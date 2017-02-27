Denik написав:Приказ о списании вагонов с истекшим сроком эксплуатации так и не ввели в силу.
а жаль, что не ввели...ведь УЗ пользуется таким хламом, что ему одна дорога на переплавку
по урожаю: товарищ Сталин, мы вам доверяем(с)
пока этот фактор не работает на полную мощь и на МБ (тем более на наличке) откупился (на 90%) 25 авг , потерял 150долл если бы сделал это днем раньше, но то таке (Casino, casino the dice are rolling Casino )
теперь желательно загнать курс под 27,80/90 , что можно было слиться и потом в ноябре (когда соберут весь урожай) и курс будет около 27,00 снова откупиться)))
В качестве банка-координатора кредита с долей 45% от общего объема в эквиваленте $165 млн выступил государственный "Укрэксимбанк", сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Кроме того, в составе консорциумного кредита "Ощадбанк" предоставил $150 млн, "Укргазбанк" – до $50 млн, банк "Кредит Днепр" – $13 млн, ПУМБ – до $10 млн, а "ТАСкомбанк" – до $14 млн.
Кредит предоставляется с обеспечением в форме государственных гарантий сроком на 5 лет. Процентная ставка составляет 4,9% годовых.
Еще мой прогноз, что 11-12% по ОВГЗ - это очень много. Или ставка будет падать, или не будут размешать.
Якщо Автодор вирішить найближчим часом продати цю валюту, то цей продаж зможе стабілізувати ситуацію на МБ і компенсувати значний додатковий попит на валюту від нерезидентів viewtopic.php?p=5287549#p5287549 Крім того, з понеділка до покупки валюти приєднаються і компанії, які регулярно виводять дивіденди. На готівковому ринку сезонний попит на валюту від дрібних фермерів, рекреації, чорно-сірого імпорту та підрядників виконання робіт по проведенню параду і "Кримської платформи"... У всіх врожай хороший, суми значні... Чекаємо результатів візиту у Вашингтон https://www.dw.com/uk/zelenskyi-u-baide ... a-59005447