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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:00
Denik написав:
Думаю, что сегодня один из последних дней слить сохатым ягель задорого. Загон заканчивается.
Позначимо прогноз...
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:11
Denik написав:
Думаю, что сегодня один из последних дней слить сохатым ягель задорого. Загон заканчивается.
И на долго ...*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:26
Кричу!
Открываем обменку. Обзор франшизы 2019
Тобто чистий прибуток в цих ідеальних умовах буде складати 135 000 грн ( за один календарний місяць)
Але враховуючи що наш ринок не є ідеальним то реально за перший місяць можна отримати дохід
165 000 грн / 50% = 82 500
82 500 грн – 30 000 = 52 500
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