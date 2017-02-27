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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8190819181928193
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:02

  Denik написав:Выходит, что выход нерезидентов на 1.5 ярда - это подскок на 10 коп.

Вам не кажется, что это слишком просто ?
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:08

  Denik написав:Выходит, что выход нерезидентов на 1.5 ярда - это подскок на 10 коп.
Кстати, нерезиденты бегут в РФ за профитом от дорожающей нефти - доля нерезидентов в российских ОВГЗ составила уже 20%.

Прямой связи нет, по крайней мере, я её не вижу. Бывало, что нерезиденты выходили и на куда большие суммы, при этом гривна укреплялась.

п.с. а что там с евро, прям такая свеча вверх относительно доллара. Я уже ранее немного прикупил евро по 31.48, закину ещё в Укргаз гривны и понаблюдаю до конца дня.

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Востаннє редагувалось Striker в П'ят 27 сер, 2021 16:15, всього редагувалось 2 разів.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:10

  prodigy написав:
  Hotab написав:
  somilitark написав:Я не вгадав щодо зниження курсу.
Вибачте, кого ненароком ввiв в оману.




Скажу ещё и тут, чтобы предостеречь:

Юнекс очень плохо отдает валюту. Только по наличию в кассе. Заказать тоже нельзя. Пришлось горячую линию подключать.


открою секрет полишинеля-в Украину практически не завозят доллары уже месяца 4-5,
купить синие новые можно случайно, если кто-то сдаст в кассу

не буду называть банки (это из первой 15ти), но подкрепление тоже дают долларами 2006г

так что панове, ну будем перебирать харчами...берем что есть в кассе

не летять самальоти ...
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:п.с. а что там с евро, прям такая свеча вверх относительно доллара. Я уже ранее немного прикупил евро по 31.48, закину ещё в Укргаз гривны и понаблюдаю до конца дня.

Похоже, что это доллар колбасит на открытии американской сессии. Там 2 резких прыжка в разные стороны, а евро их повторяет синхронно, но зеркально.
Сибарит
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  #<1 ... 8190819181928193
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