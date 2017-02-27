Додано: Суб 28 сер, 2021 08:40

Ой+ написав: Yuri_61 написав: 12 лет жизни среднего украинца с 1992 по 2003 пошли в ж@пу, ведь что можно было купить качественное или накопить на пенсию за эту мизерную зарплату от 28 до 86 долларов ? 12 лет жизни среднего украинца с 1992 по 2003 пошли в ж@пу, ведь что можно было купить качественное или накопить на пенсию за эту мизерную зарплату от 28 до 86 долларов ?



90-ті це були роки величезних можливостей, якщо не чекати на зарплату, а проявляти розумну ініціативу. Всі в Україні, що в списках форбсу чи більшість з фокусу сколотили основи капіталу якраз в 90-ті. А зарплата пересічних ніколи не приведе до заможності. 90-ті це були роки величезних можливостей, якщо не чекати на зарплату, а проявляти розумну ініціативу. Всі в Україні, що в списках форбсу чи більшість з фокусу сколотили основи капіталу якраз в 90-ті. А зарплата пересічних ніколи не приведе до заможності.

1992-2010 платили "в конвертах", в порту начальство имело по 150-500к долл в месяц,начальники районов 10-20к в месяц, рядовые грузчики 1-1,5к (даже грузчики купили квартиры и взяли машины в кредит уровня 25-35к долл)хотя официальная зарплата у всех была 100-200 доллкогда пришла команда Саши стоматолога(Курченко) весь бизнес прижали, кэш в порту исчезвсе фирмы заставили работать через прокладки: Курченко или Азарова (потом Арбузова)и вся лафа закончилась для народа и для начальствас 2014-2021 начальники порта , это те, кто купил должность у министра инфраструктуры (или у его крыши), они пытаются заработать на закупках (дизелька, такелажка и ремонт подъездных путей, ремонт кранов/производственных помещений, ремонт даже управления порта), это конечно совсем не то, тут они могут срубить макс 1-2 млн.грн, когда в 2000-2012 начальники порта рубили в год пару млн.доллиз портов фактически работает один Пивденный, остальные или банкроты, или в глубоком минусе, или с трудом выходят в ноль (т.е. государству они прибыли не приносят)