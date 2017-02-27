Справочный курс НБУ публиковать не стал. Это уже традиция для перенесенных рабочих дней, как и перенос на понедельник официального курса субботы. МБ, вроде, работает, но торгов нет. Есть информация, что НБУ присутствует на МБ, чтобы на пустом рынке никто не нахулиганил, но похоже, что он там один.
НБУ вчера ничего не продал, как и за всю прошедшую неделю. Остатки на коррсчетах существенно увеличились. Наиболее весомым фактором стало существенное сокращение объема тендерных сертификатов. Это уже второе существенное сокращение в этом месяце. Если первое можно было связать с налоговым периодом, второе пока не понятно, но банки явно прогнозируют увеличение объема платежей клиентов. Я не делаю прогнозов, но это изменение ликвидности, которое стоит иметь в виду при анализе валютного рынка. Часть высвободившихся с тендерных сертификатов средств осела на суточных. Также пополнились закрома Родины. Остальные факторы до миллиарда.
Объем МБ в четверг подскочил с 523.5 до 673 млн, что является максимальным значением августа. Обороты чистые. Клиентский спрос вырос и превысил немного сократившееся предложение.
На этом валютную неделю я закончил и начинаю выходные
prodigy написав:чего мне спорить, вы покупаете жилье по своим средствам, я по своим
что за детский сад "письками меряться" причем тут по средствам или не по средствам я писал о возможности купить по одной цене и продать по другой что бы заработать и это реальная продажа была сдача первой очереди кстати осенью этого года и это никак не 2024)) говорю же - ВЫ не в ТЕМЕ просто и не следите за рынком, но упрямо продолжаете что то доказывать... решили удивить меня домом у моря за городом)))
П.С. для жизни у меня частный дом и еще есть выбор где захочу и о наследнике подумал и на старость что сдавать так что меряйтесь тут с кем то другим удачи вроде взрослый человек, а спорите как школьник
убедили, сдаюсь...приношу свои искренние извинения, был не прав
viy написав:Прийдет осень, и если Вы не пропадете, выложу фото, как элеватор, мимо которого часто ездим наскирдует поле рукавов с кукурузой, общим весом больше чем вмещают банки элеватора.
Экономического смысла это делать особого нет. Если "придерживать" урожай, то будут переходящие остатки 10 млн. т., которые никому не нужны. Кукурузу осенью все равно сушить. Кто сильно захочет упражняться с тем, чтобы при уборке вести кукурузу на элеватор для сушки, затем к себе на напольный склад, затем снова на элеватор для погрузки на жд?
viy написав:Имхо цифры ваши дутые, выводы ваши дутые, прогнозы ваши дутые. Зимой все желающие продадут по 28+/-
vitaliian написав:Вырученную гривну по заветам отцов в ближайшей обменке конвертируют в валюту, на всякий пожарный.
Прикольно потом купленное сейчас по 27 будет в конце зимы - весной сдавать по 25 на посевную. Ведь сильная экспортная выручка до июня 2022 года никуда не денется, как она закончилась в этом году из-за слабого урожая.
как много раз с 2015 года курс зимой был ниже летнего? надеюсь кроме блестящих знаний в области с/х вы знакомы например с Контрольными картами Шухарта?
. Задачи построения контрольной карты Шухарта — определить границы системной вариативности процесса, спрогнозировать поведение процесса в ближайшем будущем на основе прошлых данных о процессе.
на их принципах работает всё научное прогнозирование, которое вы здесь ненароком пытаетесь оспорить... Подсказка, высокие урожаи были и раньше, но они не приводили к существенному укреплению гривны в зимний период.
Denik написав: При таком раскладе экспортную выручку никто придерживать не сможет.
Насколько я помню, норма, которая обязывала предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке, перестала действовать ещё пару лет назад. Поэтому экспортеры могут без проблем хранить валюту на своих счетах и продавать её когда им будет выгодно. Сейчас подходят времена когда правительству нужно пополнять казну для выплат зимних субсидий, а с 01.12.2021 минимальных зарплат 6500 грн., повышенных пенсий и прочих льгот. А для этого нужны дополнительные деньги. Вполне вероятно что, чисто по политическим мотивам, НБУ начнёт повышать курс доллара, чтобы дать экспортёрам больше гривны, и тем самым позволит налоговой собрать больше налогов в бюджет.
Востаннє редагувалось RTC12 в Суб 28 сер, 2021 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Ну так я завжди віднімаю від "хотєлок" - 2-3Кдол. і рахую, що це реальна ціна!(за умови, що це в НОРМАЛЬНІЙ локації) Тобто, наприклад хочуть 75К - то реальна десь 72-73К
реальна -20%
Успіх, гарна спроба, але невдала. "Хотєлки" продаванів ніяк не 2-3к, можете сміливо множити їх на 10. Коли продаван заявляє ціну в 75к, то це означає, що рано чи пізно він віддасть цю квартиру за 40к. Просто перед цим він пройде всі стадії і вже буде згоден на ті 50к, що були йому запропоновані спочатку, але покупець вже буде мати гарний вибір за цю ціну і продавану ще прийдеться вмовляти покупця на 40к. Ну, а ті хто гордо відмовиться від продажу з мінімальною маржою, ті просто передадуть ці шматки бетону у спадок дітям і ті їх продадуть за 20к тільки заради того щоб монетизувати те каміння і не платити комуналку. Нічого персонального, це просто сувора правда ринку.
juristkostya написав:Вполне нормальная практика. Организовать себе склад из сборных конструкций стоит недорого, а услугу сушки заказать на стороне.
Услуга автоперевозки стоит дофига. Когда урожай 110 млн., а ж/д может перевести в порты максимум 45 млн.т, еще 5 млн.т по реке все остальное свалится на автотранспорт + перевозка с поля. Любое лишнее перемещение будет стоить дорого. По-моему, на своем напольном складе можно хранить только ранение и подсолнечник, которые с поля имели низкую влажность, удовлетворяющую условия хранения. Кукуруза с поля пойдет в сушилки, а с них - на экспорт.
RTC12 написав:Насколько я помню, норма, которая обязывала предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке, перестала действовать ещё пару лет назад. Поэтому экспортеры могут без проблем хранить валюту на своих счетах и продавать её когда им будет выгодно.
Не могут зернотрейдеры хранить валюту на своих счетах. Им ее нужно тут же продать для расчетов. У них от силы 5% рентабельности. Сельхозпредприятия получают уже гривну...
vitaliian написав:Подсказка, высокие урожаи были и раньше, но они не приводили к существенному укреплению гривны в зимний период.
Рекордный урожай был в 2019. Помним курс 23,5 на Новый год? Цены на ЖРС отскочили от дна, цены на сталь - держатся возле максимумов. Почему не высока вероятность повторения 2019?
Чому скрізь саме "врожай"? Пропоную спробувати іншу "призму": вибори 2019, злам старих схем розпилу (нові лише "напрацьовуються"), падіння попиту на валюту з боку "розпильщиків". Пиляють добряче, аграрії та металурги "заздрять мовчки".