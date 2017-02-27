Додано: Нед 29 сер, 2021 09:15

За даними НБУ, в період з 25 по 28 серпня він продав на міжбанку 20,5 млн дол.



У період з 16 по 20 серпня НБУ купив на ринку 118 млн дол, не продаючи валюту.



У період з 9 по 13 серпня Нацбанк викупив на міжбанку 25,5 млн дол, не продаючи валюту.



У період з 2 по 6 серпня він купив на ринку 76,3 млн дол, не продаючи валюту.



У період з 26 по 30 липня він викупив на міжбанку 136 млн дол, не продаючи валюту.



У період з 19 по 23 липня Нацбанк купив на ринку 32 млн дол, не продаючи при цьому валюту.



У період з 12 по 16 липня НБУ не купував і не продавав валюту на міжбанку.



У період з 5 по 9 липня він купив на ринку 20 млн дол, не продаючи при цьому валюту.



У період з 29 червня по 2 липня НБУ викупив 26 млн дол, не продаючи валюту.



Всього з початку року НБУ купив на ринку 1,381 млрд дол, а продав - 190 млн дол.



У 2020 році НБУ викупив на ринку 4,93 млрд дол, а продав 3,89 млрд дол.