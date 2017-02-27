Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:36

unicdima написав: Така свіча, що аж страшно

Така свіча, що аж страшно

RTC12 написав: Denik написав: Да, имелось в виду курс евро-доллар 1:1.

Ваше видение курса понятно. Но вероятность этого события крайне мала.

Еще совсем недавно, при курсе 1.22, немецкие промышленники начали давить на Меркель, жалуясь на дорогой евро. ЕЦБ принял меры и мы уже видим обратное...

В 2011г. ЦБ Швейцарии обвалил курс самой надежной валюты Европы, своего франка, почти на 9% в связи с его чрезмерным укреплением, которое несло угрозы для экономики страны...

В этой связи Национальный банк Швейцарии не намерен больше терпеть укрепления курса своей валюты. Для поддержания курса франка на нужной отметке мы готовы скупать иностранную валюту в неограниченном количестве, -

говорилось в заявлении регулятора.

И этот курс 0.86-1.0 они держат уже около 10 лет...



Поэтому, я больше чем уверен, что американцы поступят аналогично.

И никакого 1:1 не будет. Для этого у них есть все возможности... Ваше видение курса понятно. Но вероятность этого события крайне мала.Еще совсем недавно, при курсе 1.22, немецкие промышленники начали давить на Меркель, жалуясь на дорогой евро. ЕЦБ принял меры и мы уже видим обратное...В 2011г. ЦБ Швейцарии обвалил курс самой надежной валюты Европы, своего франка, почти на 9% в связи с его чрезмерным укреплением, которое несло угрозы для экономики страны...говорилось в заявлении регулятора.И этот курс 0.86-1.0 они держат уже около 10 лет...Поэтому, я больше чем уверен, что американцы поступят аналогично.И никакого 1:1 не будет. Для этого у них есть все возможности...

Так это всё предсказуемо и так должно быть...Буквально неделю назад тут обсуждалось почему курс 1:1 сейчас нереален.Как только Пауэлл сегодня заявил, что ФРС стимулы пока сокращать не будет,а ставку повышать тем более, так доллар сразу полетел вниз, ну а остальные валюты соответственно вверх.Вот так он и дальше будет манипулировать рынком словесными интервенциями.А вся эта классика(ВВП, инфляция, безработица, индексы настроения и потребления и т.п...) уже отходят на задний план...Как ФРС скажет, так и будет. Ибо Америка - превыше всего.А ей сильный доллар - НЕ НУЖЕН!