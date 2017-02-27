prodigy написав:нехватка вагонов под зерно... три года назад предлагали купить 10 вагонов под зерно, по 35-37к долл (обещали доходность 20-22% годовых в валюте)
Нет нехватки. На рынке 24 тыс вагонов. Еще 4 тысячи (которые ездили в 2019) можно где-то за месяц-два вернуть с хранения УЗ для "последнего" сезона. Приказ о списании вагонов с истекшим сроком эксплуатации так и не ввели в силу. 28 тыс вагонов при небыстром обороте в 10 дней могут перевезти 65 млн.т. за сезон - весь экспортный потенциал зерновых, хотя обычно доля жд - около 70%. В подтверждение. https://www.railinsider.com.ua/robochyj ... do-64-tys/
Робочий парк зерновозів Укрзалізниці збільшився з 5,9 до 6,4 тис. одиниць. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов, передає Rail.insider.
Навантаження зернових за добу 27 серпня становило 149,22 тис. т. В цілому навантажено 2339 зерновозів, з яких 656 одиниць, або 28,6%, належать філії “Центр транспортної логістики” АТ “Укрзалізниця”.
За словами Валерія Ткачова, відвантаження зернових вантажів має велику добову волатильність. Наприклад, добове навантаження у вихідні дні перебуває на рівні 79—90 тис. т зерна, у середині тижня зростає до 125—135 тис. т.
120 тыс. т в среднем - это 3,6 млн. т в месяц или 43 млн. т. в год. 70% от 65 млн.т = 45 млн. т. в год.
5 млн. т зерна в месяц - это 70 млн. долларов валютной выручки на межбанке каждый день; 6 млн. т - 82 млн. долларов в день. - Ручеек совсем не тонкий.
BIGor написав:А большую часть кредита под 4,9% годовых выдали карманные банки, тот же Укрэксим в 2020 году убытков получил на 5,6 млрд. грн. Снова попросят у государства денег на докапитализацию. Так что каждый из нас оплатит со своего кармана этот праздник жизни для Укравтодора.
Denik написав:Приказ о списании вагонов с истекшим сроком эксплуатации так и не ввели в силу.
а жаль, что не ввели...ведь УЗ пользуется таким хламом, что ему одна дорога на переплавку
по урожаю: товарищ Сталин, мы вам доверяем(с)
пока этот фактор не работает на полную мощь и на МБ (тем более на наличке) откупился (на 90%) 25 авг , потерял 150долл если бы сделал это днем раньше, но то таке (Casino, casino the dice are rolling Casino )
теперь желательно загнать курс под 27,80/90 , что можно было слиться и потом в ноябре (когда соберут весь урожай) и курс будет около 27,00 снова откупиться)))