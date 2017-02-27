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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8187818881898190
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 00:13

  Сибарит написав:Именно общие цифры показывают состояние экономики


Да, но только тогда, когда они рассматриваются в комплексе. Я уже приводил здесь не одну картину маслом - например, рост денежных абсолютов экспорта при падении его натуралки. Посмотришь только на первое - "вау", на оба - "хм". Ценовая конъюнктура - это врЕменная манна, а восстановление утраченного производства - либо сложная задача, либо необратимая проблема.

И о целеполагании в этой связи я тоже не просто так регулярно говорю - у одних падение реального сектора и занятости, у других - рекордная ликвидность БС. Попробуй тут сделай вывод о состоянии экономики, ага. А крайних так и искать бессмысленно, потому что "к пуговицам претензий нет" (с)

  Сибарит написав:Вот так несправедливо устроен мир. Весь. Это надо принять как неизбежность и перестать страдать.


Ну это уже популизм, а не контр-аргумент в адрес собеседника :) Необязательно лично страдать от проблемы, чтобы признавать ее актуальность
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