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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8195819681978198
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:37

  prodigy написав:после сдачи в аренду хотя на 2 года, уже придется делать косметический ремонт (а это 1,5-2к), т.е. 50% дохода от аренды

я допускаю такую амортизацию при посуточной сдаче. Но там и доход выше.
Мой опыт показывает, что за 5,5 лет и 3 жильца ремонтов набежало дай бог, если на 15 тыс грн. Это 3, макс 4 месяца аренды (или 6 %)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:55

  Denik написав:Есть только небольшое обновление. Где-то с 1 сентября экспорт зерна попрет рекордными темпами, так как сельхозпроизводители потеряют возможность придерживать урожай в ожидании более высоких цен. Дело в том, что самая оптимистичная оценка емкости элеваторов в Украине - 70 млн.т.

Кукурузу высушат и положат в рукава. Что-то аграрии будут хранить у себя в складах (напольного хранения), аэраторы очень популярная у них тема.

Можем еще пойти вниз, но не надолго, вверх идем живо, до 0.60-65 может 2 недели прийдется спускаться
viy
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:05

Рубль отыграл как падение доллара, так и подскок нефти ещё вчера. Гривна без реакции. Или есть сговор слить максимум по 27 ?
yulia956688
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:При таком раскладе экспортную выручку никто придерживать не сможет.
в этом ваша ошибка. Мелкие аграрии продают урожай за гривну, и экспортом не занимаются. Вырученную гривну по заветам отцов в ближайшей обменке конвертируют в валюту, на всякий пожарный. Экспортёр не дурак сразу сливать экспортную выручку, им тоже хочется слиться по 28+ а не по 27. Так же сентябре-ноябре традиционный рост импорта к новому учебному году и подготовка к самому высокому сезону продаж в году - рождественским праздникам. Удивительно но даже квартир к новому году больше продаётся, любит наш нарот въехать в новый год на новом авто или встретить его в новой квартире. Короче не смотря на рекордный урожай бизнес активность в сентябре-январе максимальная.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  viy написав:Кукурузу высушат и положат в рукава. Что-то аграрии будут хранить у себя в складах (напольного хранения), аэраторы очень популярная у них тема.

Можем еще пойти вниз, но не надолго, вверх идем живо, до 0.60-65 может 2 недели прийдется спускаться

Несного повторюсь. 85 млн. т - урожай зерновых, 20 - внутренне потребление, 8 экспорт в июле - августе. Остается 57 млн. т. при экспорте 5 млн.т. в месяц останется около 9 млн. т переходящих остатков. Оно кому-то надо?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Вырученную гривну по заветам отцов в ближайшей обменке конвертируют в валюту, на всякий пожарный.

Прикольно потом купленное сейчас по 27 будет в конце зимы - весной сдавать по 25 на посевную. Ведь сильная экспортная выручка до июня 2022 года никуда не денется, как она закончилась в этом году из-за слабого урожая.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:21

prodigy
то что в Одесе продавали по 650 построено из *овна и палок или это "7е небо"
продайте сперва...а то, что можно/возможно а то всё сказки

Зображення
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Тип проекта: монолитно-каркасный.
Фундамент: свайный.
Перекрытия: монолитные железобетонные.
Кровля: совмещенная (мягкая с металлочерепицей).
Пол: стяжка, за исключением санузлов.
Наружная отделка фасада: облицовочный керамический кирпич.
Внутренняя отделка стен: без отделки, кроме мест общего пользования.
Высота потолков (м): 2,7 м.
Система отопления: от автономной крышной котельной. Система отопления двухтрубная тупиковая с горизонтальной поквартирной разводкой. Радиаторы стальные панельные с установкой запорно-регулирующей арматуры.
Окна: металлопластиковые окна из профиля Rehau, фурнитура, энергосберегающие стеклопакеты.

ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
Электроснабжение: ввод в квартиры, установка счетчиков и автоматов в этажных щитах.
Канализация: стояки бесшумной канализации.

П.С.
дальше нет смысла спорить
те кто знает - покупает и продает
кто не знает - спорит и доказывает
odessit2007
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  #<1 ... 8195819681978198
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