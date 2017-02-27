RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 81898190819181928193>
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:00

  Denik написав:Думаю, что сегодня один из последних дней слить сохатым ягель задорого. Загон заканчивается.

Позначимо прогноз...
centurionus
 
Повідомлень: 1562
З нами з: 07.10.09
Подякував: 315 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:11

  Denik написав:Думаю, что сегодня один из последних дней слить сохатым ягель задорого. Загон заканчивается.

И на долго ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 333
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:34

Denik ну да . курс бакса будет по 15 гривень . мы это все знает . Охрименко это ты . :lol:
vitalijinvestor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 29.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:37

  Denik написав:Думаю, что сегодня один из последних дней слить сохатым ягель задорого. Загон заканчивается.

Ніби все логічно, але трохи нерви псують тими зайвими панічними рухами.
Кажуть, що НБУ тільки виставив аск, а його вже всі злякались та напевне з'явилась пропозиція..
Курс вже відреагував позитивно на цю вербальну інтервенцію, застовбились на рівні 26.94.
Це добре. Сподіваюсь ці провали пропозиції вже в минулому и ринок буде врівноваженим і сбалансованим..
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11893
З нами з: 30.12.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 3084 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:если древесина, металл , краска, моторное масло и еще 2 тыс наименований (стеклопакеты заказал 20августа-цена в 2 раза от февраля 2021г)
подорожали на 60-120% август 2021го к августу 2020го, то даже биткоин может не помочь, разве что Ethereum

игра на курсе + инвестирование ОВГЗ (депозиты-это вообще слезы) это возня в песочнице,
зарабатывая как будто чистых 10-14% к курсу доллара не очень перекрывает инфляцию 60-70% за 1,5 года
к сожалению пересичному непросто инвестировать в металлы, древесину итд приходится пассивными играми сохранять средства.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1911
З нами з: 24.10.08
Подякував: 53 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:к сожалению пересичному непросто инвестировать в металлы, древесину итд приходится пассивными играми сохранять средства.

Пересичному можно было курить акции той же Феррэкспо.
https://www.google.com/finance/quote/FX ... &window=1Y
Цены акций повторение движения железной руды.
Только никто зимой не даже догадывался, что сталь и дерево подорожают в 2 раза. Для меня это было сюрпризом. Я считал цены ЖРС 120-130 2019-2020 года достаточно высокими.
Denik
 
Повідомлень: 744
З нами з: 23.02.09
Подякував: 180 раз.
Подякували: 409 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:14

  vitalijinvestor написав:Denik ну да . курс бакса будет по 15 гривень . мы это все знает . Охрименко это ты . :lol:

Пока даже не 26,15
  Denik написав:Мій прогноз.
26.30-26.50 - кінець серпня.
26.00 - 26.20 - кінець вересня.
25.50-26.00 - кінець листопада.
Denik
 
Повідомлень: 744
З нами з: 23.02.09
Подякував: 180 раз.
Подякували: 409 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:35

  Denik написав:Думаю, что сегодня один из последних дней слить сохатым ягель задорого. Загон заканчивается.

а може навпаки, все тільки починається :)
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 369
З нами з: 08.09.19
Подякував: 461 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Думаю, что цены ЖРС достигли дна
https://ru.investing.com/commodities/ir ... -contracts
так как снижение (регулирующими органами) производства стали в Китае было с лихвой перекрыто ростом во всем остальном мире.
Это окажет поддержку гривне в долгосрочной перспективе.
Детали на соседней ветке viewtopic.php?p=5285447#p5285447


Пока подтверждается.
Цены на железную руду в Китае выросли впервые за полтора месяца
https://gmk.center/news/ceny-na-zhelezn ... a-mesyaca/
В пятницу, 27 августа, фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже завершили торги на отметке $147,17/т (953,5 китайских юаней). Таким образом, цены на руду в Китае выросли впервые после пятинедельного падения – по сравнению с предыдущей неделей их стоимость увеличилась на 7,1%.

Даже 150 дол/т - это сильный уровень, который окажет поддержку гривне (в основном сильных продаж валюты под платежи налога на прибыль 1-20 ноября 2021 года)
Denik
 
Повідомлень: 744
З нами з: 23.02.09
Подякував: 180 раз.
Подякували: 409 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

пора вводить какой-то индекс страха и жадности для гривни. Финанс.ЮА задумайтесь над идеей.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3133
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1547 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 81898190819181928193>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab, Stan78, stm і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 101, 102, 103
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1029 1590011
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 сер, 2021 10:00
Успіх
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2703, 2704, 2705
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27042 7146410
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 11:16
Amethyst
Валютный рынок в мире 1 ... 766, 767, 768
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7674 5559899
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 10:35
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2159)
27.08.2021 17:11
ПУМБ (33874)
27.08.2021 17:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.