vitaliian написав:Подсказка, высокие урожаи были и раньше, но они не приводили к существенному укреплению гривны в зимний период.
Рекордный урожай был в 2019. Помним курс 23,5 на Новый год? Цены на ЖРС отскочили от дна, цены на сталь - держатся возле максимумов. Почему не высока вероятность повторения 2019?
во-первых, потому что в 2019 году основной причиной укрепления гривны был вход нерезов в ОВГЗ.
во-вторых, рост экспорта понятен. НО он всегда сопровождается ростом импорта. куда тратят сельхозники заработанные деньги? правильно, начинают тратить на себя любимых - машины, бытовая техника, et cetera - это все импорт... в лучшем случае оборудование - но сельхозтехника у нас тоже в основном импортная. Ваш прогноз оправдается, если дефицит торгового баланса изменится на профицит, что маловероятно. про рост цен на импорт промолчу...
в-третьих, всплеск экспортной выручки от сельхоз- как раз 3 квартал. потом она уже равномерно размазана по всему году. если в августе не смогли продавить курс, то осенью сезонный рост курса.
плюс - плановый дефицит бюджета никуда не исчез. по факту мы живем по средствам - но по итогам года - или секвестр, или станок - я ставлю на станок
отдельный фактор - это позиция НБУ. в 2019 году активной позиции не было - излишек валюты давил на рынок. сейчас НБУ не будет стоять в сторонке. возможности по выкупу валюты у НБУ - бесконечны при желании - это один из "законных" способов эмиссии гривны
единственное, что может укрепить гривну - это обвал доллара относительно всего - но это от нас никак не зависит.
а так - рост курса доллара до конца года.
Вы даете много инфо по сельхоз, но для этой ветки это избыточно. более рационально в отдельной теме, а сюда только выводы - но так конечно просмотров будет меньше
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 29 сер, 2021 11:43, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:а жаль, что не ввели...ведь УЗ пользуется таким хламом, что ему одна дорога на переплавку
У меня есть подозрение, что приказ о списании ПС с истекшим сроком эксплуатации сдерживается 2 факторами: Если бы в этом году списали все старые зерновозы (не только УЗ) - это действительно был бы логистический кризис с вывозом зерновых. 100 тыс. старых вагонов - это 2 млн. т. металлолома. Вдобавок к 3 млн. т. в год стандартного ломосбора - это позволит торговать с ЕС только "зеленой" сталью и не платить СВАМ, который ЕС собирается ввести то ли с 2023 тол ли с 2025. Естественно как только ЕС реально введет СВАМ, так сразу у нас пролоббируют списание старых вагонов. То же самое могут устроить владельцам евроблях - например ввести техосмотр для авто старше 15-20 лет.
prodigy написав:а жаль, что не ввели...ведь УЗ пользуется таким хламом, что ему одна дорога на переплавку
У меня есть подозрение, что приказ о списании ПС с истекшим сроком эксплуатации сдерживается 2 факторами: Если бы в этом году списали все старые зерновозы (не только УЗ) - это действительно был бы логистический кризис с вывозом зерновых. 100 тыс. старых вагонов - это 2 млн. т. металлолома. Вдобавок к 3 млн. т. в год стандартного ломосбора - это позволит торговать с ЕС только "зеленой" сталью и не платить СВАМ, который ЕС собирается ввести то ли с 2023 тол ли с 2025. Естественно как только ЕС реально введет СВАМ, так сразу у нас пролоббируют списание старых вагонов. То же самое могут устроить владельцам евроблях - например ввести техосмотр для авто старше 15-20 лет.
куда-то Вы пошли в незнакомые области
лом и "зеленая" сталь - это страшилки металлургов, чтобы закрыть экспорт лома из страны. технологически это не так. и если УЗ выбросит разово на рынок 2 млн т лома - просто снизится стандартный ломосбор
Shaman написав:во-первых, потому что в 2019 году основной причиной укрепления гривны был вход нерезов в ОВГЗ.
Мне этот тезис не очень нравится. Вы пишите так, что не было в 2019 году рекордного урожая и неплохих цен на сталь руду. Что с/х производители не экспортировали зерна масла на 15 миллиардов долларов и металлурги не экспортировали стали руды на 10 миллиардов долларов, а все решили нерезы со своими 2-3 миллиардами, которые вообще не смотрели на то, что происходит у сельхозов и металлургов.
Shaman написав:Ваш прогноз оправдается, если дефицит торгового баланса изменится на профицит, что маловероятно. про рост цен на импорт промолчу...
Вы забываете про приток 10 миллиардов долларов в год от заробитчан.
Shaman написав:в-третьих, всплеск экспортной выручки от сельхоз- как раз 3 квартал. потом она уже равномерно размазана по всему году. если в августе не смогли продавить курс, то осенью сезонный рост курса.
Всплеск именно с сентября - когда к ранним зерновым добавляется подсолнечник и кукуруза. По стоимости на моменте собрано только 30-33% урожая. Маслоэкстракционные заводы в августе в основном в простое.
Shaman написав:плюс - плановый дефицит бюджета никуда не исчез. по факту мы живем по средствам - но по итогам года - или секвестр, или станок - я ставлю на станок
Прилетели SDR + будут сильные выплаты налога на прибыль в ноябре.
Shaman написав:Вы даете много инфо по сельхоз, но для этой ветки это избыточно. более рационально в отдельной теме, а сюда только выводы - но так конечно просмотров будет меньше
Сельхоз в этом году - ключевой фактор. Погода "подарила" более 10 миллиардов долларов относительно среднего уровня - более 5 на росте урожайности и более 5 на росте цен на недоурожае у соседей. Это на порядок больше, чем вывели нерезиденты с июня.
orest написав:Крім того, з понеділка до покупки валюти приєднаються і компанії, які регулярно виводять дивіденди.
Це - черговий фейк. Більшість дивідентів сплачуються 1 раз на рік десь в червні. В 1 кварталі - рахують прибуток та аудіюють звіти. Потім - збори акціонерів (квітень-травень) і рішення щодо виплат. Дуже рідко дивіденди сплачують щоквартально. Сам отримав дивіденди від BAVL десь в червні. Є лише одна група компаній, яким регулярно необхідна валюта - це виробники ВДЕ з іноземними кредитами. Але це альтернатива за несплату імпорту вугілля/газу з Росії.
Shaman написав:куда-то Вы пошли в незнакомые области
лом и "зеленая" сталь - это страшилки металлургов, чтобы закрыть экспорт лома из страны. технологически это не так. и если УЗ выбросит разово на рынок 2 млн т лома - просто снизится стандартный ломосбор
Речь о разовом списании никогда не шла. Предыдущий проект приказа был о списани по завершении срока продления эксплуатации (5-10 лет в среднем) дабы вагоностроительные заводы с темпом 20 тыс. в год могли перекрыть все выпадающие объемы.
Denik написав:Це - черговий фейк. Більшість дивідентів сплачуються 1 раз на рік десь в червні. В 1 кварталі - рахують прибуток та аудіюють звіти. Потім - збори акціонерів (квітень-травень) і рішення щодо виплат. Дуже рідко дивіденди сплачують щоквартально. Сам отримав дивіденди від BAVL десь в червні. Є лише одна група компаній, яким регулярно необхідна валюта - це виробники ВДЕ з іноземними кредитами. Але це альтернатива за несплату імпорту вугілля/газу з Росії.
Шановний друже, я не є таким глибоким спеціалістом в такому широкому колі сфер і проблем, але тут я можу абсолютно обгрунтовано стверджувати, що є маса компаній, які виплачують дивіденди протягом всього року щомісяця. Далеко не кожне підприємство може генерувати на депозитах кошти, достатні для разової виплати всієї суми дивідендів за період, якщо це не якісь смішні копійки. Весь бізнес, навіть успішний, в кредитах, а одна з перших безумовних ковенант банків - обмеження суми разового виведення дивідендів. Тай НБУ тривалий період часу обмежує підприємства в місячній сумі виведення дивідендів що змушує розбивати виплати. Більше того, є ще не мало підприємств, які виплачують не тільки поточні дивіденди, але й суми за попередні роки, коли діяв мораторій на виплати. Ви іноді безпідставно надто категоричні і безапеляційні. Не нашкодьте собі...
Denik написав:Мне этот тезис не очень нравится. Вы пишите так, что не было в 2019 году рекордного урожая и неплохих цен на сталь руду. Что с/х производители не экспортировали зерна масла на 15 миллиардов долларов и металлурги не экспортировали стали руды на 10 миллиардов долларов, а все решили нерезы со своими 2-3 миллиардами, которые вообще не смотрели на то, что происходит у сельхозов и металлургов
Вот внешняя торговля товарами 2019-го в цифрах:
Покажите здесь рекордный урожай, а то импорт увеличился сильнее экспорта Абсолютно справедливо было выше сказано, что нужно смотреть не только на то, что мы продаем, но и на то, что мы покупаем.
Ревальвация всегда чревата падением внутреннего производства, которое тут же замещается импортом. Это путь наименьшего сопротивления в условиях, когда импорт получает ценовое преимущество. Нюанс здесь только в том, что вследствие избытка производственных мощностей в мире, назад отыграть локальное производство сложнее, чем тупо увеличить заказы на импорт.
В текущем году импорт также не отстает от экспорта - я публикую здесь эту статистику каждый месяц. Более того, дефицит торговли сейчас пусть и ниже, чем в 2019-м, но выше, чем в 2020-м
Denik написав:Вы забываете про приток 10 миллиардов долларов в год от заробитчан
Каждый год - т.е. в динамике важен их прирост, а не общая сумма. Деньги заробитчан уже много лет латают отрицательное внешнеторговое сальдо
Denik написав:Прилетели SDR + будут сильные выплаты налога на прибыль в ноябре
При этом выплаты по внешнего госдолгу в сентябре - более 3-х миллиардов долларов. Продолжаем не забывать принимать в учет все факторы, а не только те, которые нравятся
PS: к факторам, которые отличают 2021-й от 2019-го, описанным Shaman, от себя добавлю еще два:
1) разнонаправленная динамика финансового состояния госкомпаний - если в 2019-м они были донорами бюджета, то в 2021-м, напротив, бюджет является их донором. В позитивный денежный поток по итогам года может выйти только УЗ, Энергоатом, если повезет, покажет ноль, а Укрэнерго и Нафтогаз продолжат наращивать убытки;
2) резкое сокращение FDI - 2019-й был годом многолетнего рекорда по привлечению иностранных инвестиций (+5,9 млрд долларов), в 2021-м же повезет, если получим приток, а не отток, как в 2020-м (-0,9 млрд долларов)