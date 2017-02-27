Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:30

] Я вас ни в чём не убеждал, а просто объяснил факт ситуативного укрепления доллара. На рынке это бывает постоянно. На то он и рынок, где зарабатывают на росте и на падении. В глобальном масштабе сильная валюта не нужна никому. Даже укр. правительству. Курс 1:1, это долой 15% от нынешнего уровня. Согласитесь, это явный перебор и никто на это не пойдет...[Вы меня с кем-то путаете. Я про паритет не говорил. Это нереально на сегодня. Да и на послезавтра. Я писал (в контексте евро-бакс):Пт 20 авг, 2021 23:09 ... Да, все вангуют одно и то же. Но с оговоркой: если ФРС не испугается дельты. если Жером не испугается ответственности и перевыборов. а вот дождаться бы еще 1 сильного отчета по занятости. а вот Джексон Хол послушать. как-то все неуверенно....Не вижу на чём, почему и зачем баксу ТАК укрепляться и что ему это даст, кроме сдутия (в теории) страшной инфляции в 5%...Т.е. я спрашивал, какая еще есть реальная причина якобы страха и от чего якобы защищаются инвесторы, кроме того, что их уже месяц загоняют: вот выйдет через неделю (сегодня) Пауэл и как намекнет (что апокалипсец уже близко).А вы в ответ - про защитные активы, трежеря и выход в кеш. Всем нужен бакс и покупайте никому ненужный, пока дешево.А сегодня, когда Жером "сохранил статус-кво" и отправил бакс назад на -0,4/0,5% (пока), пишите: Так это всё предсказуемо и так должно быть...Все могут видеть по-разному и ошибаться в прогнозах.Но говорить с интервалом в неделю на противоположные, по сути, прогнозы:ЯЖГ (= Я же говорил)... - не комильфо.