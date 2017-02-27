Realist написав:
Я не адепт ані гривні ані долара.
Проте, апелюю вашому твердженню.
Назвіть мені економічні чи політичні новини на яких сьогодні відбувся ріст.
Що було сьогодні такого, що не було минулих тижнів?
Подвійна виручка була - Так.
Вихід Нерезів - Ні.
Надлишковий попит - можливо. Але виходить якщо його не було тиждень і він з'явився зараз, то це або олені, або виторг за довгі вихідні плюс бажання скупитись дешевше яке в результаті нашкодило всім покупцям.
Я схиляюсь до другого та третього.
Навіть якщо на емоція підемо далі в гору, то фундаментально зараз краща ситуація ніж пів року тому. Тому далі 27,3 зайти не повинні.
Деякі форумчани спрацювали оперативно. Мають шанс або спати спокійно якщо піде вгору, або заробити якщо відкотиться. Я ж почекаю до закінчення місяця і навіть далі. Тим більше, що мої стартові позиції не дозволяють зараз відкуповуватись бо я порівняно недавно повернувся в гривню.
То есть вы сделали ставку на дальнейшее укрепление? Но разве вы не верите, что зимой будет 28+? А раз так, зачем в конце лета ловить дно, когда можно купить 27-, а потом продать 28+? Мне кажется, что ниже 27 нужно находиться в долларе и, если коротко и выходить из него, то для того, чтобы тут же вернуться, но уже дешевле. Так можно и дна дождаться и не сильно потерять.