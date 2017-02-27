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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 сер, 2021 05:32
12 лет жизни среднего украинца с 1992 по 2003 пошли в ж@пу, ведь что можно было купить качественное или накопить на пенсию за эту мизерную зарплату от 28 до 86 долларов ?
Нищенская жизнь была. В Африке в то время больше зарплата была имхо.
К вашему вниманию:
Середня зарплата в Україні (мабуть вже податки вирахували)
Дані з Вікі
Рік В доларах США
1992 28,04▼
1993 36,03▲
1994 44,99▲
1995 49,53▲
1996 68,45▲
1997 76,86▲
1998 62,39▼
1999 42,95▼
2000 42,47▼
2001 58,01▲
2002 70,59▲
2003 86,74▲
2004 111,02▲
2005 157,30▲
2006 206,51▲
2007 267,87▲
2008 343,43▲
2009 245,05▼
2010 283,12▲
2011 331,24▲
2012 379,42▲
2013 409,59▲
2014 292,32▼
2015 162,60▼
2016 203,02▲
2017 267,16▲
2018 325,99▲
2019 406,40▲
2020 430,21▲
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Yuri_61
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Додано: Суб 28 сер, 2021 06:21
Yuri_61 написав:
12 лет жизни среднего украинца с 1992 по 2003 пошли в ж@пу, ведь что можно было купить качественное или накопить на пенсию за эту мизерную зарплату от 28 до 86 долларов ?
90-ті це були роки величезних можливостей, якщо не чекати на зарплату, а проявляти розумну ініціативу. Всі в Україні, що в списках форбсу чи більшість з фокусу сколотили основи капіталу якраз в 90-ті. А зарплата пересічних ніколи не приведе до заможності.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 06:39
Ой+ написав: Yuri_61 написав:
12 лет жизни среднего украинца с 1992 по 2003 пошли в ж@пу, ведь что можно было купить качественное или накопить на пенсию за эту мизерную зарплату от 28 до 86 долларов ?
90-ті це були роки величезних можливостей, якщо не чекати на зарплату, а проявляти розумну ініціативу. Всі в Україні, що в списках форбсу чи більшість з фокусу сколотили основи капіталу якраз в 90-ті. А зарплата пересічних ніколи не приведе до заможності.
а сколько в эту дихую эпоху на кладбище оказались из за вот этих криминальных разборок за собственность и другие тёрки? Не считали?
Война бандитских группировок
отъём рейдерский собстеванности
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Yuri_61
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Додано: Суб 28 сер, 2021 07:47
Yuri_61 написав:
а сколько в эту дихую эпоху на кладбище оказались из за вот этих криминальных разборок за собственность и другие тёрки? Не считали?
Война бандитских группировок
отъём рейдерский собстеванности
Вершина пирамиды обогатилась. Вся остальная часть пирамиды - на кладбище или калеки.
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Investor_K
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Додано: Суб 28 сер, 2021 07:51
Вопрос - сегодня межбанк работает или нет?
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Додано: Суб 28 сер, 2021 07:59
Investor_K написав:
Вопрос - сегодня межбанк работает или нет?
Да, работает, но ТОМом. Активность будет слабая. Могут попытаться качнуть вверх.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 08:00
Proofy написав: prodigy написав:
с бетоном вообще глупость-купить (и дать заработать застройщику) и потом 22 года отбивать инвестиции
Такой товар можно продать с профитом, никто не заставляет отбивать. Если не заметили более 30% роста за год.
Извиняюсь за оффтоп, а сейчас Вы готовы проинвестировать? (30% в год же).
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Додано: Суб 28 сер, 2021 08:15
Ой+ написав:
90-ті це були роки величезних можливостей
Yuri_61 написав:
12 лет жизни среднего украинца с 1992 по 2003 пошли в ж@пу, ведь что можно было купить качественное или накопить на пенсию за эту мизерную зарплату от 28 до 86 долларов ?
, якщо не чекати на зарплату, а проявляти розумну ініціативу. Всі в Україні, що в списках форбсу чи більшість з фокусу сколотили основи капіталу якраз в 90-ті. А зарплата пересічних ніколи не приведе до заможності.
Ну ок))
А що робити тим, хто в 90-ті ще до школи ходив, чи взагалі, тільки народився?
Які в них були, чи ще будуть "величезні можливості"?
п.с.
Хоча, знаю одного
який в 90-ті, ще ходив до школи, закінчив всього лиш 9ть класів
тоді 2р. їздив до Польщі на будову, пізніше - декілька разів змінював роботу в чудовому місті, працювавши "на дядю", пізніше - пропрацював "на себе" декілька років у сфері послуг, а тоді - відкрив свій міні-бізнесок)) і за 10р. наскирдував і купив 2 бетона в чудовому і славному місті!
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Додано: Суб 28 сер, 2021 08:20
Proofy написав: prodigy написав:
с бетоном вообще глупость-купить (и дать заработать застройщику) и потом 22 года отбивать инвестиции
Такой товар можно продать с профитом, никто не заставляет отбивать. Если не заметили более 30% роста за год.
30% ? а чего не 35%
это всё виртуально
купили вы у застройщика на стадии котлована по 950-1200 долл/кв.м
2 года минимум строится многоэтажный дом
и попробуйте продать хотя бы за 1350 (т.е. профит 10%) свои 49 кв.м без ремонта за 66500долл, если найдется реальный покупатель , то он вам не даст заработать ...больше 60к никто без ремонта не даст (т.к. вы владели квартирой меньше 3 лет, налог 5%
а оценщик вам оценит квартиру по "рыночной цене", т.е 70к долл, вы заплатите нотариусу/оценщику/ОСМД за "комуналку"(да-да, хоть и не пользовались, но плати), а это
1-1,2долл +налог 3к долл, итого имеем 55,8к долл (1138 долл за кв.м), а вы купили по 1200 , или даже 1150. Итог -профита не вышло, только убыток
сейчас время покупать, у кого есть кэш, тот и диктует правила
дурачек один (Qwerty) писал, что аренда 1к в Киеве 20к ( за 15к снимал 3ком. на Пр.Науки с хорошим ремонтом, )
доходность от покупки и сдачи в аренду уже давно не 7% в валюте
7км 26,90/26,99
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Додано: Суб 28 сер, 2021 08:23
BIGor написав:
Извиняюсь за оффтоп, а сейчас Вы готовы проинвестировать? (30% в год же).
Теж вибачаюсь)) - що вставлю своїх 5коп))
Я б зараз почекав би рік...
Або, якщо б зараз знайшов би "смачний" об'єкт(хоч зараз таких не бачу, лише деякі "так собі") то, використавши кредитне плече іпотеки - купив би й зараз!
Це стосується, як і купівлі "для себе", так і для спекуляцій
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