Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:02
Denik написав:
Выходит, что выход нерезидентов на 1.5 ярда - это подскок на 10 коп.
Вам не кажется, что это слишком просто ?
Игорь
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:08
Denik написав:
Выходит, что выход нерезидентов на 1.5 ярда - это подскок на 10 коп.
Кстати, нерезиденты бегут в РФ за профитом от дорожающей нефти - доля нерезидентов в российских ОВГЗ составила уже 20%.
Прямой связи нет, по крайней мере, я её не вижу. Бывало, что нерезиденты выходили и на куда большие суммы, при этом гривна укреплялась.
п.с. а что там с евро, прям такая свеча вверх относительно доллара. Я уже ранее немного прикупил евро по 31.48, закину ещё в Укргаз гривны и понаблюдаю до конца дня.
Востаннє редагувалось
Striker
в П'ят 27 сер, 2021 16:15, всього редагувалось 2 разів.
Striker
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:10
prodigy написав: Hotab написав: somilitark написав:
Я не вгадав щодо зниження курсу.
Вибачте, кого ненароком ввiв в оману.
Скажу ещё и тут, чтобы предостеречь:
Юнекс очень плохо отдает валюту. Только по наличию в кассе. Заказать тоже нельзя. Пришлось горячую линию подключать.
открою секрет полишинеля-в Украину практически не завозят доллары уже месяца 4-5,
купить синие новые можно случайно, если кто-то сдаст в кассу
не буду называть банки (это из первой 15ти), но подкрепление тоже дают долларами 2006г
так что панове, ну будем перебирать харчами...берем что есть в кассе
не летять самальоти ...
flyman
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:15
Striker написав:
п.с. а что там с евро, прям такая свеча вверх относительно доллара. Я уже ранее немного прикупил евро по 31.48, закину ещё в Укргаз гривны и понаблюдаю до конца дня.
Похоже, что это доллар колбасит на открытии американской сессии. Там 2 резких прыжка в разные стороны, а евро их повторяет синхронно, но зеркально.
Сибарит
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