Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:00

Alex2007 написав: пора вводить какой-то индекс страха и жадности для гривни. Финанс.ЮА задумайтесь над идеей. пора вводить какой-то индекс страха и жадности для гривни. Финанс.ЮА задумайтесь над идеей.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..................27.08.2021............28.08.2021дата розрахунку.................26.08.2021.............27.08.2021Євро....................................31,5121..................31,6645...+0.48%Долар США.........................26,7744.....................+0.58%После полудня курс почти не изменился.Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. Перекурив, весьма бодро пошли вверх. Обеспокоенный такой резвостью на рынок вышел Нацбанк. Рынок сегодня, похоже, очень нервный, движения настолько динамичны, а разброс котировок столь высок, что алгоритмы усреднения и сглаживания, применяемые Укрдилингом искажают картину. Поэтому пока будем довольствоваться только информацией о направлении. Справочный курс примерно соответствует торговле при котировках 26,92 - 26,94, уровень оферов определяется ставкой регулятора.В мире доллар демонстрирует стабильность с очень легкой тенденцией роста.Справочный курс, предположительно, встретили котировками 26.9250 - 26.9450, что на 6.5 копеек выше открытия.К этому времени рынок немного успокоился и данные о котировках в разных источниках приблизились друг к другу и стали похожи на правду.После полудня приподнялись еще на полкопейки и сразу же отскочили на копейку. После обеда опустились на полкопейки и остановились окончательно.В мире доллар сохраняет стабильность.Официальный курс встретили котировками 26.9150 - 26.9350. За день выросли на 5.5 копеек выше открытия и на 8.5 копеек выше вчерашнего закрытия.НБУ, похоже, простоял с одним офером целый день. Купил вряд ли много, больше напугал, но пару моментов для покупки у него просматривались. Ждать информации, надеюсь, осталось недолго.Этот день в истории:2020 - 27.4615 (+8) -542019 - 25.1649 (+10) +1762018 - 27.8852 (+3)2017 - 25.5456 (+9)Рост в конце августа и начале сентября выглядит традиционным. Курс празднует окончание сезона отпусков и начало учебного года.Ваш тезка его давно ввел и назвал панической надбавкой