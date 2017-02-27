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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8199820082018202
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:нехватка вагонов под зерно...
три года назад предлагали купить 10 вагонов под зерно, по 35-37к долл (обещали доходность 20-22% годовых в валюте)

Нет нехватки. На рынке 24 тыс вагонов. Еще 4 тысячи (которые ездили в 2019) можно где-то за месяц-два вернуть с хранения УЗ для "последнего" сезона.
Приказ о списании вагонов с истекшим сроком эксплуатации так и не ввели в силу. 28 тыс вагонов при небыстром обороте в 10 дней могут перевезти 65 млн.т. за сезон - весь экспортный потенциал зерновых, хотя обычно доля жд - около 70%.
В подтверждение.
https://www.railinsider.com.ua/robochyj ... do-64-tys/
Робочий парк зерновозів Укрзалізниці збільшився з 5,9 до 6,4 тис. одиниць. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов, передає Rail.insider.

Навантаження зернових за добу 27 серпня становило 149,22 тис. т. В цілому навантажено 2339 зерновозів, з яких 656 одиниць, або 28,6%, належать філії “Центр транспортної логістики” АТ “Укрзалізниця”.

За словами Валерія Ткачова, відвантаження зернових вантажів має велику добову волатильність. Наприклад, добове навантаження у вихідні дні перебуває на рівні 79—90 тис. т зерна, у середині тижня зростає до 125—135 тис. т.

120 тыс. т в среднем - это 3,6 млн. т в месяц или 43 млн. т. в год. 70% от 65 млн.т = 45 млн. т. в год.

5 млн. т зерна в месяц - это 70 млн. долларов валютной выручки на межбанке каждый день;
6 млн. т - 82 млн. долларов в день. - Ручеек совсем не тонкий.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:01

  Denik написав:
  BIGor написав:А большую часть кредита под 4,9% годовых выдали карманные банки, тот же Укрэксим в 2020 году убытков получил на 5,6 млрд. грн. Снова попросят у государства денег на докапитализацию. Так что каждый из нас оплатит со своего кармана этот праздник жизни для Укравтодора.

Захожу на сайт Укрэксима - https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... -term.html
Депозиты - под 0.9%. Взять под 0,9% дать под 4,9% - какой невыгодный бизнес )))))

Вы наверное невнимательно читаете что постите, по ссылке приведенной Вами https://biz.censor.net/news/3285050/ukr ... _obnovleno
Как сообщалось, в июне "Укравтодор" разместил семилетние еврооблигации на сумму $700 млн под 6,25% годовых.Источник: https://biz.censor.net/n3285050

Непонятно из каких соображений умалчиваете.
Взять под 6,25% дать под 4,9% - какой выгодный бизнес )))))
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Вы наверное невнимательно читаете что постите, по ссылке приведенной Вами https://biz.censor.net/news/3285050/ukr ... _obnovleno
Как сообщалось, в июне "Укравтодор" разместил семилетние еврооблигации на сумму $700 млн под 6,25% годовых.Источник: https://biz.censor.net/n3285050

Непонятно из каких соображений умалчиваете.
Взять под 6,25% дать под 4,9% - какой выгодный бизнес )))))

Я все внимательно читаю. Под 6.25% - это был предыдущий кредит от международных банков. Выходит, что свои банки профинансировали дешевле.

Результатом этих сделок будет всего-навсего, то что Минфин погасит кредиты Януковича, реструктуризированные Яценюком под 7,75% без привлечения новых займов.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 21:56

  BIGor написав:
  Proofy написав:
  prodigy написав:с бетоном вообще глупость-купить (и дать заработать застройщику) и потом 22 года отбивать инвестиции
Такой товар можно продать с профитом, никто не заставляет отбивать. Если не заметили более 30% роста за год.

Извиняюсь за оффтоп, а сейчас Вы готовы проинвестировать? (30% в год же).
постоянно инвестирую, но сейчас поставил на паузу, посмотрим на курс по осени. И рост валил с 2020, сейчас может не быть уже роста.
Proofy
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