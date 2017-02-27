Denik написав:Думаю, что сегодня один из последних дней слить сохатым ягель задорого. Загон заканчивается.
Ніби все логічно, але трохи нерви псують тими зайвими панічними рухами. Кажуть, що НБУ тільки виставив аск, а його вже всі злякались та напевне з'явилась пропозиція.. Курс вже відреагував позитивно на цю вербальну інтервенцію, застовбились на рівні 26.94. Це добре. Сподіваюсь ці провали пропозиції вже в минулому и ринок буде врівноваженим і сбалансованим..
prodigy написав:если древесина, металл , краска, моторное масло и еще 2 тыс наименований (стеклопакеты заказал 20августа-цена в 2 раза от февраля 2021г) подорожали на 60-120% август 2021го к августу 2020го, то даже биткоин может не помочь, разве что Ethereum
игра на курсе + инвестирование ОВГЗ (депозиты-это вообще слезы) это возня в песочнице, зарабатывая как будто чистых 10-14% к курсу доллара не очень перекрывает инфляцию 60-70% за 1,5 года
к сожалению пересичному непросто инвестировать в металлы, древесину итд приходится пассивными играми сохранять средства.
Proofy написав:к сожалению пересичному непросто инвестировать в металлы, древесину итд приходится пассивными играми сохранять средства.
Пересичному можно было курить акции той же Феррэкспо. https://www.google.com/finance/quote/FX ... &window=1Y Цены акций повторение движения железной руды. Только никто зимой не даже догадывался, что сталь и дерево подорожают в 2 раза. Для меня это было сюрпризом. Я считал цены ЖРС 120-130 2019-2020 года достаточно высокими.
Denik написав:Думаю, что цены ЖРС достигли дна https://ru.investing.com/commodities/ir ... -contracts так как снижение (регулирующими органами) производства стали в Китае было с лихвой перекрыто ростом во всем остальном мире. Это окажет поддержку гривне в долгосрочной перспективе. Детали на соседней ветке viewtopic.php?p=5285447#p5285447
В пятницу, 27 августа, фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже завершили торги на отметке $147,17/т (953,5 китайских юаней). Таким образом, цены на руду в Китае выросли впервые после пятинедельного падения – по сравнению с предыдущей неделей их стоимость увеличилась на 7,1%.
Даже 150 дол/т - это сильный уровень, который окажет поддержку гривне (в основном сильных продаж валюты под платежи налога на прибыль 1-20 ноября 2021 года)