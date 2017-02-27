легко, если вкинуть пару лямов в оборот (не гривен)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:19
Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:56
Ваш прогноз в силе,или все-таки...)
Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:30
[/quote] Я вас ни в чём не убеждал, а просто объяснил факт ситуативного укрепления доллара. На рынке это бывает постоянно. На то он и рынок, где зарабатывают на росте и на падении. В глобальном масштабе сильная валюта не нужна никому. Даже укр. правительству. Курс 1:1, это долой 15% от нынешнего уровня. Согласитесь, это явный перебор и никто на это не пойдет...[/quote]
Вы меня с кем-то путаете. Я про паритет не говорил. Это нереально на сегодня. Да и на послезавтра. Я писал (в контексте евро-бакс):
Пт 20 авг, 2021 23:09 ... Да, все вангуют одно и то же. Но с оговоркой: если ФРС не испугается дельты. если Жером не испугается ответственности и перевыборов. а вот дождаться бы еще 1 сильного отчета по занятости. а вот Джексон Хол послушать. как-то все неуверенно.
...
Не вижу на чём, почему и зачем баксу ТАК укрепляться и что ему это даст, кроме сдутия (в теории) страшной инфляции в 5%
...
Т.е. я спрашивал, какая еще есть реальная причина якобы страха и от чего якобы защищаются инвесторы, кроме того, что их уже месяц загоняют: вот выйдет через неделю (сегодня) Пауэл и как намекнет (что апокалипсец уже близко).
А вы в ответ - про защитные активы, трежеря и выход в кеш. Всем нужен бакс и покупайте никому ненужный, пока дешево.
А сегодня, когда Жером "сохранил статус-кво" и отправил бакс назад на -0,4/0,5% (пока), пишите: Так это всё предсказуемо и так должно быть...
Все могут видеть по-разному и ошибаться в прогнозах.
Но говорить с интервалом в неделю на противоположные, по сути, прогнозы:
ЯЖГ (= Я же говорил)... - не комильфо.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:47
Есть такой глава ФРС Далласа, Роберт Каплан, очень влиятельный человек в финансовых кругах. Согласно протоколов июльского заседания ФРС он заявил о необходимости скорейшего сокращения объемов ежемесячных закупок гособлигаций со стороны ФРС.
Рынки это расценили как сигнал к сокращению стимулов и к укреплению доллара.
В результате чего на доллар вырос спрос. О чем я вам и написал выше.
Буквально на днях этот Каплан заявил, что скорректировал свое мнение и отодвинул план сокращения на октябрь, или даже на чуть позже.
А сегодня уже сам Пауэлл озвучил всё это официально, аккуратно пройдя по лезвию ножа, не делая резких движений. Рынки вздохнули с облегчением, поняв это так, что деньги пока ещё давать будут. Соответственно доллар полетел вниз...
Рынки сейчас напряжены как струна, и малейшие намёки от официальных лиц воспринимают как сигнал к действию...
Если завтра выйдет другой Каплан, и что-то там заявит, то всё может опять перевернуться.
Тут не то что через неделю, через день всё может измениться.
Такова современная финансовая жизнь...
Что касается "..покупайте никому ненужный, пока дешево..."
То это никакой не прогноз, а обычное пожелание, которое никого ни к чему не обязывает.
И имелся ввиду банальный change гривны на доллар,
который уже вроде как подрос.
Востаннє редагувалось RTC12 в П'ят 27 сер, 2021 21:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:48
Нацбанк вообще сегодня ничего не продал. Торговал лицом, но крайне удачно
Додано: П'ят 27 сер, 2021 22:35
Реальная средняя зарплата из-за высокой инфляции не растет с марта, но год к году все еще в крепкой позитивной динамике
Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 28 сер, 2021 00:00
Про 30% вы наверно по своему объекту какому то судите, который сдали в эксплуатацию и который как правило в таком случае вырастает в цене. А это значит, что проинвестировали в бетон и получили выхлопа меньше, чем США за год напечатли долларов, что отразилось на кратном росте мировых активов, начиная от биткоина, акций и заканчивая сырьевым и продовольственным рынком.
Сейчас если значка не удваивается за год, считай ее съедает инвестиционная инфляция.
Додано: Суб 28 сер, 2021 00:46
Если не заметили, цена м2 в 2021-м на 52% ниже, чем в 2008-м, и на 21% ниже, чем в 2013-м. Продисконтировав во времени на инфляцию доллара (1,9% CAGR), от которой можно защититься длинным списком других инвестиционных активов, получаем падение, соответственно, на 64% и 32%.
Такой товар можно продать с профитом (с) правда, только при условии, что вы зашли в него и вышли из него внутри одного цикла роста (чего большинство доморощенных инвесторов, конечно же, не делают, и за что их не стоит винить - просто констатация).
Реальных источников прибыли от недвижимости у частного лица может быть лишь два - 1) долгосрочная рента и 2) инвестиции в котлован с принятием на себя всех рисков и вероятности негативного исхода
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