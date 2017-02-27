сірий написав:А ЩО СТАЛОСЯ ЧОМУ ТАК РІЗКО ВГОРУ ПОБІГЛИ Є ЯКЕСЬ РОЗУМНЕ ПОЯСНЕННЯ?
Почти каждый год одно и то же - не купившие на дне в августе вылезают и задаются вопросом "а че такое, че курс растет"
Я не адепт ані гривні ані долара. Проте, апелюю вашому твердженню. Назвіть мені економічні чи політичні новини на яких сьогодні відбувся ріст. Що було сьогодні такого, що не було минулих тижнів? Подвійна виручка була - Так. Вихід Нерезів - Ні. Надлишковий попит - можливо. Але виходить якщо його не було тиждень і він з'явився зараз, то це або олені, або виторг за довгі вихідні плюс бажання скупитись дешевше яке в результаті нашкодило всім покупцям. Я схиляюсь до другого та третього. Навіть якщо на емоція підемо далі в гору, то фундаментально зараз краща ситуація ніж пів року тому. Тому далі 27,3 зайти не повинні. Деякі форумчани спрацювали оперативно. Мають шанс або спати спокійно якщо піде вгору, або заробити якщо відкотиться. Я ж почекаю до закінчення місяця і навіть далі. Тим більше, що мої стартові позиції не дозволяють зараз відкуповуватись бо я порівняно недавно повернувся в гривню.
То есть вы сделали ставку на дальнейшее укрепление? Но разве вы не верите, что зимой будет 28+? А раз так, зачем в конце лета ловить дно, когда можно купить 27-, а потом продать 28+? Мне кажется, что ниже 27 нужно находиться в долларе и, если коротко и выходить из него, то для того, чтобы тут же вернуться, но уже дешевле. Так можно и дна дождаться и не сильно потерять.
kluychkooleg написав:То есть вы сделали ставку на дальнейшее укрепление? Но разве вы не верите, что зимой будет 28+? А раз так, зачем в конце лета ловить дно, когда можно купить 27-, а потом продать 28+? Мне кажется, что ниже 27 нужно находиться в долларе и, если коротко и выходить из него, то для того, чтобы тут же вернуться, но уже дешевле. Так можно и дна дождаться и не сильно потерять.
Хоче це не ввічливо, дозволю собі відповісти зустрічними питаннями. Скільки до зими місяців? Що робити до того часу? А чи буде 28+? Що робити із інфляцією якщо курс виросте наприклад тільки до 27,3-27,5 і то аж в жовтні-листопаді, а ви весь цей час в доларі. Адже ціни в Україні вміють тільки рости, але не падати. Чи перекриє інфляцію такий ріст курсу? В даний момент часу Не має значення чи ви в гривні чи доларі, інфляція їсть і те і інше. Але дохідність у гривні та долара різняться. А що до перспектив, то з одного боку ми маємо вливання грошей в економіку світу і від центробанків і від МВФ при тій же самій кількості товарів і послуг, а можливо навіть і меншій їх кількості, з іншого ж можливі дії ФРС які призведуть до здорожчання долара та здешевлення валют країн, що розвиваються через відтік коштів із ризикових активів. У нас негативне сальдо товарів, але позитивне по послугах. Ми сировинна економіка, але наша сировина в найближчому майбутньому буде затребувана і ми диверсифікували види цієї сировини (Людські ресурси/зерно/масло/руда/метал). На даний момент ми маємо хороші ціни та високий попит на всі наші ресурси. Газ будемо докуповувати, але не багато (і то не факт і не відомо коли). Вакцин поки що є достатньо. Тобто валюта на них теж поки що не потрібна. Локдаун буде десь аж за місяць-два. Нерезидентів у нас аж на 4 з хвостиком мільярди $. Ви рахуєте, що це аж так багато? Поки ми із вами очікуємо росту курсу, їм капають відсотки. Там же ж не дурні сидять. У людей програми рахують ймовірності, ризики та потенційні вигоди. У населення не так багато вільної гривні, щоб купляти валюту. За останній рік населення більше продало валюти ніж купило. Ми всі проїдаємо (в буквальному розуміння витрачаємо на мега дорогу їжу) заощадження. Резюме. Ще раз повторюсь. Не бачу економічних та політичних причин для суттєвого росту курсу. (це не означає, що ці новини не можуть з'явитись). Те, що зараз курс росте - це звичайне дихання ринку. Зараз сцена на якій виступають прихильники доларо, так само як ще тиждень тому виступали гривне-патріоти. Можу помилятись, проте маю свою точку зору і і ціную це.
Оці слова б викарбувати при вході у ВР і дописати - "Робіть щось з цим, а то ми щось зробимо з вами!"
Я ще раз повторюсь - от що-що, а ціни на їжу мене дуууууже дратують!!! І от коли приходять до мене люди, наче, хочуть щось купити, але інколи "крутять носом", що дорого(то завжди так є, навіть, до подорожчання) - а я їм чуть на пальцях не пояснюю, ледве стримуючи себе)) - кажу: "Ну от ви сумніваєтесь в мене купити річ за 100-300-500грн, яка прослужить вам МІНІМУМ рік-три-п'ять! Вам шкода на це витратити кошти! А підете, витратите ці ж 100-300-500грн на малий "кульочок їжі" в атб, яку за 1-2-3 ДНІ з'їсьте - це нормас???!" 🤦🤦🤦
Realist написав:У населення не так багато вільної гривні, щоб купляти валюту. За останній рік населення більше продало валюти ніж купило. Ми всі проїдаємо (в буквальному розуміння витрачаємо на мега дорогу їжу) заощадження.
Не первый раз вижу утверждение о проедании сбережений и решил выяснить, насколько быстро мы их проедаем? Посчитать очень просто: нужно от чистой продажи валюты физлицами отнять поступления валюты физлицам. Это будет чистое сокращение валютных сбережений.
Чистая продажа валюты физлицами за 7 месяцев текущего года составила $1.9 мдрд. Разница между входящими и исходящими переводами физлиц за 7 месяцев текущего года составила 5 - 2.25 = $2.75 млрд.
Подставляем в нашу формулу: 1.9 - 2.75 = -0.85 млрд. Т.о. скорость сокращения валютных сбережений населения оказалась отрицательной. Сбережения приросли почти на миллиард баксов.
Нельзя считать только расходы, когда есть и доходы. Цифры поступлений от "заробитчан" озвучиваются регулярно. Эти суммы еще больше превышают продажу за счет попытки учесть неофициальные каналы. Проедается не все, что видно по цифрам.
Кавычки поставил, т.к. есть подозрение, что весомая доля переводов "заробитчан" - это оплата фрилансерам, которые не хотят официально оформлять свои занятия.
Realist написав:У населення не так багато вільної гривні, щоб купляти валюту. За останній рік населення більше продало валюти ніж купило. Ми всі проїдаємо (в буквальному розуміння витрачаємо на мега дорогу їжу) заощадження.
Не первый раз вижу утверждение о проедании сбережений и решил выяснить, насколько быстро мы их проедаем? Посчитать очень просто: нужно от чистой продажи валюты физлицами отнять поступления валюты физлицам. Это будет чистое сокращение валютных сбережений.
Чистая продажа валюты физлицами за 7 месяцев текущего года составила $1.9 мдрд. Разница между входящими и исходящими переводами физлиц за 7 месяцев текущего года составила 5 - 2.25 = $2.75 млрд.
Подставляем в нашу формулу: 1.9 - 2.75 = -0.85 млрд. Т.о. скорость сокращения валютных сбережений населения оказалась отрицательной. Сбережения приросли почти на миллиард баксов.
Нельзя считать только расходы, когда есть и доходы. Цифры поступлений от "заробитчан" озвучиваются регулярно. Эти суммы еще больше превышают продажу за счет попытки учесть неофициальные каналы. Проедается не все, что видно по цифрам.
Кавычки поставил, т.к. есть подозрение, что весомая доля переводов "заробитчан" - это оплата фрилансерам, которые не хотят официально оформлять свои занятия.
На больших цифрах, скорее всего, так и есть. А вот посегментно, уверен, все очень по-разному. У кого то прибывает к уже большим накоплениям, у кого-то уменьшаются и имеющиеся крохотные...
Еще не стоит забывать о том, что крупные покупки (вторичка недвижимости и авто) в подавляющем большинстве случаев происходят в долларах. Попадает после этого валюто-обменная, или трансграничная операция в статистику по физлицам - большой вопрос. Например, расчет с импортером американских страховых битков может происходить в наличной форме, а депонирует с фиктивной операцией обмена и переводит в пользу аукциона средства уже юрлицо. Думаю, таких примеров масса, особенно, в экономике серого импорта - это просто первое, что пришло в голову.
А импорт прет самыми дикими темпами с 2008-го года. Это вымывает очень много валюты. Экспорт же (который тоже, без сомнений, прет) не гарантирует, что весь его объем окажется внутри страны, и далее - на межбанке. Бенефициаров экспортных сверхприбылей единицы. С позиции внешнеторгового баланса, импорт - кассовая величина, экспорт - учетная
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 26 сер, 2021 23:52, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:Нельзя считать только расходы, когда есть и доходы. Цифры поступлений от "заробитчан" озвучиваются регулярно. Эти суммы еще больше превышают продажу за счет попытки учесть неофициальные каналы. Проедается не все, что видно по цифрам.
Ви порахували всіх разом. Не дивно, що заробітчани щось відкладають. Тобто не проїдають всі зароблені за кордоном кошти. Адже ж який зміст тоді їхати на "заробітки". А як бути із тими, хто живе в Україні і заробляє в гривні? Я їх підставити у вашу формулу? Пригадуєте часи, коли населення купувало більше валюти ніж продавало. Але ж заробітчанські гроші тоді теж були. Прошу сприймати фразу, що населення проїдає заощадження, як таке що означає, що пересічний громадянин/ка надто багато % свого доходу витрачає на їжу. Таким чином він/вона підтримує економіку (споживання), але не стає від цього багатший. Адже все ж таки можна погодитись із Долярчиком, що річ яка коштує як обід в ресторані і яка буде використовуватись 3-5-7 років має набагато більше користі для пересічного/ї ніж той же обід. От для прикладу, я сьогодні електролобзик купив. Відомого виробника. Його еквівалентна вартість рівноцінна 2-х денному відпочинку в наметах в Карпатах на минулому вікенді. І там і там я підтримав економіку (споживання). Але цей прилад може в майбутньому зекономити мені кошти, а от відпочинок вже ні. Я не закликаю економити на їжі чи відпочинку. Я СТВЕРДЖУЮ, що перше і друге в Україні не відповідають ні доходам громадян ні якості/сервісу. Не будемо зараз перелічувати причини чому це так. Ми всі прекрасно їх розуміємо. Суть твердження яке обговорюємо - ми в буквальному розуміння проїдаємо наші ПОТЕНЦІЙНІ заощадження.
Оці слова б викарбувати при вході у ВР і дописати - "Робіть щось з цим, а то ми щось зробимо з вами!"
Я ще раз повторюсь - от що-що, а ціни на їжу мене дуууууже дратують!!! І от коли приходять до мене люди, наче, хочуть щось купити, але інколи "крутять носом", що дорого(то завжди так є, навіть, до подорожчання) - а я їм чуть на пальцях не пояснюю, ледве стримуючи себе)) - кажу: "Ну от ви сумніваєтесь в мене купити річ за 100-300-500грн, яка прослужить вам МІНІМУМ рік-три-п'ять! Вам шкода на це витратити кошти! А підете, витратите ці ж 100-300-500грн на малий "кульочок їжі" в атб, яку за 1-2-3 ДНІ з'їсьте - це нормас???!" 🤦🤦🤦
Тоже периодически думаю об этом. Иду в "Класс" - 1-2-3 тысячи улетели. А меньше, чем через неделю снова идти. А за 3000+ можно купить вещь, которая будет служить долго. Получается, унитаз - самое дорогое устройство в доме.
Bank of Korea Hikes Rate With Debt Risk Seen Bigger Than Delta
(Bloomberg) -- South Korea became the first major Asian economy to raise interest rates Thursday, with more hikes in the pipeline as its central bank indicated that financial risks pose a bigger threat to the economy than the latest virus outbreak.
Governor Lee Ju-yeol said the quarter-percentage-point hike to 0.75% still left rates in an accommodative position that supports the economy. He added that the current delta wave is having less of a negative impact on growth as consumers adjusted behavior to the new normal of the pandemic.
Policy adjustments over the coming months would be gradual, with the timing of the next move taking into account Covid-19 developments, financial imbalances and moves by other central banks including the Federal Reserve, he said.
Нарешті хтось в світі з розвинутих країна показав, шо має болз і підняв ставку. Жоріку-додіку буде важче нам всім внаглу брехати...
Realist написав:А як бути із тими, хто живе в Україні і заробляє в гривні? Я їх підставити у вашу формулу?
Нужно от чистой продажи отнять сумму продажи заробитчан. К сожалению, последнюю цифру определить тяжело, т.к. источники денег при валютообмене не учитываются почти никогда. Но исходя из объемов поступлений и предположения, что заробитчане присылают деньги на прокорм семей, можно с достаточной долей уверенности предположить, что и эта разница окажется отрицательной. Т.е. суммарные сбережения живущих здесь, скорее всего, тоже увеличиваются.
zРадио написав:А вот посегментно, уверен, все очень по-разному. У кого то прибывает к уже большим накоплениям, у кого-то уменьшаются и имеющиеся крохотные...
А у кого-то их никогда не было. Разумеется, у всех все по-разному. Задача обеспечить равенство сбережений еще утопичнее, чем равенство доходов. Даже при развитом социализме, от которого у нас остались совершенно не подходящие нынешнему экономическому укладу представления о социальной справедливости, когда у большинства людей доходы были очень близки, одни накапливали серьезные по тем меркам суммы, а другие регулярно занимали трешку до получки. При этом часто человек с большей зарплатой занимал у человека с меньшей.
Именно общие цифры показывают состояние экономики. А то, что сбережения есть у меньшинства - вполне нормальное явление. У большинства населения стран, которым мы привыкли завидовать, задолженность по кредитам значительно превышает размер заначки. Вот так несправедливо устроен мир. Весь. Это надо принять как неизбежность и перестать страдать.