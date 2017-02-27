RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8200820182028203>
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:нехватка вагонов под зерно...
три года назад предлагали купить 10 вагонов под зерно, по 35-37к долл (обещали доходность 20-22% годовых в валюте)

Нет нехватки. На рынке 24 тыс вагонов. Еще 4 тысячи (которые ездили в 2019) можно где-то за месяц-два вернуть с хранения УЗ для "последнего" сезона.
Приказ о списании вагонов с истекшим сроком эксплуатации так и не ввели в силу. 28 тыс вагонов при небыстром обороте в 10 дней могут перевезти 65 млн.т. за сезон - весь экспортный потенциал зерновых, хотя обычно доля жд - около 70%.
В подтверждение.
https://www.railinsider.com.ua/robochyj ... do-64-tys/
Робочий парк зерновозів Укрзалізниці збільшився з 5,9 до 6,4 тис. одиниць. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов, передає Rail.insider.

Навантаження зернових за добу 27 серпня становило 149,22 тис. т. В цілому навантажено 2339 зерновозів, з яких 656 одиниць, або 28,6%, належать філії “Центр транспортної логістики” АТ “Укрзалізниця”.

За словами Валерія Ткачова, відвантаження зернових вантажів має велику добову волатильність. Наприклад, добове навантаження у вихідні дні перебуває на рівні 79—90 тис. т зерна, у середині тижня зростає до 125—135 тис. т.

120 тыс. т в среднем - это 3,6 млн. т в месяц или 43 млн. т. в год. 70% от 65 млн.т = 45 млн. т. в год.

5 млн. т зерна в месяц - это 70 млн. долларов валютной выручки на межбанке каждый день;
6 млн. т - 82 млн. долларов в день. - Ручеек совсем не тонкий.
Denik
 
Повідомлень: 778
З нами з: 23.02.09
Подякував: 181 раз.
Подякували: 420 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:01

  Denik написав:
  BIGor написав:А большую часть кредита под 4,9% годовых выдали карманные банки, тот же Укрэксим в 2020 году убытков получил на 5,6 млрд. грн. Снова попросят у государства денег на докапитализацию. Так что каждый из нас оплатит со своего кармана этот праздник жизни для Укравтодора.

Захожу на сайт Укрэксима - https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... -term.html
Депозиты - под 0.9%. Взять под 0,9% дать под 4,9% - какой невыгодный бизнес )))))

Вы наверное невнимательно читаете что постите, по ссылке приведенной Вами https://biz.censor.net/news/3285050/ukr ... _obnovleno
Как сообщалось, в июне "Укравтодор" разместил семилетние еврооблигации на сумму $700 млн под 6,25% годовых.Источник: https://biz.censor.net/n3285050

Непонятно из каких соображений умалчиваете.
Взять под 6,25% дать под 4,9% - какой выгодный бизнес )))))
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5193
З нами з: 19.09.10
Подякував: 874 раз.
Подякували: 1124 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Вы наверное невнимательно читаете что постите, по ссылке приведенной Вами https://biz.censor.net/news/3285050/ukr ... _obnovleno
Как сообщалось, в июне "Укравтодор" разместил семилетние еврооблигации на сумму $700 млн под 6,25% годовых.Источник: https://biz.censor.net/n3285050

Непонятно из каких соображений умалчиваете.
Взять под 6,25% дать под 4,9% - какой выгодный бизнес )))))

Я все внимательно читаю. Под 6.25% - это был предыдущий кредит от международных банков. Выходит, что свои банки профинансировали дешевле.

Результатом этих сделок будет всего-навсего, то что Минфин погасит кредиты Януковича, реструктуризированные Яценюком под 7,75% без привлечения новых займов.
Denik
 
Повідомлень: 778
З нами з: 23.02.09
Подякував: 181 раз.
Подякували: 420 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 21:56

  BIGor написав:
  Proofy написав:
  prodigy написав:с бетоном вообще глупость-купить (и дать заработать застройщику) и потом 22 года отбивать инвестиции
Такой товар можно продать с профитом, никто не заставляет отбивать. Если не заметили более 30% роста за год.

Извиняюсь за оффтоп, а сейчас Вы готовы проинвестировать? (30% в год же).
постоянно инвестирую, но сейчас поставил на паузу, посмотрим на курс по осени. И рост валил с 2020, сейчас может не быть уже роста.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1914
З нами з: 24.10.08
Подякував: 53 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цены и так зашкаливают.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6817
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

радабанк Купівля 26.950
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8390
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1523 раз.
Подякували: 2191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Приказ о списании вагонов с истекшим сроком эксплуатации так и не ввели в силу.


а жаль, что не ввели...ведь УЗ пользуется таким хламом, что ему одна дорога на переплавку

по урожаю: товарищ Сталин, мы вам доверяем(с)

пока этот фактор не работает на полную мощь и на МБ (тем более на наличке)
откупился (на 90%) 25 авг , потерял 150долл если бы сделал это днем раньше, но то таке (Casino, casino the dice are rolling Casino )

теперь желательно загнать курс под 27,80/90 , что можно было слиться и потом в ноябре (когда соберут весь урожай) и курс будет около 27,00 снова откупиться)))
prodigy
 
Повідомлень: 6919
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2832 раз.
Подякували: 2517 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:15

За даними НБУ, в період з 25 по 28 серпня він продав на міжбанку 20,5 млн дол.

У період з 16 по 20 серпня НБУ купив на ринку 118 млн дол, не продаючи валюту.

У період з 9 по 13 серпня Нацбанк викупив на міжбанку 25,5 млн дол, не продаючи валюту.

У період з 2 по 6 серпня він купив на ринку 76,3 млн дол, не продаючи валюту.

У період з 26 по 30 липня він викупив на міжбанку 136 млн дол, не продаючи валюту.

У період з 19 по 23 липня Нацбанк купив на ринку 32 млн дол, не продаючи при цьому валюту.

У період з 12 по 16 липня НБУ не купував і не продавав валюту на міжбанку.

У період з 5 по 9 липня він купив на ринку 20 млн дол, не продаючи при цьому валюту.

У період з 29 червня по 2 липня НБУ викупив 26 млн дол, не продаючи валюту.

Всього з початку року НБУ купив на ринку 1,381 млрд дол, а продав - 190 млн дол.

У 2020 році НБУ викупив на ринку 4,93 млрд дол, а продав 3,89 млрд дол.
prodigy
 
Повідомлень: 6919
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2832 раз.
Подякували: 2517 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:теперь желательно загнать курс под 27,80/90 , что можно было слиться и потом в ноябре (когда соберут весь урожай) и курс будет около 27,00 снова откупиться)))
новому главе нбу дали предписание никаких резких загонов 30-40 коп в мес максимум. Хорошие люди теряют баблишко а это не шутки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 29 сер, 2021 09:22, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8390
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1523 раз.
Подякували: 2191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Еще мой прогноз, что 11-12% по ОВГЗ - это очень много. Или ставка будет падать, или не будут размешать.


деньги как бы есть, потому и исчезли короткие ОВГЗ 82дня 105дней 182 дня
остались 1, 1,5 2 и 3 года (иногда 5 лет)

% упал после марта на годовых с 11,80 до 11,30

на данный момент оптимально покупать облигации сроком на 1,5 и 2 года, но желательно чтобы срок окончания приходился на май-август (выше шанс выйти по вкусному курсу)
prodigy
 
Повідомлень: 6919
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2832 раз.
Подякували: 2517 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8200820182028203>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2703, 2704, 2705
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27046 7291466
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 сер, 2021 09:56
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 766, 767, 768
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7677 5724798
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 сер, 2021 13:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 102, 103, 104
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1030 1653889
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 сер, 2021 20:42
budivelnik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97263)
29.08.2021 11:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.