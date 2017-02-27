Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..................27.08.2021............28.08.2021 дата розрахунку.................26.08.2021.............27.08.2021 Євро....................................31,5121..................31,6645...+0.48% Долар США.........................26,7744..................26,929...+0.58% После полудня курс почти не изменился.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. Перекурив, весьма бодро пошли вверх. Обеспокоенный такой резвостью на рынок вышел Нацбанк. Рынок сегодня, похоже, очень нервный, движения настолько динамичны, а разброс котировок столь высок, что алгоритмы усреднения и сглаживания, применяемые Укрдилингом искажают картину. Поэтому пока будем довольствоваться только информацией о направлении. Справочный курс примерно соответствует торговле при котировках 26,92 - 26,94, уровень оферов определяется ставкой регулятора. В мире доллар демонстрирует стабильность с очень легкой тенденцией роста. Справочный курс, предположительно, встретили котировками 26.9250 - 26.9450, что на 6.5 копеек выше открытия. К этому времени рынок немного успокоился и данные о котировках в разных источниках приблизились друг к другу и стали похожи на правду. После полудня приподнялись еще на полкопейки и сразу же отскочили на копейку. После обеда опустились на полкопейки и остановились окончательно. В мире доллар сохраняет стабильность. Официальный курс встретили котировками 26.9150 - 26.9350. За день выросли на 5.5 копеек выше открытия и на 8.5 копеек выше вчерашнего закрытия. НБУ, похоже, простоял с одним офером целый день. Купил вряд ли много, больше напугал, но пару моментов для покупки у него просматривались. Ждать информации, надеюсь, осталось недолго.
Этот день в истории: 2020 - 27.4615 (+8) -54 2019 - 25.1649 (+10) +176
2018 - 27.8852 (+3) 2017 - 25.5456 (+9) Рост в конце августа и начале сентября выглядит традиционным. Курс празднует окончание сезона отпусков и начало учебного года.
Alex2007 написав:пора вводить какой-то индекс страха и жадности для гривни. Финанс.ЮА задумайтесь над идеей.
Ваш тезка его давно ввел и назвал панической надбавкой
Alex2007 написав:пора вводить какой-то индекс страха и жадности для гривни. Финанс.ЮА задумайтесь над идеей.
Ваш тезка его давно ввел и назвал панической надбавкой
тезка куда-то пропал и "публикует" его раз в год. кстати, непонятно какой сейчас ЕОК
А хотелось бы видеть нечто серьезное, подобное этому индексу https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/ или аналогичный для коинов, который бы обновлялся каждый день и показывал динамику настроений на основе каких-то анонимных опросов и других критериев.
Успіх написав:То який був цього літа мінімальний курс НБУ? Не просто так запитую А хочу витягнути з архіву свій прогноз, якщо його не потерли.... Зараз пошукаю)) А ви, тим часом, підшукайте мені мінімальний курс цього літа
Я покупал по 27.68. Помню, что в этот момент в другом банке олнлайн было 27.67, но у меня нет там счетов. Меньше курс на наличке не помню. Потом сдал по 26.80 и откупил по 26.70. А сейчас думаю перестать страдать этой фигней и заняться другим. Но не уверен, что получится. Сила воли нужна и здоровый пофигизм.
А как это квас так получилось ? Что-то я не помню, что бы курс продажи просел до 27,68, а потом курс покупки вырос до 26,8, а потом опять курс продажи опустился до 26,7… Напомните, плиз даты …
Успіх написав:То який був цього літа мінімальний курс НБУ? Не просто так запитую А хочу витягнути з архіву свій прогноз, якщо його не потерли.... Зараз пошукаю)) А ви, тим часом, підшукайте мені мінімальний курс цього літа
Я покупал по 27.68. Помню, что в этот момент в другом банке олнлайн было 27.67, но у меня нет там счетов. Меньше курс на наличке не помню. Потом сдал по 26.80 и откупил по 26.70. А сейчас думаю перестать страдать этой фигней и заняться другим. Но не уверен, что получится. Сила воли нужна и здоровый пофигизм.
А как это квас так получилось ? Что-то я не помню, что бы курс продажи просел до 27,68, а потом курс покупки вырос до 26,8, а потом опять курс продажи опустился до 26,7… Напомните, плиз даты …
Беру свой вопрос обратно. Сидение на зелёном заборе искажает действительность (-: Сначала прочитал 26,68 - 26,8 - 26,7 А теперь заметил, что первая цифра 27,68.