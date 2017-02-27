Shaman написав:во-первых, потому что в 2019 году основной причиной укрепления гривны был вход нерезов в ОВГЗ.
Мне этот тезис не очень нравится. Вы пишите так, что не было в 2019 году рекордного урожая и неплохих цен на сталь руду. Что с/х производители не экспортировали зерна масла на 15 миллиардов долларов и металлурги не экспортировали стали руды на 10 миллиардов долларов, а все решили нерезы со своими 2-3 миллиардами, которые вообще не смотрели на то, что происходит у сельхозов и металлургов.
нерезы завели 4-5 млрд. это раз. а дефицит товаров и услуг - минус 12 млрд дол. экспорт товаров - 46 млрд дол, импорт - 60 млрд. так что все решили таки нерезы
Denik написав:
Shaman написав:Ваш прогноз оправдается, если дефицит торгового баланса изменится на профицит, что маловероятно. про рост цен на импорт промолчу...
Вы забываете про приток 10 миллиардов долларов в год от заробитчан.
этот фактор действует уже с 2018 года - примерно 1 млрд в мес. а вот по итогам полугодия сальдо товаров и услуг таки 0. экспорт вырос на 6 млрд по сранению с 2020, так и иморт тоже вырос - те же 6 млрд дол. в 2020 году сальдо тоже, кстати, было нулевое.
Denik написав:
Shaman написав:в-третьих, всплеск экспортной выручки от сельхоз- как раз 3 квартал. потом она уже равномерно размазана по всему году. если в августе не смогли продавить курс, то осенью сезонный рост курса.
Всплеск именно с сентября - когда к ранним зерновым добавляется подсолнечник и кукуруза. По стоимости на моменте собрано только 30-33% урожая. Маслоэкстракционные заводы в августе в основном в простое.
вот только ранние зерновые как раз сразу и вывозят. а кукуруза и масло - это долгоиграющая тема
Denik написав:
Shaman написав:плюс - плановый дефицит бюджета никуда не исчез. по факту мы живем по средствам - но по итогам года - или секвестр, или станок - я ставлю на станок
Прилетели SDR + будут сильные выплаты налога на прибыль в ноябре.
налог на прибыль - менее 10% доходов сводного бюджета - условно 100 млрд грн. у нас плановый дефицит - то ли 200, то ли 300 млрд грн. цифры несопоставимы
Denik написав:
Shaman написав:Вы даете много инфо по сельхоз, но для этой ветки это избыточно. более рационально в отдельной теме, а сюда только выводы - но так конечно просмотров будет меньше
Сельхоз в этом году - ключевой фактор. Погода "подарила" более 10 миллиардов долларов относительно среднего уровня - более 5 на росте урожайности и более 5 на росте цен на недоурожае у соседей. Это на порядок больше, чем вывели нерезиденты с июня.
как ни странно, импорт увеличится на те же 10 млрд дол
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 29 сер, 2021 13:04, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:а жаль, что не ввели...ведь УЗ пользуется таким хламом, что ему одна дорога на переплавку
по урожаю: товарищ Сталин, мы вам доверяем(с)
пока этот фактор не работает на полную мощь и на МБ (тем более на наличке) откупился (на 90%) 25 авг , потерял 150долл если бы сделал это днем раньше, но то таке (Casino, casino the dice are rolling Casino )
теперь желательно загнать курс под 27,80/90 , что можно было слиться и потом в ноябре (когда соберут весь урожай) и курс будет около 27,00 снова откупиться)))
А чего ж "втихаря" 25 августа откупились (не раз же писали на форуме, что маякнте "старт"?!) А 26 августа как ни в чем не бывало учавствовали в дисскусии на счет непонятной ситуации на валютном рынке...и что с ней (ситуацией) делать