prodigy написав:очень сомневаюсь в таком росте за 2 года, вы что по 350долл на стадии котлована покупали,
Я там вище писав про 3р. Купував на котловані(вже пару поверхів було зведено - тобто, на самому котловані - ще було б дешевше) в кінці 2017го пА приблизно 530-550м2, а вже в 2020р. сусіди (і не одні) продали пА 1000/м2 А цієї весни, то вже ціна була 1100/М2 + всі комісії з "покупана"! В стані "голі стіни"!
большая часть роста дериватива связана с ростом готовностью объекта, в классическом смысле это ростом не является, полмешка картошки стоит дороже чем мешок, но почему то ростом это никто не называет. Меньшая часть это пузырь который надулся на рн благодаря сочетанию инфляции и стабильной гривны. Когда курс отыграет у инфляции своё цены сдуются на 20-40%.
prodigy написав:очень сомневаюсь в таком росте за 2 года, вы что по 350долл на стадии котлована покупали, такую цену может дать только строй компания, которая не планируют окончание стройки, соберут деньги и свалят за бугор или в РФ
купил по 655 за метр сейчас реальная цена продажи квартиры выше 850 и это не хотелка - реальная продажа это за неполных 3 года просто нужно знать где покупать кто в теме - зарабатывает налоги платить не надо продаете по переуступке - 2000 гривень стоит в этой компании
26.90-26.95/27.00
то что в Одесе продавали по 650 построено из *овна и палок или это "7е небо" продайте сперва...а то, что можно/возможно а то всё сказки
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 28 сер, 2021 09:08, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:очень сомневаюсь в таком росте за 2 года, вы что по 350долл на стадии котлована покупали,
Я там вище писав про 3р. Купував на котловані(вже пару поверхів було зведено - тобто, на самому котловані - ще було б дешевше) в кінці 2017го пА приблизно 530-550м2, а вже в 2020р. сусіди (і не одні) продали пА 1000/м2 А цієї весни, то вже ціна була 1100/М2 + всі комісії з "покупана"! В стані "голі стіни"!
нет у вас таких цен на жилье эконом класса как 1100
Успіх написав:Купував на котловані(вже пару поверхів було зведено - тобто, на самому котловані - ще було б дешевше) в кінці 2017го пА приблизно 530-550м2, а вже в 2020р. сусіди (і не одні) продали пА 1000/м2 А цієї весни, то вже ціна була 1100/М2 + всі комісії з "покупана"! В стані "голі стіни"!
Долярчик, товар коштує не стільки скільки хоче продаван, а стільки, скільки за нього згоден заплатити покупець. А про сусідів... ну, і ви кажіть що по 1100 можете продати
Denik написав:Все в силе. Фундамент не поменялся. НДСа больше чем заплатили не вернут. из 35 миллиардов экспорта масла + зерновых пока экспортировали 7 млн. т. на 2 млрд.
Есть только небольшое обновление. Где-то с 1 сентября экспорт зерна попрет рекордными темпами, так как сельхозпроизводители потеряют возможность придерживать урожай в ожидании более высоких цен. Дело в том, что самая оптимистичная оценка емкости элеваторов в Украине - 70 млн.т. (Есть оценки и от 40 млн. т. более-менее современных). По "карте элеваторов Украины" - https://elevatorist.com/karta-elevatorov-ukrainy 57 млн.т.. Урожай зерновых - около 85 млн. т. Масличных - не менее 25 (подсолнечник - 20, рапс - 2,8, соя - 4). Итого 110 млн. т, чего никогда не было в истории. Кукуруза желательно должна быть убрана до конца ноября. Уже экспортировано - 7 млн. т.
До конца августа - будет 8 млн. т. Внутреннее потребление зерновых июнь-ноябрь - 8 млн.т. Переработка масличных (сентябрь-ноябрь) - 5 млн.т. Итого 110 - 8-8-5 = 89 млн. т. (А есть еще несколько млн. т. переходящих остатков) Элеваторов - около 70 млнт.т. Отсюда а сентябре-ноябре экспорт зерновых оценивается по 6 млн.т. в месяц или 1,6 - 1,9 млрд. долларов экспортной выручки. При таком раскладе экспортную выручку никто придерживать не сможет.
Добавлю, что 1 сентября заканчивается срок назначения большинства летних поездов и более сотни освободившихся локомотивов переключатся на вывоз зерна.
Элеваторы в этом году оперативно построить тоже не могли (цикл строительства - около 9 месяцев), кроме того для строительства силосов нужен 3 мм оцинкованный стальной лист, который пока не производится в Украине, а покупать его в Европе по 1000+ евро и 3-4 месяца на выполнение заказа - очень дорого. При этом не факт, что строительство элеватора из дорогого металла окупится по сравнению с таким же элеватором, построенным года через 3 из подешевевшего в 2 раза металла (из-за планируемого запуска производства необходимого листа Метинвестом).
Востаннє редагувалось Denik в Суб 28 сер, 2021 10:57, всього редагувалось 2 разів.