vitaliian написав:Подсказка, высокие урожаи были и раньше, но они не приводили к существенному укреплению гривны в зимний период.
Рекордный урожай был в 2019. Помним курс 23,5 на Новый год? Цены на ЖРС отскочили от дна, цены на сталь - держатся возле максимумов. Почему не высока вероятность повторения 2019?
кроме "пересичных нас с Вами" низкий курс доллара не то что не нужен, а вреден большинству участникам рынка. Низкий курс:1.для бюджета- плохо, меньше налогов. Для экспортеров-тоже плохо, теряется доходы. НБУ просто стеной как видим становился не раз на уровне 26,61-26,65грн/дол. Т.е. будет завал экспортной выручки- Отлично. НБУ загребет по 26,61 "на все"- тем самым пополнит так необходимые ЗВР. Поэтому честно говоря не вижу/не пойму на чем может так просесть курс ниже 26,50. Предполагаемый завал экпортной выручки не аргуменет- излишнее все будет выкуплено НБУ и пойдет в закрома так необходимых ЗВР
В качестве банка-координатора кредита с долей 45% от общего объема в эквиваленте $165 млн выступил государственный "Укрэксимбанк", сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Кроме того, в составе консорциумного кредита "Ощадбанк" предоставил $150 млн, "Укргазбанк" – до $50 млн, банк "Кредит Днепр" – $13 млн, ПУМБ – до $10 млн, а "ТАСкомбанк" – до $14 млн.
Кредит предоставляется с обеспечением в форме государственных гарантий сроком на 5 лет. Процентная ставка составляет 4,9% годовых.
Еще мой прогноз, что 11-12% по ОВГЗ - это очень много. Или ставка будет падать, или не будут размешать.
Инфляция + 2% - вот и считайте. А большую часть кредита под 4,9% годовых выдали карманные банки, тот же Укрэксим в 2020 году убытков получил на 5,6 млрд. грн. Снова попросят у государства денег на докапитализацию. Так что каждый из нас оплатит со своего кармана этот праздник жизни для Укравтодора.
Denik написав:Давайте ближе к теме. По-моему в этом году с сентября аграриям будет не того чтобы "придержать" урожай. Поэтому с сентября будут устойчивый и постоянный поток экспортной выручки (зерно+масличные) на межбанке. Как аграрии распорядятся вырученной гривной - это уже другой вопрос.
У РФ есть бюджетное правило, в рамках которого при цене нефти свыше 43 долларов за бочку, ихний Минфин выкупает у экспортеров излишки валюты в ФНБ. Что мешает НБУ поднять курс доллара, например, до 28.5, платить экспортёрам больше гривны, и тем самым увеличить собираемость налогов? Тем более что в госбюджете на 2021 заложен курс 29.1. Да, это может немного увеличить инфляцию. Но пока она не такая и критичная... Почему вы не рассматриваете такой вариант событий?
А если назначить курс 50 грн или, страшно подумать, 100 грн за 1 USD ... ухх, как можно увеличить собираемость налогов
GDV29 написав:кроме "пересичных нас с Вами" низкий курс доллара не то что не нужен, а вреден большинству участникам рынка. Низкий курс:1.для бюджета- плохо, меньше налогов. Для экспортеров-тоже плохо, теряется доходы. НБУ просто стеной как видим становился не раз на уровне 26,61-26,65грн/дол. Т.е. будет завал экспортной выручки- Отлично. НБУ загребет по 26,61 "на все"- тем самым пополнит так необходимые ЗВР. Поэтому честно говоря не вижу/не пойму на чем может так просесть курс ниже 26,50. Предполагаемый завал экпортной выручки не аргуменет- излишнее все будет выкуплено НБУ и пойдет в закрома так необходимых ЗВР
Причина - фундаментальная. В экономике Украины превалирует реальный сектор. Экономика очень "ресурсная". В экономиках США и ЕС превалирует сектор услуг, который очень пострадал от ковида и продолжит страдать еще 2-3 года. Конца ковиду еще не видно. Для помощи, пострадавшим от ковида будут "печататься" и "печататься" доллары и евро. Вкупе с ковидом развитые страны должны будут еще много потратить на выполнение Green Deal (Украина - значительно меньше из за 60% доли АЭС и 15% - доли ГЭС+ВИЭ в электроэнергетике) Спрос на продовольствие - постоянен. Спрос на сталь - поддерживается антикризисными стройками по всему миру и потребностью стали для энергоперехода к ВИЭ. Спрос на ИТ - поддерживается самим коронавирусом.
"Печатанье" денег развитыми странами будет задавать мировую инфляцию и рост цен на все.
В сухом остатке года через 2, если держать курс, то за счет сверхдоходов госбюджета госдолг (поеденный инфляцией) станет равным ЗВР. Чистый госдолг по сути станет равным 0. И что дальше - жить в мировой инфляции 10% (в том числе за счет цен на продовольствие, которого в 4 раза больше необходимого)? Или дистанцироваться от нее и плавно ревальвировать гривну. Решать не нам, а НБУ.
Торги на валютном рынке в рабочую субботу прошли ожидаемо очень вяло, а тренд по курсу полностью зависел от единичных сделок отдельных клиентов и самих банков. Скорее даже просто от котировок, которые выставляли дилеры банков без проведения реальных сделок.
Ажиотажа не было, но НБУ решил подстраховаться в части потенциального роста котировок и вышел на межбанк с продажей доллара по 26,96 гривен ближе к 11 часам. Это был как сигнал рынку о том, каким сегодня «видит» курс сам Нацбанк, а также по предположениям некоторых участников торгов было сделано «под заказ» отдельных госбанков и госкорпораций.
В итоге, за день курс доллара формально вырос с утренних 26,91/26,93 до 26,6/26,98 гривен.
Спекулянты на мелких сделках пытались «раскачать» котировки, но уперлись в два момента:
1) практически полное отсутствие конечных покупателей; 2) потолок, установленный Нацбанком при проведении интервенции на уровне в 26,96 гривен. Выше него покупатели вообще не готовы были что-то особенно делать, а ниже этой отметки уже сильно не опускались и продавцы. Поэтому котировки основную часть сессии и находились около отметки, установленной Нацбанком.
С 10 часов до 11 часов доллар находился в пределах 26,91/26,93 гривен с небольшим трендом на рост котировок. К 12 часам под воздействием интервенции Нацбанка курс остановился в пределах 26,93/26,95 гривен и продержался на этом уровне до 14 часов.
После обеда котировки застыли уже на отметке 26,95/26,97 почти до самого конца сессии и лишь в последний час торгов поднялись еще на 1 копейку — до 26,96/26,98 гривен за доллар.
Главные события 28 августа на валютном рынке:
Несмотря на работу по доллару на условиях поставки валюты ТОМ и при минимальной активности рынка — доллар за день вырос на 5 копеек — с утренних 26,91/26,93 до 26,96/26,98 гривен к концу сессии.
Нацбанк выходил на межбанк с продажей доллара по 26,96 гривны и своими действиями окончательно «указал» участникам торгов на коридор по курсу американской валюты на сегодня.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня регулятором выставлен не был, а официальный курс на 30 августа 2021 года оставлен на предыдущем уровне 26,929 гривен за доллар.
BIGor написав:А большую часть кредита под 4,9% годовых выдали карманные банки, тот же Укрэксим в 2020 году убытков получил на 5,6 млрд. грн. Снова попросят у государства денег на докапитализацию. Так что каждый из нас оплатит со своего кармана этот праздник жизни для Укравтодора.
juristkostya написав:Станут не нужны - вернут. На то он и лизинг.
Что касается конкуренции с ж.д., то тут у вас проблема с логикой. Вы же сами распинались, какие дикие проблемы с логистикой нас всех ждут. При наличии ажиотажного спроса ниша автоперевозок обеспечена.
У меня нет никаких проблем с логикой. На лизинг фуры на полгода никто денег не даст. В лизинговых конторах отлично понимают рынок. В обычный год предложение автотранспорта избыточно, равно как и предложение жд-вагонов в любой период кроме осени. Без автотранспорт никуда не деться при вывозе зерна с поля. Но перевозки маршрутами по 54 вагона с крупных элеваторов в конце концов смогут "перемолотить" любой объем.
Давайте ближе к теме. По-моему в этом году с сентября аграриям будет не того чтобы "придержать" урожай. Поэтому с сентября будут устойчивый и постоянный поток экспортной выручки (зерно+масличные) на межбанке. Как аграрии распорядятся вырученной гривной - это уже другой вопрос.
нехватка вагонов под зерно... три года назад предлагали купить 10 вагонов под зерно, по 35-37к долл (обещали доходность 20-22% годовых в валюте)