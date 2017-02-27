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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8199820082018202>
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:24

"Укравтодор" взял в кредит $376 миллионов под госгарантии для ремонта дорог (обновлено)
https://biz.censor.net/news/3285050/ukr ... _obnovleno
В качестве банка-координатора кредита с долей 45% от общего объема в эквиваленте $165 млн выступил государственный "Укрэксимбанк", сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Кроме того, в составе консорциумного кредита "Ощадбанк" предоставил $150 млн, "Укргазбанк" – до $50 млн, банк "Кредит Днепр" – $13 млн, ПУМБ – до $10 млн, а "ТАСкомбанк" – до $14 млн.

Кредит предоставляется с обеспечением в форме государственных гарантий сроком на 5 лет. Процентная ставка составляет 4,9% годовых.

Еще мой прогноз, что 11-12% по ОВГЗ - это очень много. Или ставка будет падать, или не будут размешать.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Еще мой прогноз, что 11-12% по ОВГЗ - это очень много. Или ставка будет падать, или не будут размешать.


11 - 12% по овгз - это для местных смешно :lol: :lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:33

  Denik написав:
  vitaliian написав:Подсказка, высокие урожаи были и раньше, но они не приводили к существенному укреплению гривны в зимний период.

Рекордный урожай был в 2019. Помним курс 23,5 на Новый год?
Цены на ЖРС отскочили от дна, цены на сталь - держатся возле максимумов.
Почему не высока вероятность повторения 2019?

кроме "пересичных нас с Вами" низкий курс доллара не то что не нужен, а вреден большинству участникам рынка. Низкий курс:1.для бюджета- плохо, меньше налогов. Для экспортеров-тоже плохо, теряется доходы. НБУ просто стеной как видим становился не раз на уровне 26,61-26,65грн/дол.
Т.е. будет завал экспортной выручки- Отлично. НБУ загребет по 26,61 "на все"- тем самым пополнит так необходимые ЗВР.
Поэтому честно говоря не вижу/не пойму на чем может так просесть курс ниже 26,50.
Предполагаемый завал экпортной выручки не аргуменет- излишнее все будет выкуплено НБУ и пойдет в закрома так необходимых ЗВР
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:35

  Denik написав:"Укравтодор" взял в кредит $376 миллионов под госгарантии для ремонта дорог (обновлено)
https://biz.censor.net/news/3285050/ukr ... _obnovleno
В качестве банка-координатора кредита с долей 45% от общего объема в эквиваленте $165 млн выступил государственный "Укрэксимбанк", сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Кроме того, в составе консорциумного кредита "Ощадбанк" предоставил $150 млн, "Укргазбанк" – до $50 млн, банк "Кредит Днепр" – $13 млн, ПУМБ – до $10 млн, а "ТАСкомбанк" – до $14 млн.

Кредит предоставляется с обеспечением в форме государственных гарантий сроком на 5 лет. Процентная ставка составляет 4,9% годовых.

Еще мой прогноз, что 11-12% по ОВГЗ - это очень много. Или ставка будет падать, или не будут размешать.

Инфляция + 2% - вот и считайте. А большую часть кредита под 4,9% годовых выдали карманные банки, тот же Укрэксим в 2020 году убытков получил на 5,6 млрд. грн. Снова попросят у государства денег на докапитализацию. Так что каждый из нас оплатит со своего кармана этот праздник жизни для Укравтодора.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:37

  RTC12 написав:
  Denik написав:Давайте ближе к теме. По-моему в этом году с сентября аграриям будет не того чтобы "придержать" урожай. Поэтому с сентября будут устойчивый и постоянный поток экспортной выручки (зерно+масличные) на межбанке. Как аграрии распорядятся вырученной гривной - это уже другой вопрос.

У РФ есть бюджетное правило, в рамках которого при цене нефти свыше 43 долларов
за бочку, ихний Минфин выкупает у экспортеров излишки валюты в ФНБ.
Что мешает НБУ поднять курс доллара, например, до 28.5, платить экспортёрам больше гривны, и тем самым увеличить собираемость налогов?
Тем более что в госбюджете на 2021 заложен курс 29.1.
Да, это может немного увеличить инфляцию. Но пока она не такая и критичная...
Почему вы не рассматриваете такой вариант событий?

А если назначить курс 50 грн или, страшно подумать, 100 грн за 1 USD ... ухх, как можно увеличить собираемость налогов
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:кроме "пересичных нас с Вами" низкий курс доллара не то что не нужен, а вреден большинству участникам рынка. Низкий курс:1.для бюджета- плохо, меньше налогов. Для экспортеров-тоже плохо, теряется доходы. НБУ просто стеной как видим становился не раз на уровне 26,61-26,65грн/дол.
Т.е. будет завал экспортной выручки- Отлично. НБУ загребет по 26,61 "на все"- тем самым пополнит так необходимые ЗВР.
Поэтому честно говоря не вижу/не пойму на чем может так просесть курс ниже 26,50.
Предполагаемый завал экпортной выручки не аргуменет- излишнее все будет выкуплено НБУ и пойдет в закрома так необходимых ЗВР

Причина - фундаментальная. В экономике Украины превалирует реальный сектор. Экономика очень "ресурсная". В экономиках США и ЕС превалирует сектор услуг, который очень пострадал от ковида и продолжит страдать еще 2-3 года. Конца ковиду еще не видно. Для помощи, пострадавшим от ковида будут "печататься" и "печататься" доллары и евро.
Вкупе с ковидом развитые страны должны будут еще много потратить на выполнение Green Deal (Украина - значительно меньше из за 60% доли АЭС и 15% - доли ГЭС+ВИЭ в электроэнергетике)
Спрос на продовольствие - постоянен.
Спрос на сталь - поддерживается антикризисными стройками по всему миру и потребностью стали для энергоперехода к ВИЭ.
Спрос на ИТ - поддерживается самим коронавирусом.

"Печатанье" денег развитыми странами будет задавать мировую инфляцию и рост цен на все.

В сухом остатке года через 2, если держать курс, то за счет сверхдоходов госбюджета госдолг (поеденный инфляцией) станет равным ЗВР. Чистый госдолг по сути станет равным 0. И что дальше - жить в мировой инфляции 10% (в том числе за счет цен на продовольствие, которого в 4 раза больше необходимого)?
Или дистанцироваться от нее и плавно ревальвировать гривну. Решать не нам, а НБУ.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:57

Межбанк: «загадочные» субботние торги

Торги на валютном рынке в рабочую субботу прошли ожидаемо очень вяло, а тренд по курсу полностью зависел от единичных сделок отдельных клиентов и самих банков. Скорее даже просто от котировок, которые выставляли дилеры банков без проведения реальных сделок.

Ажиотажа не было, но НБУ решил подстраховаться в части потенциального роста котировок и вышел на межбанк с продажей доллара по 26,96 гривен ближе к 11 часам. Это был как сигнал рынку о том, каким сегодня «видит» курс сам Нацбанк, а также по предположениям некоторых участников торгов было сделано «под заказ» отдельных госбанков и госкорпораций.

В итоге, за день курс доллара формально вырос с утренних 26,91/26,93 до 26,6/26,98 гривен.

Спекулянты на мелких сделках пытались «раскачать» котировки, но уперлись в два момента:

1) практически полное отсутствие конечных покупателей;
2) потолок, установленный Нацбанком при проведении интервенции на уровне в 26,96 гривен. Выше него покупатели вообще не готовы были что-то особенно делать, а ниже этой отметки уже сильно не опускались и продавцы. Поэтому котировки основную часть сессии и находились около отметки, установленной Нацбанком.

С 10 часов до 11 часов доллар находился в пределах 26,91/26,93 гривен с небольшим трендом на рост котировок. К 12 часам под воздействием интервенции Нацбанка курс остановился в пределах 26,93/26,95 гривен и продержался на этом уровне до 14 часов.

После обеда котировки застыли уже на отметке 26,95/26,97 почти до самого конца сессии и лишь в последний час торгов поднялись еще на 1 копейку — до 26,96/26,98 гривен за доллар.

Главные события 28 августа на валютном рынке:

Несмотря на работу по доллару на условиях поставки валюты ТОМ и при минимальной активности рынка — доллар за день вырос на 5 копеек — с утренних 26,91/26,93 до 26,96/26,98 гривен к концу сессии.

Нацбанк выходил на межбанк с продажей доллара по 26,96 гривны и своими действиями окончательно «указал» участникам торгов на коридор по курсу американской валюты на сегодня.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня регулятором выставлен не был, а официальный курс на 30 августа 2021 года оставлен на предыдущем уровне 26,929 гривен за доллар.

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news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:А большую часть кредита под 4,9% годовых выдали карманные банки, тот же Укрэксим в 2020 году убытков получил на 5,6 млрд. грн. Снова попросят у государства денег на докапитализацию. Так что каждый из нас оплатит со своего кармана этот праздник жизни для Укравтодора.

Захожу на сайт Укрэксима - https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... -term.html
Депозиты - под 0.9%. Взять под 0,9% дать под 4,9% - какой невыгодный бизнес )))))
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:00

  Denik написав:
  juristkostya написав:Станут не нужны - вернут. На то он и лизинг.

Что касается конкуренции с ж.д., то тут у вас проблема с логикой. Вы же сами распинались, какие дикие проблемы с логистикой нас всех ждут. При наличии ажиотажного спроса ниша автоперевозок обеспечена.

У меня нет никаких проблем с логикой. На лизинг фуры на полгода никто денег не даст. В лизинговых конторах отлично понимают рынок. В обычный год предложение автотранспорта избыточно, равно как и предложение жд-вагонов в любой период кроме осени.
Без автотранспорт никуда не деться при вывозе зерна с поля.
Но перевозки маршрутами по 54 вагона с крупных элеваторов в конце концов смогут "перемолотить" любой объем.

Давайте ближе к теме. По-моему в этом году с сентября аграриям будет не того чтобы "придержать" урожай. Поэтому с сентября будут устойчивый и постоянный поток экспортной выручки (зерно+масличные) на межбанке. Как аграрии распорядятся вырученной гривной - это уже другой вопрос.


нехватка вагонов под зерно...
три года назад предлагали купить 10 вагонов под зерно, по 35-37к долл (обещали доходность 20-22% годовых в валюте)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:05

Striker

не дождавшись млрд нового урожая, поезд ушел со станции Богодухов

если аграрии не завалят долларами курс будет 27,0/27,10 уже со вторника

не злорадствую (что откупился), еще остался маленький депо в грн всего на пачку
желание купить дешевле 27,10 никуда не ушло, но 3 недели ждать

7км 26,92-27,05
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