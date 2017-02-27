Додано: Нед 29 сер, 2021 12:38

Denik написав: Мне этот тезис не очень нравится. Вы пишите так, что не было в 2019 году рекордного урожая и неплохих цен на сталь руду. Что с/х производители не экспортировали зерна масла на 15 миллиардов долларов и металлурги не экспортировали стали руды на 10 миллиардов долларов, а все решили нерезы со своими 2-3 миллиардами, которые вообще не смотрели на то, что происходит у сельхозов и металлургов Мне этот тезис не очень нравится. Вы пишите так, что не было в 2019 году рекордного урожая и неплохих цен на сталь руду. Что с/х производители не экспортировали зерна масла на 15 миллиардов долларов и металлурги не экспортировали стали руды на 10 миллиардов долларов, а все решили нерезы со своими 2-3 миллиардами, которые вообще не смотрели на то, что происходит у сельхозов и металлургов

Denik написав: Вы забываете про приток 10 миллиардов долларов в год от заробитчан Вы забываете про приток 10 миллиардов долларов в год от заробитчан

Denik написав: Прилетели SDR + будут сильные выплаты налога на прибыль в ноябре Прилетели SDR + будут сильные выплаты налога на прибыль в ноябре

Вот внешняя торговля товарами 2019-го в цифрах:Покажите здесь рекордный урожай, а то импорт увеличился сильнее экспортаАбсолютно справедливо было выше сказано, что нужно смотреть не только на то, что мы продаем, но и на то, что мы покупаем.Ревальвация всегда чревата падением внутреннего производства, которое тут же замещается импортом. Это путь наименьшего сопротивления в условиях, когда импорт получает ценовое преимущество. Нюанс здесь только в том, что вследствие избытка производственных мощностей в мире, назад отыграть локальное производство сложнее, чем тупо увеличить заказы на импорт.В текущем году импорт также не отстает от экспорта - я публикую здесь эту статистику каждый месяц. Более того, дефицит торговли сейчас пусть и ниже, чем в 2019-м, но выше, чем в 2020-мКаждый год - т.е. в динамике важен их прирост, а не общая сумма. Деньги заробитчан уже много лет латают отрицательное внешнеторговое сальдоПри этом выплаты по внешнего госдолгу в сентябре - более 3-х миллиардов долларов. Продолжаем не забывать принимать в учет все факторы, а не только те, которые нравятсяPS: к факторам, которые отличают 2021-й от 2019-го, описанным, от себя добавлю еще два:1) разнонаправленная динамика финансового состояния госкомпаний - если в 2019-м они были донорами бюджета, то в 2021-м, напротив, бюджет является их донором. В позитивный денежный поток по итогам года может выйти только УЗ, Энергоатом, если повезет, покажет ноль, а Укрэнерго и Нафтогаз продолжат наращивать убытки;2) резкое сокращение FDI - 2019-й был годом многолетнего рекорда по привлечению иностранных инвестиций (+5,9 млрд долларов), в 2021-м же повезет, если получим приток, а не отток, как в 2020-м (-0,9 млрд долларов)