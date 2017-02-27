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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8194819581968197>
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 05:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

12 лет жизни среднего украинца с 1992 по 2003 пошли в ж@пу, ведь что можно было купить качественное или накопить на пенсию за эту мизерную зарплату от 28 до 86 долларов ?
Нищенская жизнь была. В Африке в то время больше зарплата была имхо.
К вашему вниманию:
Середня зарплата в Україні (мабуть вже податки вирахували)
Дані з Вікі
Рік В доларах США

1992 28,04▼
1993 36,03▲
1994 44,99▲
1995 49,53▲
1996 68,45▲
1997 76,86▲
1998 62,39▼
1999 42,95▼
2000 42,47▼
2001 58,01▲
2002 70,59▲
2003 86,74▲
2004 111,02▲
2005 157,30▲
2006 206,51▲
2007 267,87▲
2008 343,43▲
2009 245,05▼
2010 283,12▲
2011 331,24▲
2012 379,42▲
2013 409,59▲
2014 292,32▼
2015 162,60▼
2016 203,02▲
2017 267,16▲
2018 325,99▲
2019 406,40▲
2020 430,21▲
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 06:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:12 лет жизни среднего украинца с 1992 по 2003 пошли в ж@пу, ведь что можно было купить качественное или накопить на пенсию за эту мизерную зарплату от 28 до 86 долларов ?


90-ті це були роки величезних можливостей, якщо не чекати на зарплату, а проявляти розумну ініціативу. Всі в Україні, що в списках форбсу чи більшість з фокусу сколотили основи капіталу якраз в 90-ті. А зарплата пересічних ніколи не приведе до заможності.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 06:39

  Ой+ написав:
  Yuri_61 написав:12 лет жизни среднего украинца с 1992 по 2003 пошли в ж@пу, ведь что можно было купить качественное или накопить на пенсию за эту мизерную зарплату от 28 до 86 долларов ?


90-ті це були роки величезних можливостей, якщо не чекати на зарплату, а проявляти розумну ініціативу. Всі в Україні, що в списках форбсу чи більшість з фокусу сколотили основи капіталу якраз в 90-ті. А зарплата пересічних ніколи не приведе до заможності.


а сколько в эту дихую эпоху на кладбище оказались из за вот этих криминальных разборок за собственность и другие тёрки? Не считали?
Война бандитских группировок
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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 07:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:а сколько в эту дихую эпоху на кладбище оказались из за вот этих криминальных разборок за собственность и другие тёрки? Не считали?
Война бандитских группировок
отъём рейдерский собстеванности


Вершина пирамиды обогатилась. Вся остальная часть пирамиды - на кладбище или калеки.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 07:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вопрос - сегодня межбанк работает или нет?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 07:59

  Investor_K написав:Вопрос - сегодня межбанк работает или нет?

Да, работает, но ТОМом. Активность будет слабая. Могут попытаться качнуть вверх.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 08:00

  Proofy написав:
  prodigy написав:с бетоном вообще глупость-купить (и дать заработать застройщику) и потом 22 года отбивать инвестиции
Такой товар можно продать с профитом, никто не заставляет отбивать. Если не заметили более 30% роста за год.

Извиняюсь за оффтоп, а сейчас Вы готовы проинвестировать? (30% в год же).
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 08:15

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Ой+ написав:
  Yuri_61 написав:12 лет жизни среднего украинца с 1992 по 2003 пошли в ж@пу, ведь что можно было купить качественное или накопить на пенсию за эту мизерную зарплату от 28 до 86 долларов ?


90-ті це були роки величезних можливостей, якщо не чекати на зарплату, а проявляти розумну ініціативу. Всі в Україні, що в списках форбсу чи більшість з фокусу сколотили основи капіталу якраз в 90-ті. А зарплата пересічних ніколи не приведе до заможності.

Ну ок))
А що робити тим, хто в 90-ті ще до школи ходив, чи взагалі, тільки народився?
Які в них були, чи ще будуть "величезні можливості"? :D

п.с.
Хоча, знаю одного :D який в 90-ті, ще ходив до школи, закінчив всього лиш 9ть класів :mrgreen: тоді 2р. їздив до Польщі на будову, пізніше - декілька разів змінював роботу в чудовому місті, працювавши "на дядю", пізніше - пропрацював "на себе" декілька років у сфері послуг, а тоді - відкрив свій міні-бізнесок)) і за 10р. наскирдував і купив 2 бетона в чудовому і славному місті! :D
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 08:20

  Proofy написав:
  prodigy написав:с бетоном вообще глупость-купить (и дать заработать застройщику) и потом 22 года отбивать инвестиции
Такой товар можно продать с профитом, никто не заставляет отбивать. Если не заметили более 30% роста за год.


30% ? а чего не 35%
это всё виртуально

купили вы у застройщика на стадии котлована по 950-1200 долл/кв.м
2 года минимум строится многоэтажный дом
и попробуйте продать хотя бы за 1350 (т.е. профит 10%) свои 49 кв.м без ремонта за 66500долл, если найдется реальный покупатель , то он вам не даст заработать ...больше 60к никто без ремонта не даст (т.к. вы владели квартирой меньше 3 лет, налог 5%
а оценщик вам оценит квартиру по "рыночной цене", т.е 70к долл, вы заплатите нотариусу/оценщику/ОСМД за "комуналку"(да-да, хоть и не пользовались, но плати), а это
1-1,2долл +налог 3к долл, итого имеем 55,8к долл (1138 долл за кв.м), а вы купили по 1200 , или даже 1150. Итог -профита не вышло, только убыток

сейчас время покупать, у кого есть кэш, тот и диктует правила

дурачек один (Qwerty) писал, что аренда 1к в Киеве 20к ( за 15к снимал 3ком. на Пр.Науки с хорошим ремонтом, )
доходность от покупки и сдачи в аренду уже давно не 7% в валюте

7км 26,90/26,99
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 08:23

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©ч.2

  BIGor написав:Извиняюсь за оффтоп, а сейчас Вы готовы проинвестировать? (30% в год же).

Теж вибачаюсь)) - що вставлю своїх 5коп))
Я б зараз почекав би рік...
Або, якщо б зараз знайшов би "смачний" об'єкт(хоч зараз таких не бачу, лише деякі "так собі") то, використавши кредитне плече іпотеки - купив би й зараз! 8)
Це стосується, як і купівлі "для себе", так і для спекуляцій 8)

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