Додано: Суб 28 сер, 2021 12:25

Справочный курс НБУ публиковать не стал. Это уже традиция для перенесенных рабочих дней, как и перенос на понедельник официального курса субботы.МБ, вроде, работает, но торгов нет.Есть информация, что НБУ присутствует на МБ, чтобы на пустом рынке никто не нахулиганил, но похоже, что он там один.НБУ вчера ничего не продал, как и за всю прошедшую неделю.Остатки на коррсчетах существенно увеличились. Наиболее весомым фактором стало существенное сокращение объема тендерных сертификатов. Это уже второе существенное сокращение в этом месяце. Если первое можно было связать с налоговым периодом, второе пока не понятно, но банки явно прогнозируют увеличение объема платежей клиентов. Я не делаю прогнозов, но это изменение ликвидности, которое стоит иметь в виду при анализе валютного рынка. Часть высвободившихся с тендерных сертификатов средств осела на суточных. Также пополнились закрома Родины. Остальные факторы до миллиарда.Объем МБ в четверг подскочил с 523.5 до 673 млн, что является максимальным значением августа. Обороты чистые. Клиентский спрос вырос и превысил немного сократившееся предложение.На этом валютную неделю я закончил и начинаю выходные