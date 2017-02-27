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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 сер, 2021 13:41
Denik написав: juristkostya написав:
Вполне нормальная практика. Организовать себе склад из сборных конструкций стоит недорого, а услугу сушки заказать на стороне.
Услуга автоперевозки стоит дофига. Когда урожай 110 млн., а ж/д может перевести в порты максимум 45 млн.т, еще 5 млн.т по реке все остальное свалится на автотранспорт + перевозка с поля. Любое лишнее перемещение будет стоить дорого.
По-моему, на своем напольном складе можно хранить только ранение и подсолнечник, которые с поля имели низкую влажность, удовлетворяющую условия хранения. Кукуруза с поля пойдет в сушилки, а с них - на экспорт.
вы не поняли. Я вас проинформировал, как оно нередко обстоит в жизни. Здесь нет предмета для спора.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 13:47
juristkostya написав:
вы не поняли. Я вас проинформировал, как оно нередко обстоит в жизни. Здесь нет предмета для спора.
Я все эти моменты отлично знаю. С точки зрения экономики в этом году все будет по-другому, так как вся работа логистики будет на пределе возможностей.
centurionus написав:
Чому скрізь саме "врожай"?
Тому, що 40-50 млрд доларів та 110 млн т не сховаєш і на 30-40 млрд. доларів і 85 можна лише експортувати...
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Додано: Суб 28 сер, 2021 13:57
Denik написав: juristkostya написав:
вы не поняли. Я вас проинформировал, как оно нередко обстоит в жизни. Здесь нет предмета для спора.
Я все эти моменты отлично знаю. С точки зрения экономики в этом году все будет по-другому, так как вся работа логистики будет на пределе возможностей.
Не драматизируйте. Притащить из Европы бэушные тягачи и прицепы - вопрос одной недели. Лизинг под них оформить - для работающей фирмы тоже нефиг делать. Короче, логистика точно не будет узким местом, это не урожай вырастить и не элеватор построить.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 14:13
Благодаря хомячкам, которые в этом году заводили кеш и лонговали на хаях.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 14:31
Denik написав: viy написав:
Прийдет осень, и если Вы не пропадете, выложу фото, как элеватор, мимо которого часто ездим наскирдует поле рукавов с кукурузой, общим весом больше чем вмещают банки элеватора.
Экономического смысла это делать особого нет. Если "придерживать" урожай, то будут переходящие остатки 10 млн. т., которые никому не нужны. Кукурузу осенью все равно сушить.
Кто сильно захочет упражняться с тем, чтобы при уборке вести кукурузу на элеватор для сушки, затем к себе на напольный склад, затем снова на элеватор для погрузки на жд?
Вы уже определитесь что заставит аграриев выбрасывать валюту на межбанк: нехватка элеваторов для хранения или отсутствие экономического смысла зажимать урожай.
Я вам уже растолковал что хранить есть где. Ну и те аграрии которые хранят в напольных складах, сами и сушат, по тем же экономическим причинам по которым хранят на полу а не в банке элеватора;) Поэтому никто никуда лишний раз не возит) А сушки зерна это сейчас топ тема среди аграриев, по крайней мере в нашем северном краю) Ну и если аграрии со своим элеватором не брезгуют хранить большие объемы в рукавах, то более мелких могут останавливать только затраты на приобретение "растаривателя")
Ну и наконец про переходящие остатки, я Вам уже писал что при низком прошлогоднем урожае семечки, остались переходные остатки семечки, причина жадность, после корректировки цен с 25к до 14к, отдельных аграриев задушила жаба) Поэтому будут зажимать, будут ждать лучшую цену, будут ждать лучший курс и т.д. с экономическим смыслом или без оного.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 14:37
juristkostya написав:
Не драматизируйте. Притащить из Европы бэушные тягачи и прицепы - вопрос одной недели. Лизинг под них оформить - для работающей фирмы тоже нефиг делать. Короче, логистика точно не будет узким местом, это не урожай вырастить и не элеватор построить.
А есть смысл тащить на 1 сезон? Эти фуры окупятся? ЖД с парком 24-28 тыс. вагонов-зерновозов будет и дальше медленно но верно убивать автотранспорт на дальних дистанциях со стоимостью перевозки 10 дол./т за 500 км против 25 дол./т автотранспортом.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 14:57
viy написав:
Вы уже определитесь что заставит аграриев выбрасывать валюту на межбанк: нехватка элеваторов для хранения или отсутствие экономического смысла зажимать урожай.
В первом полугодии - нехватка элеваторов.
Во втором - отсутствие экономического смысла иметь 10 млн. т переходных запасов на всю страну.
Добавлю, что сам рукав не является бесплатным, равно как и процесс запаковки и распаковки из рукава.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 15:04
Denik написав: juristkostya написав:
Не драматизируйте. Притащить из Европы бэушные тягачи и прицепы - вопрос одной недели. Лизинг под них оформить - для работающей фирмы тоже нефиг делать. Короче, логистика точно не будет узким местом, это не урожай вырастить и не элеватор построить.
А есть смысл тащить на 1 сезон? Эти фуры окупятся? ЖД с парком 24-28 тыс. вагонов-зерновозов будет и дальше медленно но верно убивать автотранспорт на дальних дистанциях со стоимостью перевозки 10 дол./т за 500 км против 25 дол./т автотранспортом.
Станут не нужны - вернут. На то он и лизинг.
Что касается конкуренции с ж.д., то тут у вас проблема с логикой. Вы же сами распинались, какие дикие проблемы с логистикой нас всех ждут. При наличии ажиотажного спроса ниша автоперевозок обеспечена.
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juristkostya
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Додано: Суб 28 сер, 2021 15:32
juristkostya написав:
Станут не нужны - вернут. На то он и лизинг.
Что касается конкуренции с ж.д., то тут у вас проблема с логикой. Вы же сами распинались, какие дикие проблемы с логистикой нас всех ждут. При наличии ажиотажного спроса ниша автоперевозок обеспечена.
У меня нет никаких проблем с логикой. На лизинг фуры на полгода никто денег не даст. В лизинговых конторах отлично понимают рынок. В обычный год предложение автотранспорта избыточно, равно как и предложение жд-вагонов в любой период кроме осени.
Без автотранспорт никуда не деться при вывозе зерна с поля.
Но перевозки маршрутами по 54 вагона с крупных элеваторов в конце концов смогут "перемолотить" любой объем.
Давайте ближе к теме. По-моему в этом году с сентября аграриям будет не того чтобы "придержать" урожай. Поэтому с сентября будут устойчивый и постоянный поток экспортной выручки (зерно+масличные) на межбанке. Как аграрии распорядятся вырученной гривной - это уже другой вопрос.
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