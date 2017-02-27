prodigy написав:30% ? а чего не 35% это всё виртуально
купили вы у застройщика на стадии котлована по 950-1200 долл/кв.м 2 года минимум строится многоэтажный дом и попробуйте продать хотя бы за 1350 (т.е. профит 10%) свои 49 кв.м без ремонта за 66500долл, если найдется реальный покупатель , то он вам не даст заработать ...больше 60к никто без ремонта не даст (т.к. вы владели квартирой меньше 3 лет, налог 5% а оценщик вам оценит квартиру по "рыночной цене", т.е 70к долл, вы заплатите нотариусу/оценщику/ОСМД за "комуналку"(да-да, хоть и не пользовались, но плати), а это 1-1,2долл +налог 3к долл, итого имеем 55,8к долл (1138 долл за кв.м), а вы купили по 1200 , или даже 1150. Итог -профита не вышло, только убыток
А чого впадати в крайнощі?
Якщо можна: а) продати по переуступці і помацяти 10-20-30%річних б) продати через 3р. і помацяти 20-30-40%річних в) зробити ремонт і здавати в оренду 5-10р., а тоді продати і теж помацяти 20-30-40%річних Це все просто має бути в НОРМАЛЬНІЙ локації
От, наприклад, моя квартира де я мешкаю - якщо б я її просто б "законсервував на 3р., - то вона РЕАЛЬНО зробила від котлована за 3р. х2 в стані "від забудовників"! Тобто 33,3% річних!
Yuri_61 написав:12 лет жизни среднего украинца с 1992 по 2003 пошли в ж@пу, ведь что можно было купить качественное или накопить на пенсию за эту мизерную зарплату от 28 до 86 долларов ?
90-ті це були роки величезних можливостей, якщо не чекати на зарплату, а проявляти розумну ініціативу. Всі в Україні, що в списках форбсу чи більшість з фокусу сколотили основи капіталу якраз в 90-ті. А зарплата пересічних ніколи не приведе до заможності.
1992-2010 платили "в конвертах", в порту начальство имело по 150-500к долл в месяц, начальники районов 10-20к в месяц, рядовые грузчики 1-1,5к (даже грузчики купили квартиры и взяли машины в кредит уровня 25-35к долл) хотя официальная зарплата у всех была 100-200 долл
когда пришла команда Саши стоматолога(Курченко) весь бизнес прижали, кэш в порту исчез все фирмы заставили работать через прокладки: Курченко или Азарова (потом Арбузова) и вся лафа закончилась для народа и для начальства
с 2014-2021 начальники порта , это те, кто купил должность у министра инфраструктуры (или у его крыши), они пытаются заработать на закупках (дизелька, такелажка и ремонт подъездных путей, ремонт кранов/производственных помещений, ремонт даже управления порта), это конечно совсем не то, тут они могут срубить макс 1-2 млн.грн, когда в 2000-2012 начальники порта рубили в год пару млн.долл
из портов фактически работает один Пивденный, остальные или банкроты, или в глубоком минусе, или с трудом выходят в ноль (т.е. государству они прибыли не приносят)
prodigy написав:30% ? а чего не 35% это всё виртуально
купили вы у застройщика на стадии котлована по 950-1200 долл/кв.м 2 года минимум строится многоэтажный дом и попробуйте продать хотя бы за 1350 (т.е. профит 10%) свои 49 кв.м без ремонта за 66500долл, если найдется реальный покупатель , то он вам не даст заработать ...больше 60к никто без ремонта не даст (т.к. вы владели квартирой меньше 3 лет, налог 5% а оценщик вам оценит квартиру по "рыночной цене", т.е 70к долл, вы заплатите нотариусу/оценщику/ОСМД за "комуналку"(да-да, хоть и не пользовались, но плати), а это 1-1,2долл +налог 3к долл, итого имеем 55,8к долл (1138 долл за кв.м), а вы купили по 1200 , или даже 1150. Итог -профита не вышло, только убыток
А чого впадати в крайнощі?
Якщо можна: а) продати по переуступці і помацяти 10-20-30%річних б) продати через 3р. і помацяти 20-30-40%річних в) зробити ремонт і здавати в оренду 5-10р., а тоді продати і теж помацяти 20-30-40%річних Це все просто має бути в НОРМАЛЬНІЙ локації
От, наприклад, моя квартира де я мешкаю - якщо б я її просто б "законсервував на 3р., - то вона РЕАЛЬНО зробила від котлована за 3р. х2 в стані "від забудовників"! Тобто 33,3% річних!
очень сомневаюсь в таком росте за 2 года, вы что по 350долл на стадии котлована покупали, такую цену может дать только строй компания, которая не планируют окончание стройки, соберут деньги и свалят за бугор или в РФ
после сдачи в аренду хотя на 2 года, уже придется делать косметический ремонт (а это 1,5-2к), т.е. 50% дохода от аренды
вы тешите себя иллюзиями спуститесь на землю , и не надо верить тому еврею из Москвы, который инвестирует 2 млн рублей и поднимает в среднем 22-24%, в РФ уже давно нет таких доходов.
prodigy написав:очень сомневаюсь в таком росте за 2 года, вы что по 350долл на стадии котлована покупали, такую цену может дать только строй компания, которая не планируют окончание стройки, соберут деньги и свалят за бугор или в РФ
купил по 655 за метр сейчас реальная цена продажи квартиры выше 850 и это не хотелка - реальная продажа это за неполных 3 года просто нужно знать где покупать кто в теме - зарабатывает налоги платить не надо продаете по переуступке - 2000 гривень стоит в этой компании
prodigy написав:очень сомневаюсь в таком росте за 2 года, вы что по 350долл на стадии котлована покупали,
Я там вище писав про 3р. Купував на котловані(вже пару поверхів було зведено - тобто, на самому котловані - ще було б дешевше) в кінці 2017го пА приблизно 530-550м2, а вже в 2020р. сусіди (і не одні) продали пА 1000/м2 А цієї весни, то вже ціна була 1100/М2 + всі комісії з "покупана"! В стані "голі стіни"!
prodigy написав:очень сомневаюсь в таком росте за 2 года, вы что по 350долл на стадии котлована покупали,
Я там вище писав про 3р. Купував на котловані(вже пару поверхів було зведено - тобто, на самому котловані - ще було б дешевше) в кінці 2017го пА приблизно 530-550м2, а вже в 2020р. сусіди (і не одні) продали пА 1000/м2 А цієї весни, то вже ціна була 1100/М2 + всі комісії з "покупана"! В стані "голі стіни"!
большая часть роста дериватива связана с ростом готовностью объекта, в классическом смысле это ростом не является, полмешка картошки стоит дороже чем мешок, но почему то ростом это никто не называет. Меньшая часть это пузырь который надулся на рн благодаря сочетанию инфляции и стабильной гривны. Когда курс отыграет у инфляции своё цены сдуются на 20-40%.
prodigy написав:очень сомневаюсь в таком росте за 2 года, вы что по 350долл на стадии котлована покупали, такую цену может дать только строй компания, которая не планируют окончание стройки, соберут деньги и свалят за бугор или в РФ
купил по 655 за метр сейчас реальная цена продажи квартиры выше 850 и это не хотелка - реальная продажа это за неполных 3 года просто нужно знать где покупать кто в теме - зарабатывает налоги платить не надо продаете по переуступке - 2000 гривень стоит в этой компании
26.90-26.95/27.00
то что в Одесе продавали по 650 построено из *овна и палок или это "7е небо" продайте сперва...а то, что можно/возможно а то всё сказки
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 28 сер, 2021 09:08, всього редагувалось 1 раз.