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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:29
Сибарит написав:
НБУ, похоже, простоял с одним офером целый день. Купил вряд ли много, больше напугал, но пару моментов для покупки у него просматривались. Ждать информации, надеюсь, осталось недолго.
Про-всяк випадок перепитаю (а в друг що...). Офер був по долару, а купляв гривню? Чи як?
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:31
Qwerty написав: Олежан написав:
Завтра будет 26,8 и перспектива 26 до когда августа
А ось і кінець серпня! По 26 як бачимо нема! Вже по 27! А буде і по 27,20!
Арґументуйте будь ласка. Ваш поважний вік та досвід дозволяють це робити і не обмежуватись пафосними фразами. Дякую.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:34
prodigy написав:goldfinger
я так понял, в ресторане официант вам дает на чай
Чаевых не беру.Просто среди огромного количества попадающих ко мне долларов,иногда бывают ветхие,с надписями,и т.д.А вообще любой нормальный банк принимает к оплате долларовые банкноты выпуска от 1929 года.Нормальный банк.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:34
unicdima написав: Striker написав:
п.с. а что там с евро, прям такая свеча вверх относительно доллара. Я уже ранее немного прикупил евро по 31.48, закину ещё в Укргаз гривны и понаблюдаю до конца дня.
Така свіча, що аж страшно
Я місяці чотири тому набрався був єврів як дурень фантиків коли було десь 1,2 )))
эт вы поторопрились, а я предупреждал
можно было взять евро 25 авг по 31,25/30
евро можно будет сдать на след неделе не ниже 31,70 (вот вам и профит)
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:34
дел
Востаннє редагувалось prodigy
в П'ят 27 сер, 2021 18:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:36
unicdima написав:
Така свіча, що аж страшно
Так это всё предсказуемо и так должно быть...
Буквально неделю назад тут обсуждалось почему курс 1:1 сейчас нереален.
RTC12 написав: Denik написав:Да, имелось в виду курс евро-доллар 1:1.
Ваше видение курса понятно. Но вероятность этого события крайне мала.
Еще совсем недавно, при курсе 1.22, немецкие промышленники начали давить на Меркель, жалуясь на дорогой евро. ЕЦБ принял меры и мы уже видим обратное...
В 2011г. ЦБ Швейцарии обвалил курс самой надежной валюты Европы, своего франка, почти на 9% в связи с его чрезмерным укреплением, которое несло угрозы для экономики страны...В этой связи Национальный банк Швейцарии не намерен больше терпеть укрепления курса своей валюты. Для поддержания курса франка на нужной отметке мы готовы скупать иностранную валюту в неограниченном количестве, -
говорилось в заявлении регулятора.
И этот курс 0.86-1.0 они держат уже около 10 лет...
Поэтому, я больше чем уверен, что американцы поступят аналогично.
И никакого 1:1 не будет. Для этого у них есть все возможности...
Как только Пауэлл сегодня заявил, что ФРС стимулы пока сокращать не будет,
а ставку повышать тем более, так доллар сразу полетел вниз, ну а остальные валюты соответственно вверх.
Вот так он и дальше будет манипулировать рынком словесными интервенциями.
А вся эта классика(ВВП, инфляция, безработица, индексы настроения и потребления и т.п...) уже отходят на задний план...
Как ФРС скажет, так и будет. Ибо Америка - превыше всего.
А ей сильный доллар - НЕ НУЖЕН!
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RTC12
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:10
prodigy написав:
можно было взять евро 25 авг по 31,25/30
20 авг покупал по 31.2, но продал на выходных, как казалось с профитом хорошим, никто не думал, что пару дней рабочих все изменят.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:13
Неужели на этих дельтах можно реально поднять серьезную сумму?
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Investor_K
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:23
RTC12 написав: unicdima написав:
Така свіча, що аж страшно
Как только Пауэлл сегодня заявил, что ФРС стимулы пока сокращать не будет,
а ставку повышать тем более, так доллар сразу полетел вниз, ну а остальные валюты соответственно вверх.
Вот так он и дальше будет манипулировать рынком словесными интервенциями.
А вся эта классика(ВВП, инфляция, безработица, индексы настроения и потребления и т.п...) уже отходят на задний план...
Как ФРС скажет, так и будет. Ибо Америка - превыше всего.
А ей сильный доллар - НЕ НУЖЕН!
неделю назад Вы убеждали, в частности, и меня, в обратном:
Пт 20 авг, 2021 23:17 matroSkin писал(а):Не вижу на чём, почему и зачем баксу ТАК укрепляться и что ему это даст, кроме сдутия (в теории) страшной инфляции в 5%.
Инвесторы уходят в защитные амер.активы(трежерис).
А чтобы их купить, нужны доллары. Много долларов. Плюс накапливают кеш.
Вот бакс и растёт в цене...
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matroSkin
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:44
matroSkin написав:
неделю назад Вы убеждали, в частности, и меня, в обратном:
Пт 20 авг, 2021 23:17 matroSkin писал(а):Не вижу на чём, почему и зачем баксу ТАК укрепляться и что ему это даст, кроме сдутия (в теории) страшной инфляции в 5%.
Инвесторы уходят в защитные амер.активы(трежерис).
А чтобы их купить, нужны доллары. Много долларов. Плюс накапливают кеш.
Вот бакс и растёт в цене...
Я вас ни в чём не убеждал, а просто объяснил факт ситуативного укрепления доллара.
На рынке это бывает постоянно. На то он и рынок, где зарабатывают на росте и на падении.
В глобальном масштабе сильная валюта не нужна никому.
Даже укр. правительству.
Курс 1:1, это долой 15% от нынешнего уровня.
Согласитесь, это явный перебор и никто на это не пойдет...
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RTC12
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