли, когда наш межбанк уже был закрыт, соответственно, завтра (по-идее) гривна должна немножко укрепиться
1. Доллар сегодня вырос в процентном отношении значительно меньше, чем упала гривна. 2. Доллар сегодня отыграл ровно столько, сколько потерял вчера вечером после закрытия нашей сессии. Вчерашнее и сегодняшние наши закрытия произошли при одинаковом индексе доллара.
Я постоянно обращаю внимание на движения доллара и часто отмечаю соответствие движения на нашем и мировых рынках, но сейчас не тот случай. Сейчас у нас своя свадьба.
сірий написав:А ЩО СТАЛОСЯ ЧОМУ ТАК РІЗКО ВГОРУ ПОБІГЛИ Є ЯКЕСЬ РОЗУМНЕ ПОЯСНЕННЯ?
Почти каждый год одно и то же - не купившие на дне в августе вылезают и задаются вопросом "а че такое, че курс растет"
Я не адепт ані гривні ані долара. Проте, апелюю вашому твердженню. Назвіть мені економічні чи політичні новини на яких сьогодні відбувся ріст. Що було сьогодні такого, що не було минулих тижнів? Подвійна виручка була - Так. Вихід Нерезів - Ні. Надлишковий попит - можливо. Але виходить якщо його не було тиждень і він з'явився зараз, то це або олені, або виторг за довгі вихідні плюс бажання скупитись дешевше яке в результаті нашкодило всім покупцям. Я схиляюсь до другого та третього. Навіть якщо на емоція підемо далі в гору, то фундаментально зараз краща ситуація ніж пів року тому. Тому далі 27,3 зайти не повинні. Деякі форумчани спрацювали оперативно. Мають шанс або спати спокійно якщо піде вгору, або заробити якщо відкотиться. Я ж почекаю до закінчення місяця і навіть далі. Тим більше, що мої стартові позиції не дозволяють зараз відкуповуватись бо я порівняно недавно повернувся в гривню.