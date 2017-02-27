я допускаю такую амортизацию при посуточной сдаче. Но там и доход выше.
Мой опыт показывает, что за 5,5 лет и 3 жильца ремонтов набежало дай бог, если на 15 тыс грн. Это 3, макс 4 месяца аренды (или 6 %)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 сер, 2021 10:37
я допускаю такую амортизацию при посуточной сдаче. Но там и доход выше.
Мой опыт показывает, что за 5,5 лет и 3 жильца ремонтов набежало дай бог, если на 15 тыс грн. Это 3, макс 4 месяца аренды (или 6 %)
Додано: Суб 28 сер, 2021 10:55
Кукурузу высушат и положат в рукава. Что-то аграрии будут хранить у себя в складах (напольного хранения), аэраторы очень популярная у них тема.
Можем еще пойти вниз, но не надолго, вверх идем живо, до 0.60-65 может 2 недели прийдется спускаться
Додано: Суб 28 сер, 2021 11:05
Рубль отыграл как падение доллара, так и подскок нефти ещё вчера. Гривна без реакции. Или есть сговор слить максимум по 27 ?
Додано: Суб 28 сер, 2021 11:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
в этом ваша ошибка. Мелкие аграрии продают урожай за гривну, и экспортом не занимаются. Вырученную гривну по заветам отцов в ближайшей обменке конвертируют в валюту, на всякий пожарный. Экспортёр не дурак сразу сливать экспортную выручку, им тоже хочется слиться по 28+ а не по 27. Так же сентябре-ноябре традиционный рост импорта к новому учебному году и подготовка к самому высокому сезону продаж в году - рождественским праздникам. Удивительно но даже квартир к новому году больше продаётся, любит наш нарот въехать в новый год на новом авто или встретить его в новой квартире. Короче не смотря на рекордный урожай бизнес активность в сентябре-январе максимальная.
Додано: Суб 28 сер, 2021 11:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Несного повторюсь. 85 млн. т - урожай зерновых, 20 - внутренне потребление, 8 экспорт в июле - августе. Остается 57 млн. т. при экспорте 5 млн.т. в месяц останется около 9 млн. т переходящих остатков. Оно кому-то надо?
Додано: Суб 28 сер, 2021 11:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Прикольно потом купленное сейчас по 27 будет в конце зимы - весной сдавать по 25 на посевную. Ведь сильная экспортная выручка до июня 2022 года никуда не денется, как она закончилась в этом году из-за слабого урожая.
Додано: Суб 28 сер, 2021 11:21
prodigy
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Тип проекта: монолитно-каркасный.
Фундамент: свайный.
Перекрытия: монолитные железобетонные.
Кровля: совмещенная (мягкая с металлочерепицей).
Пол: стяжка, за исключением санузлов.
Наружная отделка фасада: облицовочный керамический кирпич.
Внутренняя отделка стен: без отделки, кроме мест общего пользования.
Высота потолков (м): 2,7 м.
Система отопления: от автономной крышной котельной. Система отопления двухтрубная тупиковая с горизонтальной поквартирной разводкой. Радиаторы стальные панельные с установкой запорно-регулирующей арматуры.
Окна: металлопластиковые окна из профиля Rehau, фурнитура, энергосберегающие стеклопакеты.
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
Электроснабжение: ввод в квартиры, установка счетчиков и автоматов в этажных щитах.
Канализация: стояки бесшумной канализации.
П.С.
дальше нет смысла спорить
те кто знает - покупает и продает
кто не знает - спорит и доказывает
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