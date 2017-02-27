Да, но только тогда, когда они рассматриваются в комплексе. Я уже приводил здесь не одну картину маслом - например, рост денежных абсолютов экспорта при падении его натуралки. Посмотришь только на первое - "вау", на оба - "хм". Ценовая конъюнктура - это врЕменная манна, а восстановление утраченного производства - либо сложная задача, либо необратимая проблема.
И о целеполагании в этой связи я тоже не просто так регулярно говорю - у одних падение реального сектора и занятости, у других - рекордная ликвидность БС. Попробуй тут сделай вывод о состоянии экономики, ага. А крайних так и искать бессмысленно, потому что "к пуговицам претензий нет" (с)
Ну это уже популизм, а не контр-аргумент в адрес собеседника Необязательно лично страдать от проблемы, чтобы признавать ее актуальность