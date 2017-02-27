prodigy
не летять самальоти ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Похоже, что это доллар колбасит на открытии американской сессии. Там 2 резких прыжка в разные стороны, а евро их повторяет синхронно, но зеркально.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:33
fin класний прогнозист, ще взимку він передбачив глибоке літнє просідання долара. Його поради приносять гроші.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:50
Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:05
Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я не против такой свечи.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:15
Курс доллара снова вырос - спекуляция или новая реальность
Противостояние курсовых интересов крупных покупателей и продавцов в эту пятницу только усилилось. При этом возникший и умело раздуваемый спекулянтами и крупными продавцами ажиотаж пришлось формально гасить Нацбанку. Он впервые с конца июня вышел на торги с продажей доллара по 26,94 гривны и этим достаточно быстро успокоил межбанк. Более того, во второй половине дня активность клиентов быстро угасла.
Это говорит о спекулятивном характере утреннего взлета котировок. В итоге, при спекулятивных попытках раскачать курс к цели в 27 гривен за доллар в реальности за день котировки выросли только на 5 копеек – с 26,86/26,88 до 26,91/26,93 гривен. Нацбанку, конечно, рано почивать на лаврах. Дело в том, что в рабочую субботу при работе межбанка по валюте на условиях поставки ТОМ – у спекулянтов появится отличный шанс “погонять” курс в нужную им сторону на мелких суммах на малоактивном рынке. Так что все самое интересное еще явно впереди. Пока же это все напоминает попытку отдельных участников рынка максимально “разогреть” курс в интересах крупнейших госкорпораций и частных игроков перед окончанием месяца.
Ход торгов:
Спрос превышал предложение практически с самого начала сессии, которая началась сегодня рано. Чувствовалась нервозность у покупателей, и продавцы, пользуясь ситуацией, активно задирали котировки вверх к цели в 27 гривен за доллар.
До 11 часов на межбанк вышел Нацбанк с продажей по 26,94 гривны за доллар и участники рынка стали проводить свои сделки с небольшими отклонениями от этого уровня. Поэтому, с утренних 26,86/26,88 гривен доллар вырос до 26,92/26,94 к 11 часам, а затем в пределах узкого коридора 26,92-26,925/26,94-26,945 гривен продержался почти до 14 часов.
После обеда котировки начали постепенно снижаться. Все основные игроки уже закрыли свои сделки и продавцы со спекулянтами были вынуждены умерить свои аппетиты.
К 15 часам курс снизился до 26,915/26,935 гривен, а завершилась сессия по доллару на уровне котировок 26,91/26,93.
Главные события 27 августа на валютном рынке:
Доллар за день вырос на 5 копеек — с утренних 26,86/26,88 до 26,91/26,93 гривен к концу сессии.
Нацбанк выходил сегодня на межбанк с продажей доллара по 26,94 гривны и своими действиями быстро погасил ажиотаж.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9276 гривен, а официальный курс на 28 августа 2021 года установлен на уровне 26,929 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:24
Я не слушаю, но в 17-00 (Киев) должен был говорить Джером. видимо, курлычет
или так его услышали - и начали отбивать стейки из зеленых быков
А сколько страху нагнали. Но жадность рулит
Думаю, у них всё (поговорить о правильном моменте, когда стоит подумать...) переносится на попозже. не время, товарищ, войне кончаться.
Какой тейперинг и геноцид пересичного держателя фондового пол-вареника, если рейтинг в пол обвалился и в аэропорту 60 трупов?
А у нас, похоже, просто перекос спроса на слегка панической составляющей
+ наложился календарный фактор (традиции национального девала), возврат НДС, фермеры конвертятся... олени, они же нерезы, они же перепуганные читатели вчерашних новостей мечутся.
согласен с теми, кто видит на следующей недели коррекцию. -0,5% панической составляющей = 26.80.
п.с. а МБ завтра ТОМом функционирует?
Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:26
Доллар опустился до сессионного минимума после слов председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что центральный банк может начать сокращать ежемесячные покупки облигаций в этом году, хотя в дальнейшем он не будет спешить с повышением процентных ставок
Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:27
Экономика США продолжает продвигаться к целям Федеральной резервной системы, что дает возможность сократить размер чрезвычайных программ, принятых в период пандемии, заявил в пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл в своих замечаниях, защищающих точку зрения, что нынешняя высокая инфляция, скорее всего, пройдет и остановится в росте. Он не просигнализировал о времени любого изменения монетарной политики. Именно отстутсвие конкретики и повлекло начальные продажи доллара, рост акций и облигаций.
В подготовленных замечаниях для выступления на экономической конференции в Джексон-Хоуле Пауэлл дал понять, что центральный банк США будет сохранять терпение, пытаясь вернуть экономику к полной занятости, повторив, что он не хочет реагировать на «временную» инфляцию и мешать восстановлению рабочих мест, защищая новый подход к политике ФРС, который он ввел год назад.
Что касается потенциально неизбежного решения ФРС начать сокращение ежемесячных покупок активов на 120 миллиардов долларов, Пауэлл сказал, что недели, прошедшие после заседания ФРС по ДКП в июле, «принесли больший прогресс» в восстановлении рынка рабочих мест, с добавлением почти миллиона позиций, и что прогресс должен продолжаться.
Но это также совпало с «дальнейшим распространением варианта «Дельта». Мы будем тщательно оценивать поступающие данные и возникающие риски», - сказал Пауэлл, отметив, что дискуссии ФРС о том, когда именно начинать сокращение программы покупки облигаций, остаются нерешенными, и теперь их необходимо сопоставить со здоровьем и экономическими рисками, связанными с очень заразной разновидностью коронавируса.
Представители ФРС в основном заявили, что они ожидают, что возобновившийся кризис в области здравоохранения не остановит восстановление экономики. Но это вынудило сам центральный банк изменить формат симпозиума в Джексон-Хоул с личной встречи на горном курорте Вайоминга на виртуальное мероприятие - второй год подряд.
Ожидания продолжения роста числа рабочих мест частично основаны на возобновлении работы школ, ослаблении ограничений при уходе за детьми и устойчивом возвращении потребителей в магазины - события, на которые может повлиять усугубляющаяся вспышка.
Представители ФРС «ожидают продолжения создания значительных рабочих мест. И мы будем больше узнавать об эффектах варианта Дельта», - сказал Пауэлл в своем выступлении. «На данный момент я считаю, что у этой политики хорошие позиции; как всегда, мы готовы адаптироваться».
Большая часть выступления Пауэлла была посвящена объяснению того, почему, по его мнению, нынешняя высокая инфляция, вероятно, пройдет. Он перечислил список факторов - от узких мест в цепочке поставок, которые, вероятно, уменьшатся, до глобализации, действующей как якорь для цен.
Хотя текущие высокие темпы роста цен являются «поводом для беспокойства», по его словам, можно нанести ущерб и в случае, если ФРС откажется от каких-либо изменений в политике и, в частности, от своевременного решения повысить базовую процентную ставку центрального банка «овернайт» с текущего околонулевого уровня.
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