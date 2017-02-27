Додано: Суб 28 сер, 2021 12:23

prodigy написав: чего мне спорить, вы покупаете жилье по своим средствам, я по своим чего мне спорить, вы покупаете жилье по своим средствам, я по своим

что за детский сад "письками меряться"причем тут по средствам или не по средствамя писал о возможности купить по одной цене и продать по другойчто бы заработатьи это реальная продажа быласдача первой очереди кстати осенью этого года и это никак не 2024))говорю же - ВЫ не в ТЕМЕ просто и не следите за рынком, но упрямо продолжаете что то доказывать...решили удивить меня домом у моря за городом)))П.С.для жизни у меня частный дом и еще есть выбор где захочуи о наследнике подумал и на старость что сдаватьтак что меряйтесь тут с кем то другимудачивроде взрослый человек, а спорите как школьник