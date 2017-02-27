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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8192819381948195
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:19

  Investor_K написав:Неужели на этих дельтах можно реально поднять серьезную сумму?
легко, если вкинуть пару лямов в оборот (не гривен)
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:56

  Denik написав:
  Striker написав:
  Denik написав:Выходит, что выход нерезидентов на 1.5 ярда - это подскок на 10 коп.
Кстати, нерезиденты бегут в РФ за профитом от дорожающей нефти - доля нерезидентов в российских ОВГЗ составила уже 20%.

Прямой связи нет, по крайней мере, я её не вижу. Бывало, что нерезиденты выходили и на куда большие суммы, при этом гривна укреплялась.

Забыл добавить, что все происходит на фоне возврата НДС в конце месяца.

Ваш прогноз в силе,или все-таки...)
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  сірий написав:Ваш прогноз в силе,или все-таки...)

Все в силе. Фундамент не поменялся. НДСа больше чем заплатили не вернут. из 35 миллиардов экспорта масла + зерновых пока экспортировали 7 млн. т. на 2 млрд.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:30

[/quote] Я вас ни в чём не убеждал, а просто объяснил факт ситуативного укрепления доллара. На рынке это бывает постоянно. На то он и рынок, где зарабатывают на росте и на падении. В глобальном масштабе сильная валюта не нужна никому. Даже укр. правительству. Курс 1:1, это долой 15% от нынешнего уровня. Согласитесь, это явный перебор и никто на это не пойдет...[/quote]

Вы меня с кем-то путаете. Я про паритет не говорил. Это нереально на сегодня. Да и на послезавтра. Я писал (в контексте евро-бакс):
Пт 20 авг, 2021 23:09 ... Да, все вангуют одно и то же. Но с оговоркой: если ФРС не испугается дельты. если Жером не испугается ответственности и перевыборов. а вот дождаться бы еще 1 сильного отчета по занятости. а вот Джексон Хол послушать. как-то все неуверенно. https://ru.investing.com/analysis/article-200284677
...
Не вижу на чём, почему и зачем баксу ТАК укрепляться и что ему это даст, кроме сдутия (в теории) страшной инфляции в 5%
...
Т.е. я спрашивал, какая еще есть реальная причина якобы страха и от чего якобы защищаются инвесторы, кроме того, что их уже месяц загоняют: вот выйдет через неделю (сегодня) Пауэл и как намекнет (что апокалипсец уже близко).
А вы в ответ - про защитные активы, трежеря и выход в кеш. Всем нужен бакс и покупайте никому ненужный, пока дешево.

А сегодня, когда Жером "сохранил статус-кво" и отправил бакс назад на -0,4/0,5% (пока), пишите: Так это всё предсказуемо и так должно быть...

Все могут видеть по-разному и ошибаться в прогнозах.
Но говорить с интервалом в неделю на противоположные, по сути, прогнозы:
ЯЖГ (= Я же говорил)... - не комильфо.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:47

  matroSkin написав:Т.е. я спрашивал, какая еще есть реальная причина якобы страха и от чего якобы защищаются инвесторы, кроме того, что их уже месяц загоняют: вот выйдет через неделю (сегодня) Пауэл и как намекнет (что апокалипсец уже близко).
А вы в ответ - про защитные активы, трежеря и выход в кеш. Всем нужен бакс и покупайте никому ненужный, пока дешево.

А сегодня, когда Жером "сохранил статус-кво" и отправил бакс назад на -0,4/0,5% (пока), пишите: Так это всё предсказуемо и так должно быть...

Все могут видеть по-разному и ошибаться в прогнозах.
Но говорить с интервалом в неделю на противоположные, по сути, прогнозы:
ЯЖГ (= Я же говорил)... - не комильфо.

Есть такой глава ФРС Далласа, Роберт Каплан, очень влиятельный человек в финансовых кругах. Согласно протоколов июльского заседания ФРС он заявил о необходимости скорейшего сокращения объемов ежемесячных закупок гособлигаций со стороны ФРС.
Рынки это расценили как сигнал к сокращению стимулов и к укреплению доллара.
В результате чего на доллар вырос спрос. О чем я вам и написал выше.

Буквально на днях этот Каплан заявил, что скорректировал свое мнение и отодвинул план сокращения на октябрь, или даже на чуть позже.
А сегодня уже сам Пауэлл озвучил всё это официально, аккуратно пройдя по лезвию ножа, не делая резких движений. Рынки вздохнули с облегчением, поняв это так, что деньги пока ещё давать будут. Соответственно доллар полетел вниз...

Рынки сейчас напряжены как струна, и малейшие намёки от официальных лиц воспринимают как сигнал к действию...
Если завтра выйдет другой Каплан, и что-то там заявит, то всё может опять перевернуться.
Тут не то что через неделю, через день всё может измениться.
Такова современная финансовая жизнь...

Что касается "..покупайте никому ненужный, пока дешево..."
То это никакой не прогноз, а обычное пожелание, которое никого ни к чему не обязывает.
И имелся ввиду банальный change гривны на доллар,
который уже вроде как подрос.
Востаннє редагувалось RTC12 в П'ят 27 сер, 2021 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:48

  Realist написав:
  Сибарит написав:НБУ, похоже, простоял с одним офером целый день. Купил вряд ли много, больше напугал, но пару моментов для покупки у него просматривались. Ждать информации, надеюсь, осталось недолго.

Про-всяк випадок перепитаю (а в друг що...). Офер був по долару, а купляв гривню? Чи як?

Нацбанк вообще сегодня ничего не продал. Торговал лицом, но крайне удачно :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 22:35

Реальная средняя зарплата из-за высокой инфляции не растет с марта, но год к году все еще в крепкой позитивной динамике

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/08/105.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:с бетоном вообще глупость-купить (и дать заработать застройщику) и потом 22 года отбивать инвестиции
Такой товар можно продать с профитом, никто не заставляет отбивать. Если не заметили более 30% роста за год.
Proofy
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