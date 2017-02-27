Додано: Суб 28 сер, 2021 17:05

prodigy написав: нехватка вагонов под зерно...

три года назад предлагали купить 10 вагонов под зерно, по 35-37к долл (обещали доходность 20-22% годовых в валюте) нехватка вагонов под зерно...три года назад предлагали купить 10 вагонов под зерно, по 35-37к долл (обещали доходность 20-22% годовых в валюте)

Робочий парк зерновозів Укрзалізниці збільшився з 5,9 до 6,4 тис. одиниць. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов, передає Rail.insider.



Навантаження зернових за добу 27 серпня становило 149,22 тис. т. В цілому навантажено 2339 зерновозів, з яких 656 одиниць, або 28,6%, належать філії “Центр транспортної логістики” АТ “Укрзалізниця”.



За словами Валерія Ткачова, відвантаження зернових вантажів має велику добову волатильність. Наприклад, добове навантаження у вихідні дні перебуває на рівні 79—90 тис. т зерна, у середині тижня зростає до 125—135 тис. т.



Нет нехватки. На рынке 24 тыс вагонов. Еще 4 тысячи (которые ездили в 2019) можно где-то за месяц-два вернуть с хранения УЗ для "последнего" сезона.Приказ о списании вагонов с истекшим сроком эксплуатации так и не ввели в силу. 28 тыс вагонов при небыстром обороте в 10 дней могут перевезти 65 млн.т. за сезон - весь экспортный потенциал зерновых, хотя обычно доля жд - около 70%.В подтверждение.120 тыс. т в среднем - это 3,6 млн. т в месяц или 43 млн. т. в год. 70% от 65 млн.т = 45 млн. т. в год.5 млн. т зерна в месяц - это 70 млн. долларов валютной выручки на межбанке каждый день;6 млн. т - 82 млн. долларов в день. - Ручеек совсем не тонкий.