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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8188818981908191>
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:34

Вряд ли он представляет интересы национальные. Подскажите когда ждать продажи "рекордного" урожая, и как это повлияет на курс. Или уже не ждать, и не повлияет(
yulia956688
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:35

  kluychkooleg написав:По МБ - впечатление, что на 26.935 кто-то пытается гасить движение вверх.


Правильное у Вас впечатление :) С 10:20 примерно Нацбанк стоит с продажей 26,94 и не пускает вверх.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:53

  alex10 написав:Успіх Як я розумію, з інфляцією боротись вкрай складно з причини відсутності універсальних методів, що дають 100-% результат. Тому різниця в % між світовою девальвацією долара і укр. інфляцією повинна адекватно відобразитись на ослабленні курсу гривні з часом, як тільки зникнуть/ослабнуть в даному випадку "мінорітарні" чинники впливу на національну валюту. які тут не підпідставно піаряться. Це просто природній баланс без врахування прогнозів ВВП, ковіду,війн,боргів,урожаю,МВФ- ИМХО

Подорожали моторные масла Shell, подорожание примерно 60% за год. Раньше инфляция в этой категории была не высокой. Наступление печатного станка идет по всем фронтам.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Хоче це не ввічливо, дозволю собі відповісти зустрічними питаннями.
Скільки до зими місяців? Що робити до того часу? А чи буде 28+? Що робити із інфляцією якщо курс виросте наприклад тільки до 27,3-27,5 і то аж в жовтні-листопаді, а ви весь цей час в доларі. Адже ціни в Україні вміють тільки рости, але не падати. Чи перекриє інфляцію такий ріст курсу?
В даний момент часу Не має значення чи ви в гривні чи доларі, інфляція їсть і те і інше. Але дохідність у гривні та долара різняться.
Я вот не понимаю вашей логики. Допустим у меня на свободном депо гривна, в эквиваленте 7тыс $, пусть 900 грн в месяц имеем процент. За 2 дня $ вырос на 20 коп, уже профит больше. Это перекрывает инфляцию, а депо нет.
Далее, вы свято верите, что по осени все будет хорошо с курсом, это вразрез идет с традицией и влет может быть от вашего эксперимента ощутимый.
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:19

  Proofy написав:
  Realist написав:Хоче це не ввічливо, дозволю собі відповісти зустрічними питаннями.
Скільки до зими місяців? Що робити до того часу? А чи буде 28+? Що робити із інфляцією якщо курс виросте наприклад тільки до 27,3-27,5 і то аж в жовтні-листопаді, а ви весь цей час в доларі. Адже ціни в Україні вміють тільки рости, але не падати. Чи перекриє інфляцію такий ріст курсу?
В даний момент часу Не має значення чи ви в гривні чи доларі, інфляція їсть і те і інше. Але дохідність у гривні та долара різняться.
Я вот не понимаю вашей логики. Допустим у меня на свободном депо гривна, в эквиваленте 7тыс $, пусть 900 грн в месяц имеем процент. За 2 дня $ вырос на 20 коп, уже профит больше. Это перекрывает инфляцию, а депо нет.
Далее, вы свято верите, что по осени все будет хорошо с курсом, это вразрез идет с традицией и влет может быть от вашего эксперимента ощутимый.


если древесина, металл , краска, моторное масло и еще 2 тыс наименований (стеклопакеты заказал 20августа-цена в 2 раза от февраля 2021г)
подорожали на 60-120% август 2021го к августу 2020го, то даже биткоин может не помочь, разве что Ethereum

игра на курсе + инвестирование ОВГЗ (депозиты-это вообще слезы) это возня в песочнице,
зарабатывая как будто чистых 10-14% к курсу доллара не очень перекрывает инфляцию 60-70% за 1,5 года

согласен, что стеклопакеты мы не покупаем каждый год , краска, металл, лес, газобетон, кирпич нужны только тем, кто строит дом, но кроме это есть масса того, что подорожало (про продукты не будем)

в июле планировал купить еще земли и построить гостиницу на 12-16 номеров...сделав расчеты я понял, что слишком много неизвестных по цене (да, можно заложиться на инфляцию и сразу все товары умножить на 1,5, а если будет 2 и 2,5 тогда зачем ввобще начинать ) с бетоном вообще глупость-купить (и дать заработать застройщику) и потом 22 года отбивать инвестиции
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:26

  Proofy написав:
  Realist написав:Хоче це не ввічливо, дозволю собі відповісти зустрічними питаннями.
Скільки до зими місяців? Що робити до того часу? А чи буде 28+? Що робити із інфляцією якщо курс виросте наприклад тільки до 27,3-27,5 і то аж в жовтні-листопаді, а ви весь цей час в доларі. Адже ціни в Україні вміють тільки рости, але не падати. Чи перекриє інфляцію такий ріст курсу?
В даний момент часу Не має значення чи ви в гривні чи доларі, інфляція їсть і те і інше. Але дохідність у гривні та долара різняться.
Я вот не понимаю вашей логики. Допустим у меня на свободном депо гривна, в эквиваленте 7тыс $, пусть 900 грн в месяц имеем процент. За 2 дня $ вырос на 20 коп, уже профит больше.

Реальный профит будет, когда вы за счет него что-то приобретете.
А пока это виртуал.
С тем же успехом за 2 дня $ может упасть на 20 коп и профит испарится.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:29

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.08.2021..................26,9276
Доллар прибавил 15 копеек.

МКГ*............7.2088............7.1696...........-0.54%

Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. Перекурив, весьма бодро пошли вверх. Обеспокоенный такой резвостью на рынок вышел Нацбанк. Рынок сегодня, похоже, очень нервный, движения настолько динамичны, а разброс котировок столь высок, что алгоритмы усреднения и сглаживания, применяемые Укрдилингом искажают картину. Поэтому пока будем довольствоваться только информацией о направлении. Справочный курс примерно соответствует торговле при котировках 26,92 - 26,94, уровень оферов определяется ставкой регулятора.
В мире доллар демонстрирует стабильность с очень легкой тенденцией роста.
Справочный курс, предположительно, встретили котировками 26.9250 - 26.9450, что на 8.5 копеек выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно уменьшились за счет перетока в казначейство и роста объема суточных сертификатов. Сопротивлялась уменьшению ликвидности только инкассация, объем которой в четверг уменьшился в 2 раза по сравнению со средой.

В среду объем МБ вырос с 441.3 до 523.5 млн. Обороты чистые и немалые для первого рабочего дня недели. Клиентские обороты также выросли. Вернулись к превышению предложения над спросом. Суммарное превышение выглядит небольшим за счет форвардных покупок, а по оперативным сделкам весьма существенным.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Миша-клиент написав:Спрашивал кассира (только до этого - слышал про дисконтирование купюр ДО 2000-го...) - сказала, что о таком ограничении по году выпуска - НЕ слышала, главное, чтобы купюра была НЕ: стиранная/затертая, рваная, подписанная (хотя со штампиками - брала, может НЕ заметила), соотв., "правильно" светилась в УФ...

Такі банкноти традиційно "не хочуть" брати через обмеженість елементів захисту. Особливо грамотні касири при відмові будуть посилатися на неможливість визначення платоспроможності і відповідний пункт у постанові.
З такими банкнотами варто звернутися до шановних мінял (забирали такі банкноти, 1980-х р.в., зокрема, по звичайному курсові).
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:За 2 дня $ вырос на 20 коп, уже профит больше. Это перекрывает инфляцию, а депо нет.
10-15 копеек съест спрэд. а курс может застрять в этом диапазоне.
  yulia956688 написав:Где межбанк третий день подряд?
в отпуске.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Думаю, что сегодня один из последних дней слить сохатым ягель задорого. Загон заканчивается.
Denik
 
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