12 лет жизни среднего украинца с 1992 по 2003 пошли в ж@пу, ведь что можно было купить качественное или накопить на пенсию за эту мизерную зарплату от 28 до 86 долларов ?
Нищенская жизнь была. В Африке в то время больше зарплата была имхо.
К вашему вниманию:
Середня зарплата в Україні (мабуть вже податки вирахували)
Дані з Вікі
Рік В доларах США
1992 28,04▼
1993 36,03▲
1994 44,99▲
1995 49,53▲
1996 68,45▲
1997 76,86▲
1998 62,39▼
1999 42,95▼
2000 42,47▼
2001 58,01▲
2002 70,59▲
2003 86,74▲
2004 111,02▲
2005 157,30▲
2006 206,51▲
2007 267,87▲
2008 343,43▲
2009 245,05▼
2010 283,12▲
2011 331,24▲
2012 379,42▲
2013 409,59▲
2014 292,32▼
2015 162,60▼
2016 203,02▲
2017 267,16▲
2018 325,99▲
2019 406,40▲
2020 430,21▲