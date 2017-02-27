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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8188818981908191
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:00

  Denik написав:Думаю, что сегодня один из последних дней слить сохатым ягель задорого. Загон заканчивается.

Позначимо прогноз...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:11

  Denik написав:Думаю, что сегодня один из последних дней слить сохатым ягель задорого. Загон заканчивается.

И на долго ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кричу! :mrgreen:
Тобто чистий прибуток в цих ідеальних умовах буде складати 135 000 грн ( за один календарний місяць)

Але враховуючи що наш ринок не є ідеальним то реально за перший місяць можна отримати дохід

165 000 грн / 50% = 82 500

82 500 грн – 30 000 = 52 500

Открываем обменку. Обзор франшизы 2019
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