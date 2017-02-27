Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:15

Противостояние курсовых интересов крупных покупателей и продавцов в эту пятницу только усилилось. При этом возникший и умело раздуваемый спекулянтами и крупными продавцами ажиотаж пришлось формально гасить Нацбанку. Он впервые с конца июня вышел на торги с продажей доллара по 26,94 гривны и этим достаточно быстро успокоил межбанк. Более того, во второй половине дня активность клиентов быстро угасла.



Это говорит о спекулятивном характере утреннего взлета котировок. В итоге, при спекулятивных попытках раскачать курс к цели в 27 гривен за доллар в реальности за день котировки выросли только на 5 копеек – с 26,86/26,88 до 26,91/26,93 гривен. Нацбанку, конечно, рано почивать на лаврах. Дело в том, что в рабочую субботу при работе межбанка по валюте на условиях поставки ТОМ – у спекулянтов появится отличный шанс “погонять” курс в нужную им сторону на мелких суммах на малоактивном рынке. Так что все самое интересное еще явно впереди. Пока же это все напоминает попытку отдельных участников рынка максимально “разогреть” курс в интересах крупнейших госкорпораций и частных игроков перед окончанием месяца.



Ход торгов:



Спрос превышал предложение практически с самого начала сессии, которая началась сегодня рано. Чувствовалась нервозность у покупателей, и продавцы, пользуясь ситуацией, активно задирали котировки вверх к цели в 27 гривен за доллар.



До 11 часов на межбанк вышел Нацбанк с продажей по 26,94 гривны за доллар и участники рынка стали проводить свои сделки с небольшими отклонениями от этого уровня. Поэтому, с утренних 26,86/26,88 гривен доллар вырос до 26,92/26,94 к 11 часам, а затем в пределах узкого коридора 26,92-26,925/26,94-26,945 гривен продержался почти до 14 часов.



После обеда котировки начали постепенно снижаться. Все основные игроки уже закрыли свои сделки и продавцы со спекулянтами были вынуждены умерить свои аппетиты.



К 15 часам курс снизился до 26,915/26,935 гривен, а завершилась сессия по доллару на уровне котировок 26,91/26,93.

Главные события 27 августа на валютном рынке:



Доллар за день вырос на 5 копеек — с утренних 26,86/26,88 до 26,91/26,93 гривен к концу сессии.



Нацбанк выходил сегодня на межбанк с продажей доллара по 26,94 гривны и своими действиями быстро погасил ажиотаж.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9276 гривен, а официальный курс на 28 августа 2021 года установлен на уровне 26,929 гривен за доллар.