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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8190819181928193>
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:00

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................27.08.2021............28.08.2021
дата розрахунку.................26.08.2021.............27.08.2021
Євро....................................31,5121..................31,6645...+0.48%
Долар США.........................26,7744..................26,929...+0.58%
После полудня курс почти не изменился.

Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. Перекурив, весьма бодро пошли вверх. Обеспокоенный такой резвостью на рынок вышел Нацбанк. Рынок сегодня, похоже, очень нервный, движения настолько динамичны, а разброс котировок столь высок, что алгоритмы усреднения и сглаживания, применяемые Укрдилингом искажают картину. Поэтому пока будем довольствоваться только информацией о направлении. Справочный курс примерно соответствует торговле при котировках 26,92 - 26,94, уровень оферов определяется ставкой регулятора.
В мире доллар демонстрирует стабильность с очень легкой тенденцией роста.
Справочный курс, предположительно, встретили котировками 26.9250 - 26.9450, что на 6.5 копеек выше открытия.
К этому времени рынок немного успокоился и данные о котировках в разных источниках приблизились друг к другу и стали похожи на правду.
После полудня приподнялись еще на полкопейки и сразу же отскочили на копейку. После обеда опустились на полкопейки и остановились окончательно.
В мире доллар сохраняет стабильность.
Официальный курс встретили котировками 26.9150 - 26.9350. За день выросли на 5.5 копеек выше открытия и на 8.5 копеек выше вчерашнего закрытия.
НБУ, похоже, простоял с одним офером целый день. Купил вряд ли много, больше напугал, но пару моментов для покупки у него просматривались. Ждать информации, надеюсь, осталось недолго.

Этот день в истории:
2020 - 27.4615 (+8) -54
2019 - 25.1649 (+10) +176

2018 - 27.8852 (+3)
2017 - 25.5456 (+9)
Рост в конце августа и начале сентября выглядит традиционным. Курс празднует окончание сезона отпусков и начало учебного года.

  Alex2007 написав:пора вводить какой-то индекс страха и жадности для гривни. Финанс.ЮА задумайтесь над идеей.

Ваш тезка его давно ввел и назвал панической надбавкой :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:06

  Zebra написав:Подорожали моторные масла Shell, подорожание примерно 60% за год. Раньше инфляция в этой категории была не высокой. Наступление печатного станка идет по всем фронтам.

Беру Мобил, лет пять уже цена стабильна.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:09

  Сибарит написав:
  Alex2007 написав:пора вводить какой-то индекс страха и жадности для гривни. Финанс.ЮА задумайтесь над идеей.

Ваш тезка его давно ввел и назвал панической надбавкой :)



тезка куда-то пропал и "публикует" его раз в год. :mrgreen: кстати, непонятно какой сейчас ЕОК

А хотелось бы видеть нечто серьезное, подобное этому индексу https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/ или аналогичный для коинов, который бы обновлялся каждый день и показывал динамику настроений на основе каких-то анонимных опросов и других критериев.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:34

  kluychkooleg написав:
  Успіх написав:То який був цього літа мінімальний курс НБУ?
Не просто так запитую ;)
А хочу витягнути з архіву свій прогноз, якщо його не потерли....
Зараз пошукаю))
А ви, тим часом, підшукайте мені мінімальний курс цього літа ;)



Я покупал по 27.68. Помню, что в этот момент в другом банке олнлайн было 27.67, но у меня нет там счетов. Меньше курс на наличке не помню. Потом сдал по 26.80 и откупил по 26.70. А сейчас думаю перестать страдать этой фигней и заняться другим. Но не уверен, что получится. Сила воли нужна и здоровый пофигизм.


А как это квас так получилось ?
Что-то я не помню, что бы курс продажи просел до 27,68, а потом курс покупки вырос до 26,8, а потом опять курс продажи опустился до 26,7…
Напомните, плиз даты …
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:35

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:49

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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:50

  Amat написав:
  kluychkooleg написав:
  Успіх написав:То який був цього літа мінімальний курс НБУ?
Не просто так запитую ;)
А хочу витягнути з архіву свій прогноз, якщо його не потерли....
Зараз пошукаю))
А ви, тим часом, підшукайте мені мінімальний курс цього літа ;)



Я покупал по 27.68. Помню, что в этот момент в другом банке олнлайн было 27.67, но у меня нет там счетов. Меньше курс на наличке не помню. Потом сдал по 26.80 и откупил по 26.70. А сейчас думаю перестать страдать этой фигней и заняться другим. Но не уверен, что получится. Сила воли нужна и здоровый пофигизм.


А как это квас так получилось ?
Что-то я не помню, что бы курс продажи просел до 27,68, а потом курс покупки вырос до 26,8, а потом опять курс продажи опустился до 26,7…
Напомните, плиз даты …


Беру свой вопрос обратно.
Сидение на зелёном заборе искажает действительность (-:
Сначала прочитал 26,68 - 26,8 - 26,7
А теперь заметил, что первая цифра 27,68.

Больше вопросов не имею (:
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн

Выходит, что выход нерезидентов на 1.5 ярда - это подскок на 10 коп.
Кстати, нерезиденты бегут в РФ за профитом от дорожающей нефти - доля нерезидентов в российских ОВГЗ составила уже 20%.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:01

  fin написав:На неделе ныряем ниже 27. Скупайтесь кто не успел в прошлый раз. Дальше осень и на север.......

Так ви були праві… Тільки почали на північ в самому кінці літа, ну і далі підемо пришвидчиними темпами!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

До відома модераторів - вже мінімум другий день не можна прикріпити фото!
Зремонтуйте, будь ласка!
Дякую))
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