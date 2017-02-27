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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8200820182028203>
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Вы наверное невнимательно читаете что постите, по ссылке приведенной Вами https://biz.censor.net/news/3285050/ukr ... _obnovleno
Как сообщалось, в июне "Укравтодор" разместил семилетние еврооблигации на сумму $700 млн под 6,25% годовых.Источник: https://biz.censor.net/n3285050

Непонятно из каких соображений умалчиваете.
Взять под 6,25% дать под 4,9% - какой выгодный бизнес )))))

Я все внимательно читаю. Под 6.25% - это был предыдущий кредит от международных банков. Выходит, что свои банки профинансировали дешевле.

Результатом этих сделок будет всего-навсего, то что Минфин погасит кредиты Януковича, реструктуризированные Яценюком под 7,75% без привлечения новых займов.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 21:56

  BIGor написав:
  Proofy написав:
  prodigy написав:с бетоном вообще глупость-купить (и дать заработать застройщику) и потом 22 года отбивать инвестиции
Такой товар можно продать с профитом, никто не заставляет отбивать. Если не заметили более 30% роста за год.

Извиняюсь за оффтоп, а сейчас Вы готовы проинвестировать? (30% в год же).
постоянно инвестирую, но сейчас поставил на паузу, посмотрим на курс по осени. И рост валил с 2020, сейчас может не быть уже роста.
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цены и так зашкаливают.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

радабанк Купівля 26.950
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Приказ о списании вагонов с истекшим сроком эксплуатации так и не ввели в силу.


а жаль, что не ввели...ведь УЗ пользуется таким хламом, что ему одна дорога на переплавку

по урожаю: товарищ Сталин, мы вам доверяем(с)

пока этот фактор не работает на полную мощь и на МБ (тем более на наличке)
откупился (на 90%) 25 авг , потерял 150долл если бы сделал это днем раньше, но то таке (Casino, casino the dice are rolling Casino )

теперь желательно загнать курс под 27,80/90 , что можно было слиться и потом в ноябре (когда соберут весь урожай) и курс будет около 27,00 снова откупиться)))
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:15

За даними НБУ, в період з 25 по 28 серпня він продав на міжбанку 20,5 млн дол.

У період з 16 по 20 серпня НБУ купив на ринку 118 млн дол, не продаючи валюту.

У період з 9 по 13 серпня Нацбанк викупив на міжбанку 25,5 млн дол, не продаючи валюту.

У період з 2 по 6 серпня він купив на ринку 76,3 млн дол, не продаючи валюту.

У період з 26 по 30 липня він викупив на міжбанку 136 млн дол, не продаючи валюту.

У період з 19 по 23 липня Нацбанк купив на ринку 32 млн дол, не продаючи при цьому валюту.

У період з 12 по 16 липня НБУ не купував і не продавав валюту на міжбанку.

У період з 5 по 9 липня він купив на ринку 20 млн дол, не продаючи при цьому валюту.

У період з 29 червня по 2 липня НБУ викупив 26 млн дол, не продаючи валюту.

Всього з початку року НБУ купив на ринку 1,381 млрд дол, а продав - 190 млн дол.

У 2020 році НБУ викупив на ринку 4,93 млрд дол, а продав 3,89 млрд дол.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:теперь желательно загнать курс под 27,80/90 , что можно было слиться и потом в ноябре (когда соберут весь урожай) и курс будет около 27,00 снова откупиться)))
новому главе нбу дали предписание никаких резких загонов 30-40 коп в мес максимум. Хорошие люди теряют баблишко а это не шутки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 29 сер, 2021 09:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Еще мой прогноз, что 11-12% по ОВГЗ - это очень много. Или ставка будет падать, или не будут размешать.


деньги как бы есть, потому и исчезли короткие ОВГЗ 82дня 105дней 182 дня
остались 1, 1,5 2 и 3 года (иногда 5 лет)

% упал после марта на годовых с 11,80 до 11,30

на данный момент оптимально покупать облигации сроком на 1,5 и 2 года, но желательно чтобы срок окончания приходился на май-август (выше шанс выйти по вкусному курсу)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:24

  Investor_K написав:Цены и так зашкаливают.

арбузы помидоры мегадешёвые. Покупайте арбузы сейчас или близко ценовое дно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 10:55

  Denik написав:"Укравтодор" взял в кредит $376 миллионов под госгарантии для ремонта дорог (обновлено)
https://biz.censor.net/news/3285050/ukr ... _obnovleno
В качестве банка-координатора кредита с долей 45% от общего объема в эквиваленте $165 млн выступил государственный "Укрэксимбанк", сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Кроме того, в составе консорциумного кредита "Ощадбанк" предоставил $150 млн, "Укргазбанк" – до $50 млн, банк "Кредит Днепр" – $13 млн, ПУМБ – до $10 млн, а "ТАСкомбанк" – до $14 млн.

Кредит предоставляется с обеспечением в форме государственных гарантий сроком на 5 лет. Процентная ставка составляет 4,9% годовых.

Еще мой прогноз, что 11-12% по ОВГЗ - это очень много. Или ставка будет падать, или не будут размешать.

Якщо Автодор вирішить найближчим часом продати цю валюту, то цей продаж зможе стабілізувати ситуацію на МБ і компенсувати значний додатковий попит на валюту від нерезидентів viewtopic.php?p=5287549#p5287549 Крім того, з понеділка до покупки валюти приєднаються і компанії, які регулярно виводять дивіденди.
На готівковому ринку сезонний попит на валюту від дрібних фермерів, рекреації, чорно-сірого імпорту та підрядників виконання робіт по проведенню параду і "Кримської платформи"... У всіх врожай хороший, суми значні...
Чекаємо результатів візиту у Вашингтон https://www.dw.com/uk/zelenskyi-u-baide ... a-59005447
orest
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