Додано: Суб 28 сер, 2021 10:15

Denik написав: Все в силе. Фундамент не поменялся. НДСа больше чем заплатили не вернут. из 35 миллиардов экспорта масла + зерновых пока экспортировали 7 млн. т. на 2 млрд. Все в силе. Фундамент не поменялся. НДСа больше чем заплатили не вернут. из 35 миллиардов экспорта масла + зерновых пока экспортировали 7 млн. т. на 2 млрд.

Есть только небольшое обновление. Где-то с 1 сентября экспорт зерна попрет рекордными темпами, так какДело в том, что самая оптимистичная оценка емкости элеваторов в Украине - 70 млн.т. (Есть оценки и от 40 млн. т. более-менее современных). По "карте элеваторов Украины" -57 млн.т..Урожай зерновых - около 85 млн. т. Масличных - не менее 25 (подсолнечник - 20, рапс - 2,8, соя - 4). Итого 110 млн. т, чего никогда не было в истории. Кукуруза желательно должна быть убрана до конца ноября.Уже экспортировано - 7 млн. т.До конца августа - будет 8 млн. т.Внутреннее потребление зерновых июнь-ноябрь - 8 млн.т.Переработка масличных (сентябрь-ноябрь) - 5 млн.т.Итого 110 - 8-8-5 = 89 млн. т. (А есть еще несколько млн. т. переходящих остатков)Элеваторов - около 70 млнт.т.Отсюда а сентябре-ноябре экспорт зерновых оценивается по 6 млн.т. в месяц или 1,6 - 1,9 млрд. долларов экспортной выручки. При таком раскладеДобавлю, что 1 сентября заканчивается срок назначения большинства летних поездов и более сотни освободившихся локомотивов переключатся на вывоз зерна.Элеваторы в этом году оперативно построить тоже не могли (цикл строительства - около 9 месяцев), кроме того для строительства силосов нужен 3 мм оцинкованный стальной лист, который пока не производится в Украине, а покупать его в Европе по 1000+ евро и 3-4 месяца на выполнение заказа - очень дорого. При этом не факт, что строительство элеватора из дорогого металла окупится по сравнению с таким же элеватором, построенным года через 3 из подешевевшего в 2 раза металла (из-за планируемого запуска производства необходимого листа Метинвестом).