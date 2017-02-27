Додано: Чет 26 сер, 2021 21:49

kluychkooleg написав: То есть вы сделали ставку на дальнейшее укрепление? Но разве вы не верите, что зимой будет 28+? А раз так, зачем в конце лета ловить дно, когда можно купить 27-, а потом продать 28+? Мне кажется, что ниже 27 нужно находиться в долларе и, если коротко и выходить из него, то для того, чтобы тут же вернуться, но уже дешевле. Так можно и дна дождаться и не сильно потерять. То есть вы сделали ставку на дальнейшее укрепление? Но разве вы не верите, что зимой будет 28+? А раз так, зачем в конце лета ловить дно, когда можно купить 27-, а потом продать 28+? Мне кажется, что ниже 27 нужно находиться в долларе и, если коротко и выходить из него, то для того, чтобы тут же вернуться, но уже дешевле. Так можно и дна дождаться и не сильно потерять.

Хоче це не ввічливо, дозволю собі відповісти зустрічними питаннями.Скільки до зими місяців? Що робити до того часу? А чи буде 28+? Що робити із інфляцією якщо курс виросте наприклад тільки до 27,3-27,5 і то аж в жовтні-листопаді, а ви весь цей час в доларі. Адже ціни в Україні вміють тільки рости, але не падати. Чи перекриє інфляцію такий ріст курсу?В даний момент часу Не має значення чи ви в гривні чи доларі, інфляція їсть і те і інше. Але дохідність у гривні та долара різняться.А що до перспектив, то з одного боку ми маємо вливання грошей в економіку світу і від центробанків і від МВФ при тій же самій кількості товарів і послуг, а можливо навіть і меншій їх кількості, з іншого ж можливі дії ФРС які призведуть до здорожчання долара та здешевлення валют країн, що розвиваються через відтік коштів із ризикових активів.У нас негативне сальдо товарів, але позитивне по послугах. Ми сировинна економіка, але наша сировина в найближчому майбутньому буде затребувана і ми диверсифікували види цієї сировини (Людські ресурси/зерно/масло/руда/метал). На даний момент ми маємо хороші ціни та високий попит на всі наші ресурси. Газ будемо докуповувати, але не багато (і то не факт і не відомо коли). Вакцин поки що є достатньо. Тобто валюта на них теж поки що не потрібна. Локдаун буде десь аж за місяць-два. Нерезидентів у нас аж на 4 з хвостиком мільярди $. Ви рахуєте, що це аж так багато? Поки ми із вами очікуємо росту курсу, їм капають відсотки. Там же ж не дурні сидять. У людей програми рахують ймовірності, ризики та потенційні вигоди.У населення не так багато вільної гривні, щоб купляти валюту. За останній рік населення більше продало валюти ніж купило. Ми всі проїдаємо (в буквальному розуміння витрачаємо на мега дорогу їжу) заощадження.Резюме. Ще раз повторюсь. Не бачу економічних та політичних причин для суттєвого росту курсу. (це не означає, що ці новини не можуть з'явитись). Те, що зараз курс росте - це звичайне дихання ринку. Зараз сцена на якій виступають прихильники доларо, так само як ще тиждень тому виступали гривне-патріоти. Можу помилятись, проте маю свою точку зору і і ціную це.