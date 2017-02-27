vitaliian написав:Подсказка, высокие урожаи были и раньше, но они не приводили к существенному укреплению гривны в зимний период.
Рекордный урожай был в 2019. Помним курс 23,5 на Новый год? Цены на ЖРС отскочили от дна, цены на сталь - держатся возле максимумов. Почему не высока вероятность повторения 2019?
во-первых, потому что в 2019 году основной причиной укрепления гривны был вход нерезов в ОВГЗ.
во-вторых, рост экспорта понятен. НО он всегда сопровождается ростом импорта. куда тратят сельхозники заработанные деньги? правильно, начинают тратить на себя любимых - машины, бытовая техника, et cetera - это все импорт... в лучшем случае оборудование - но сельхозтехника у нас тоже в основном импортная. Ваш прогноз оправдается, если дефицит торгового баланса изменится на профицит, что маловероятно. про рост цен на импорт промолчу...
в-третьих, всплеск экспортной выручки от сельхоз- как раз 3 квартал. потом она уже равномерно размазана по всему году. если в августе не смогли продавить курс, то осенью сезонный рост курса.
плюс - плановый дефицит бюджета никуда не исчез. по факту мы живем по средствам - но по итогам года - или секвестр, или станок - я ставлю на станок
отдельный фактор - это позиция НБУ. в 2019 году активной позиции не было - излишек валюты давил на рынок. сейчас НБУ не будет стоять в сторонке. возможности по выкупу валюты у НБУ - бесконечны при желании - это один из "законных" способов эмиссии гривны
единственное, что может укрепить гривну - это обвал доллара относительно всего - но это от нас никак не зависит.
а так - рост курса доллара до конца года.
Вы даете много инфо по сельхоз, но для этой ветки это избыточно. более рационально в отдельной теме, а сюда только выводы - но так конечно просмотров будет меньше
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 29 сер, 2021 11:43, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:а жаль, что не ввели...ведь УЗ пользуется таким хламом, что ему одна дорога на переплавку
У меня есть подозрение, что приказ о списании ПС с истекшим сроком эксплуатации сдерживается 2 факторами: Если бы в этом году списали все старые зерновозы (не только УЗ) - это действительно был бы логистический кризис с вывозом зерновых. 100 тыс. старых вагонов - это 2 млн. т. металлолома. Вдобавок к 3 млн. т. в год стандартного ломосбора - это позволит торговать с ЕС только "зеленой" сталью и не платить СВАМ, который ЕС собирается ввести то ли с 2023 тол ли с 2025. Естественно как только ЕС реально введет СВАМ, так сразу у нас пролоббируют списание старых вагонов. То же самое могут устроить владельцам евроблях - например ввести техосмотр для авто старше 15-20 лет.
prodigy написав:а жаль, что не ввели...ведь УЗ пользуется таким хламом, что ему одна дорога на переплавку
У меня есть подозрение, что приказ о списании ПС с истекшим сроком эксплуатации сдерживается 2 факторами: Если бы в этом году списали все старые зерновозы (не только УЗ) - это действительно был бы логистический кризис с вывозом зерновых. 100 тыс. старых вагонов - это 2 млн. т. металлолома. Вдобавок к 3 млн. т. в год стандартного ломосбора - это позволит торговать с ЕС только "зеленой" сталью и не платить СВАМ, который ЕС собирается ввести то ли с 2023 тол ли с 2025. Естественно как только ЕС реально введет СВАМ, так сразу у нас пролоббируют списание старых вагонов. То же самое могут устроить владельцам евроблях - например ввести техосмотр для авто старше 15-20 лет.
куда-то Вы пошли в незнакомые области
лом и "зеленая" сталь - это страшилки металлургов, чтобы закрыть экспорт лома из страны. технологически это не так. и если УЗ выбросит разово на рынок 2 млн т лома - просто снизится стандартный ломосбор
Shaman написав:во-первых, потому что в 2019 году основной причиной укрепления гривны был вход нерезов в ОВГЗ.
Мне этот тезис не очень нравится. Вы пишите так, что не было в 2019 году рекордного урожая и неплохих цен на сталь руду. Что с/х производители не экспортировали зерна масла на 15 миллиардов долларов и металлурги не экспортировали стали руды на 10 миллиардов долларов, а все решили нерезы со своими 2-3 миллиардами, которые вообще не смотрели на то, что происходит у сельхозов и металлургов.
Shaman написав:Ваш прогноз оправдается, если дефицит торгового баланса изменится на профицит, что маловероятно. про рост цен на импорт промолчу...
Вы забываете про приток 10 миллиардов долларов в год от заробитчан.
Shaman написав:в-третьих, всплеск экспортной выручки от сельхоз- как раз 3 квартал. потом она уже равномерно размазана по всему году. если в августе не смогли продавить курс, то осенью сезонный рост курса.
Всплеск именно с сентября - когда к ранним зерновым добавляется подсолнечник и кукуруза. По стоимости на моменте собрано только 30-33% урожая. Маслоэкстракционные заводы в августе в основном в простое.
Shaman написав:плюс - плановый дефицит бюджета никуда не исчез. по факту мы живем по средствам - но по итогам года - или секвестр, или станок - я ставлю на станок
Прилетели SDR + будут сильные выплаты налога на прибыль в ноябре.
Shaman написав:Вы даете много инфо по сельхоз, но для этой ветки это избыточно. более рационально в отдельной теме, а сюда только выводы - но так конечно просмотров будет меньше
Сельхоз в этом году - ключевой фактор. Погода "подарила" более 10 миллиардов долларов относительно среднего уровня - более 5 на росте урожайности и более 5 на росте цен на недоурожае у соседей. Это на порядок больше, чем вывели нерезиденты с июня.
orest написав:Крім того, з понеділка до покупки валюти приєднаються і компанії, які регулярно виводять дивіденди.
Це - черговий фейк. Більшість дивідентів сплачуються 1 раз на рік десь в червні. В 1 кварталі - рахують прибуток та аудіюють звіти. Потім - збори акціонерів (квітень-травень) і рішення щодо виплат. Дуже рідко дивіденди сплачують щоквартально. Сам отримав дивіденди від BAVL десь в червні. Є лише одна група компаній, яким регулярно необхідна валюта - це виробники ВДЕ з іноземними кредитами. Але це альтернатива за несплату імпорту вугілля/газу з Росії.