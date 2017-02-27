Додано: Нед 29 сер, 2021 11:07

Denik написав: vitaliian написав: Подсказка, высокие урожаи были и раньше, но они не приводили к существенному укреплению гривны в зимний период. Подсказка, высокие урожаи были и раньше, но они не приводили к существенному укреплению гривны в зимний период.

Рекордный урожай был в 2019. Помним курс 23,5 на Новый год?

Цены на ЖРС отскочили от дна, цены на сталь - держатся возле максимумов.

Почему не высока вероятность повторения 2019? Рекордный урожай был в 2019. Помним курс 23,5 на Новый год?Цены на ЖРС отскочили от дна, цены на сталь - держатся возле максимумов.Почему не высока вероятность повторения 2019?

во-первых, потому что в 2019 году основной причиной укрепления гривны был вход нерезов в ОВГЗ.во-вторых, рост экспорта понятен. НО он всегда сопровождается ростом импорта. куда тратят сельхозники заработанные деньги? правильно, начинают тратить на себя любимых - машины, бытовая техника, et cetera - это все импорт... в лучшем случае оборудование - но сельхозтехника у нас тоже в основном импортная.Ваш прогноз оправдается, если дефицит торгового баланса изменится на профицит, что маловероятно. про рост цен на импорт промолчу...в-третьих, всплеск экспортной выручки от сельхоз- как раз 3 квартал. потом она уже равномерно размазана по всему году. если в августе не смогли продавить курс, то осенью сезонный рост курса.плюс - плановый дефицит бюджета никуда не исчез. по факту мы живем по средствам - но по итогам года - или секвестр, или станок - я ставлю на станокотдельный фактор - это позиция НБУ. в 2019 году активной позиции не было - излишек валюты давил на рынок. сейчас НБУ не будет стоять в сторонке. возможности по выкупу валюты у НБУ - бесконечны при желании - это один из "законных" способов эмиссии гривныединственное, что может укрепить гривну - это обвал доллара относительно всего - но это от нас никак не зависит.а так - рост курса доллара до конца года.Вы даете много инфо по сельхоз, но для этой ветки это избыточно. более рационально в отдельной теме, а сюда только выводы - но так конечно просмотров будет меньше