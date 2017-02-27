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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8187818881898190
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:20

  lrs7719 написав:И сегментация и расслоение по доходам - очень серьёзная проблема в любом обществе, для того и придумали коэффициент Джини и большие налоги, что б это как то урегулировать
Наша проблема в тому що ми одночасно, пробуємо обмежити споживання у верхніх 30% ..і збільшити обєми виробництва , які у нас явно недостатні в порівнянні з сусідами....
От і виходить - тих хто повинен бути локомотивом - давимо , щоб вони не відірвались від вагончиків..а вагончики жити з рівнем споживання в 2000 грн/особу - вже не можуть , бо малувато.
Тобто йдемо по принципу
Щоб корова більше давала молока - її треба більше доїти і менше годувати.
Ви ж розумієте , що з точки зору Європи
Квартира в 120м2 або речі вартістю в 15000 доларів або наявність комерційного примішення в 60 м2 або нове авто - це не ознака надбагатства
а у нас пан Гетьманцев вважає що досягнення такої ознаки вже підстава для тотальної перевірки
Питання на засипку
а - хто захоче народжувати 2 дітей? ..бо жити сімї з 4-рьох осіб в квартирі менше 120 м2 - якось маразматично
б - хто захоче будувати магазинчик/цех розміром в 60+м2 ?
в - хто ризикне купувати нове авто?

То куди збираємось потрапити? в Північну Корею чи СРСР зразка 1985 року?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:42

  vitaliian написав:
  Realist написав:У населення не так багато вільної гривні, щоб купляти валюту.
  Realist написав:Що робити із інфляцією
если у населения нет свободной гривны откуда тогда инфляция?

Складається враження, що у якоїсь невеличкої горсточки людей з'явилось трохи вільної гривні....... а от інфляцію розігнали на всіх :roll:

І щоб 2 рази не вставати - на думку приходить, в кого ж то збільшилось тої гривні)) - у "масонів" фармацефтики, продуктів, доставки... :roll:
(лоХдауни попідкидали їм в карти всі козері з колоди) :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lrs7719 написав:Кстати не всё так однозначно с деньгами МВФ -

Я видел эту новость и ждал на нее ссылку :)
Заголовок:
жУРНАЛИСТ написав:Кабмін спрямує $2,7 млрд від МВФ на соцвиплати

Цитата из текста в другом источнике:
Шмигаль написав:Ці кошти сприятимуть макроекономічній стабільності, дозволять збільшити соціальні виплати та підтримати українську економіку на шляху її відновлення

Если внимательно читать не только заголовки, новостная картина совершенно изменится.
Цитата премьера никак не опровергает мое утверждение, что транш фонда нет необходимости конвертировать в гривну перед использованием для погашения долгов.
А тот факт, что не придется изыскивать средства для погашения долгов действительно позволит увеличить внутренние расходы, в т.ч. и на социалку.

Даже если журналист, который первый написал этот растиражированный всеми заголовк, не видит разницы между "направят" и "позволит", относительно корректный заголовок должен был выглядеть так: "направит средства на соцвыплаты и стимулирование экономики".
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:04

  kluychkooleg написав:
  DM76 написав:Кто подскажет, в стольном граде Киеве тоже за "старые" (до 2009 г) доллары комиссию берут при приеме? Сегодня сдавал, так в 2-х обменках вообще не стали брать, мол то пятна, то плесень, хотя на глаз нифига там нет, сдал меняле со скидкой 50 грн на 100 USD/


купите УФ фонарь для проверки купюр. Чтобы пятна видеть, которые глазом не видно.


Здесь уже советовали 10-вт модель, чтобы с запасом мощности (и при дневном свете): заказал и себе такой, так как и сам периодически сталкиваюсь с такими придирками кассиров...

Спрашивал кассира (только до этого - слышал про дисконтирование купюр ДО 2000-го...) - сказала, что о таком ограничении по году выпуска - НЕ слышала, главное, чтобы купюра была НЕ: стиранная/затертая, рваная, подписанная (хотя со штампиками - брала, может НЕ заметила), соотв., "правильно" светилась в УФ...

Я сам - НЕ заморачиваюсь, откладывая отбраковку на отдых: рассчитываясь в Турции баксами в супермаркете, или в а/порту во "фришопе" - такого задроча не припоминаю; "на крайняк" - поменяю тому, кто летит в Штаты!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:06

Успіх Як я розумію, з інфляцією боротись вкрай складно з причини відсутності універсальних методів, що дають 100-% результат. Тому різниця в % між світовою девальвацією долара і укр. інфляцією повинна адекватно відобразитись на ослабленні курсу гривні з часом, як тільки зникнуть/ослабнуть "мінорітарні" чинники впливу на національну валюту. які тут не підпідставно піаряться. Це просто природній баланс без врахування прогнозів ВВП, ковіду,війн,боргів,урожаю,МВФ- ИМХО
alex10
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