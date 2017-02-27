Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:19

Proofy написав: Realist написав: Хоче це не ввічливо, дозволю собі відповісти зустрічними питаннями.

Скільки до зими місяців? Що робити до того часу? А чи буде 28+? Що робити із інфляцією якщо курс виросте наприклад тільки до 27,3-27,5 і то аж в жовтні-листопаді, а ви весь цей час в доларі. Адже ціни в Україні вміють тільки рости, але не падати. Чи перекриє інфляцію такий ріст курсу?

В даний момент часу Не має значення чи ви в гривні чи доларі, інфляція їсть і те і інше. Але дохідність у гривні та долара різняться. Хоче це не ввічливо, дозволю собі відповісти зустрічними питаннями.Скільки до зими місяців? Що робити до того часу? А чи буде 28+? Що робити із інфляцією якщо курс виросте наприклад тільки до 27,3-27,5 і то аж в жовтні-листопаді, а ви весь цей час в доларі. Адже ціни в Україні вміють тільки рости, але не падати. Чи перекриє інфляцію такий ріст курсу?В даний момент часу Не має значення чи ви в гривні чи доларі, інфляція їсть і те і інше. Але дохідність у гривні та долара різняться. Я вот не понимаю вашей логики. Допустим у меня на свободном депо гривна, в эквиваленте 7тыс $, пусть 900 грн в месяц имеем процент. За 2 дня $ вырос на 20 коп, уже профит больше. Это перекрывает инфляцию, а депо нет.

Далее, вы свято верите, что по осени все будет хорошо с курсом, это вразрез идет с традицией и влет может быть от вашего эксперимента ощутимый. Я вот не понимаю вашей логики. Допустим у меня на свободном депо гривна, в эквиваленте 7тыс $, пусть 900 грн в месяц имеем процент. За 2 дня $ вырос на 20 коп, уже профит больше. Это перекрывает инфляцию, а депо нет.Далее, вы свято верите, что по осени все будет хорошо с курсом, это вразрез идет с традицией и влет может быть от вашего эксперимента ощутимый.

если древесина, металл , краска, моторное масло и еще 2 тыс наименований (стеклопакеты заказал 20августа-цена в 2 раза от февраля 2021г)подорожали на 60-120% август 2021го к августу 2020го, то даже биткоин может не помочь, разве что Ethereumигра на курсе + инвестирование ОВГЗ (депозиты-это вообще слезы) это возня в песочнице,зарабатывая как будто чистых 10-14% к курсу доллара не очень перекрывает инфляцию 60-70% за 1,5 годасогласен, что стеклопакеты мы не покупаем каждый год , краска, металл, лес, газобетон, кирпич нужны только тем, кто строит дом, но кроме это есть масса того, что подорожало (про продукты не будем)в июле планировал купить еще земли и построить гостиницу на 12-16 номеров...сделав расчеты я понял, что слишком много неизвестных по цене (да, можно заложиться на инфляцию и сразу все товары умножить на 1,5, а если будет 2 и 2,5 тогда зачем ввобще начинать ) с бетоном вообще глупость-купить (и дать заработать застройщику) и потом 22 года отбивать инвестиции