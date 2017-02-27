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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8192819381948195>
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:29

  Сибарит написав:НБУ, похоже, простоял с одним офером целый день. Купил вряд ли много, больше напугал, но пару моментов для покупки у него просматривались. Ждать информации, надеюсь, осталось недолго.

Про-всяк випадок перепитаю (а в друг що...). Офер був по долару, а купляв гривню? Чи як?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:31

  Qwerty написав:
  Олежан написав:Завтра будет 26,8 и перспектива 26 до когда августа

А ось і кінець серпня! По 26 як бачимо нема! Вже по 27! А буде і по 27,20!

Арґументуйте будь ласка. Ваш поважний вік та досвід дозволяють це робити і не обмежуватись пафосними фразами. Дякую.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:34

  prodigy написав:goldfinger

я так понял, в ресторане официант вам дает на чай :mrgreen:

Чаевых не беру.Просто среди огромного количества попадающих ко мне долларов,иногда бывают ветхие,с надписями,и т.д.А вообще любой нормальный банк принимает к оплате долларовые банкноты выпуска от 1929 года.Нормальный банк.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:34

  unicdima написав:
  Striker написав:п.с. а что там с евро, прям такая свеча вверх относительно доллара. Я уже ранее немного прикупил евро по 31.48, закину ещё в Укргаз гривны и понаблюдаю до конца дня.

Така свіча, що аж страшно :D
Я місяці чотири тому набрався був єврів як дурень фантиків коли було десь 1,2 )))



эт вы поторопрились, а я предупреждал

можно было взять евро 25 авг по 31,25/30

евро можно будет сдать на след неделе не ниже 31,70 (вот вам и профит)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:34

дел
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 27 сер, 2021 18:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:36

  unicdima написав:Така свіча, що аж страшно :D

Так это всё предсказуемо и так должно быть...
Буквально неделю назад тут обсуждалось почему курс 1:1 сейчас нереален.

  RTC12 написав:
  Denik написав:Да, имелось в виду курс евро-доллар 1:1.

Ваше видение курса понятно. Но вероятность этого события крайне мала.
Еще совсем недавно, при курсе 1.22, немецкие промышленники начали давить на Меркель, жалуясь на дорогой евро. ЕЦБ принял меры и мы уже видим обратное...
В 2011г. ЦБ Швейцарии обвалил курс самой надежной валюты Европы, своего франка, почти на 9% в связи с его чрезмерным укреплением, которое несло угрозы для экономики страны...
В этой связи Национальный банк Швейцарии не намерен больше терпеть укрепления курса своей валюты. Для поддержания курса франка на нужной отметке мы готовы скупать иностранную валюту в неограниченном количестве, -
говорилось в заявлении регулятора.
И этот курс 0.86-1.0 они держат уже около 10 лет...

Поэтому, я больше чем уверен, что американцы поступят аналогично.
И никакого 1:1 не будет. Для этого у них есть все возможности...

Как только Пауэлл сегодня заявил, что ФРС стимулы пока сокращать не будет,
а ставку повышать тем более, так доллар сразу полетел вниз, ну а остальные валюты соответственно вверх.
Вот так он и дальше будет манипулировать рынком словесными интервенциями.
А вся эта классика(ВВП, инфляция, безработица, индексы настроения и потребления и т.п...) уже отходят на задний план...
Как ФРС скажет, так и будет. Ибо Америка - превыше всего.
А ей сильный доллар - НЕ НУЖЕН!
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:можно было взять евро 25 авг по 31,25/30
20 авг покупал по 31.2, но продал на выходных, как казалось с профитом хорошим, никто не думал, что пару дней рабочих все изменят.
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Неужели на этих дельтах можно реально поднять серьезную сумму?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:23

  RTC12 написав:
  unicdima написав:Така свіча, що аж страшно :D

Как только Пауэлл сегодня заявил, что ФРС стимулы пока сокращать не будет,
а ставку повышать тем более, так доллар сразу полетел вниз, ну а остальные валюты соответственно вверх.
Вот так он и дальше будет манипулировать рынком словесными интервенциями.
А вся эта классика(ВВП, инфляция, безработица, индексы настроения и потребления и т.п...) уже отходят на задний план...
Как ФРС скажет, так и будет. Ибо Америка - превыше всего.
А ей сильный доллар - НЕ НУЖЕН!


неделю назад Вы убеждали, в частности, и меня, в обратном:

Пт 20 авг, 2021 23:17 matroSkin писал(а):
Не вижу на чём, почему и зачем баксу ТАК укрепляться и что ему это даст, кроме сдутия (в теории) страшной инфляции в 5%.

Инвесторы уходят в защитные амер.активы(трежерис).
А чтобы их купить, нужны доллары. Много долларов. Плюс накапливают кеш.
Вот бакс и растёт в цене...
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:44

  matroSkin написав:неделю назад Вы убеждали, в частности, и меня, в обратном:

Пт 20 авг, 2021 23:17 matroSkin писал(а):
Не вижу на чём, почему и зачем баксу ТАК укрепляться и что ему это даст, кроме сдутия (в теории) страшной инфляции в 5%.

Инвесторы уходят в защитные амер.активы(трежерис).
А чтобы их купить, нужны доллары. Много долларов. Плюс накапливают кеш.
Вот бакс и растёт в цене...

Я вас ни в чём не убеждал, а просто объяснил факт ситуативного укрепления доллара.
На рынке это бывает постоянно. На то он и рынок, где зарабатывают на росте и на падении.
В глобальном масштабе сильная валюта не нужна никому.
Даже укр. правительству.
Курс 1:1, это долой 15% от нынешнего уровня.
Согласитесь, это явный перебор и никто на это не пойдет...
RTC12
 
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