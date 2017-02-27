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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8192819381948195
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:19

  Investor_K написав:Неужели на этих дельтах можно реально поднять серьезную сумму?
легко, если вкинуть пару лямов в оборот (не гривен)
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:56

  Denik написав:
  Striker написав:
  Denik написав:Выходит, что выход нерезидентов на 1.5 ярда - это подскок на 10 коп.
Кстати, нерезиденты бегут в РФ за профитом от дорожающей нефти - доля нерезидентов в российских ОВГЗ составила уже 20%.

Прямой связи нет, по крайней мере, я её не вижу. Бывало, что нерезиденты выходили и на куда большие суммы, при этом гривна укреплялась.

Забыл добавить, что все происходит на фоне возврата НДС в конце месяца.

Ваш прогноз в силе,или все-таки...)
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  сірий написав:Ваш прогноз в силе,или все-таки...)

Все в силе. Фундамент не поменялся. НДСа больше чем заплатили не вернут. из 35 миллиардов экспорта масла + зерновых пока экспортировали 7 млн. т. на 2 млрд.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:30

[/quote] Я вас ни в чём не убеждал, а просто объяснил факт ситуативного укрепления доллара. На рынке это бывает постоянно. На то он и рынок, где зарабатывают на росте и на падении. В глобальном масштабе сильная валюта не нужна никому. Даже укр. правительству. Курс 1:1, это долой 15% от нынешнего уровня. Согласитесь, это явный перебор и никто на это не пойдет...[/quote]

Вы меня с кем-то путаете. Я про паритет не говорил. Это нереально на сегодня. Да и на послезавтра. Я писал (в контексте евро-бакс):
Пт 20 авг, 2021 23:09 ... Да, все вангуют одно и то же. Но с оговоркой: если ФРС не испугается дельты. если Жером не испугается ответственности и перевыборов. а вот дождаться бы еще 1 сильного отчета по занятости. а вот Джексон Хол послушать. как-то все неуверенно. https://ru.investing.com/analysis/article-200284677
...
Не вижу на чём, почему и зачем баксу ТАК укрепляться и что ему это даст, кроме сдутия (в теории) страшной инфляции в 5%
...
Т.е. я спрашивал, какая еще есть реальная причина якобы страха и от чего якобы защищаются инвесторы, кроме того, что их уже месяц загоняют: вот выйдет через неделю (сегодня) Пауэл и как намекнет (что апокалипсец уже близко).
А вы в ответ - про защитные активы, трежеря и выход в кеш. Всем нужен бакс и покупайте никому ненужный, пока дешево.

А сегодня, когда Жером "сохранил статус-кво" и отправил бакс назад на -0,4/0,5% (пока), пишите: Так это всё предсказуемо и так должно быть...

Все могут видеть по-разному и ошибаться в прогнозах.
Но говорить с интервалом в неделю на противоположные, по сути, прогнозы:
ЯЖГ (= Я же говорил)... - не комильфо.
matroSkin
 
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