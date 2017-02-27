Додано: Суб 28 сер, 2021 14:31

Denik написав: viy написав: Прийдет осень, и если Вы не пропадете, выложу фото, как элеватор, мимо которого часто ездим наскирдует поле рукавов с кукурузой, общим весом больше чем вмещают банки элеватора. Прийдет осень, и если Вы не пропадете, выложу фото, как элеватор, мимо которого часто ездим наскирдует поле рукавов с кукурузой, общим весом больше чем вмещают банки элеватора.

Экономического смысла это делать особого нет. Если "придерживать" урожай, то будут переходящие остатки 10 млн. т., которые никому не нужны. Кукурузу осенью все равно сушить.

Кто сильно захочет упражняться с тем, чтобы при уборке вести кукурузу на элеватор для сушки, затем к себе на напольный склад, затем снова на элеватор для погрузки на жд?

Экономического смысла это делать особого нет. Если "придерживать" урожай, то будут переходящие остатки 10 млн. т., которые никому не нужны. Кукурузу осенью все равно сушить.Кто сильно захочет упражняться с тем, чтобы при уборке вести кукурузу на элеватор для сушки, затем к себе на напольный склад, затем снова на элеватор для погрузки на жд?

Вы уже определитесь что заставит аграриев выбрасывать валюту на межбанк: нехватка элеваторов для хранения или отсутствие экономического смысла зажимать урожай.Я вам уже растолковал что хранить есть где. Ну и те аграрии которые хранят в напольных складах, сами и сушат, по тем же экономическим причинам по которым хранят на полу а не в банке элеватора;) Поэтому никто никуда лишний раз не возит) А сушки зерна это сейчас топ тема среди аграриев, по крайней мере в нашем северном краю) Ну и если аграрии со своим элеватором не брезгуют хранить большие объемы в рукавах, то более мелких могут останавливать только затраты на приобретение "растаривателя")Ну и наконец про переходящие остатки, я Вам уже писал что при низком прошлогоднем урожае семечки, остались переходные остатки семечки, причина жадность, после корректировки цен с 25к до 14к, отдельных аграриев задушила жаба) Поэтому будут зажимать, будут ждать лучшую цену, будут ждать лучший курс и т.д. с экономическим смыслом или без оного.