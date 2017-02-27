Shaman написав:во-первых, потому что в 2019 году основной причиной укрепления гривны был вход нерезов в ОВГЗ.
Мне этот тезис не очень нравится. Вы пишите так, что не было в 2019 году рекордного урожая и неплохих цен на сталь руду. Что с/х производители не экспортировали зерна масла на 15 миллиардов долларов и металлурги не экспортировали стали руды на 10 миллиардов долларов, а все решили нерезы со своими 2-3 миллиардами, которые вообще не смотрели на то, что происходит у сельхозов и металлургов.
нерезы завели 4-5 млрд. это раз. а дефицит товаров и услуг - минус 12 млрд дол. экспорт товаров - 46 млрд дол, импорт - 60 млрд. так что все решили таки нерезы
Denik написав:
Shaman написав:Ваш прогноз оправдается, если дефицит торгового баланса изменится на профицит, что маловероятно. про рост цен на импорт промолчу...
Вы забываете про приток 10 миллиардов долларов в год от заробитчан.
этот фактор действует уже с 2018 года - примерно 1 млрд в мес. а вот по итогам полугодия сальдо товаров и услуг таки 0. экспорт вырос на 6 млрд по сранению с 2020, так и иморт тоже вырос - те же 6 млрд дол. в 2020 году сальдо тоже, кстати, было нулевое.
Denik написав:
Shaman написав:в-третьих, всплеск экспортной выручки от сельхоз- как раз 3 квартал. потом она уже равномерно размазана по всему году. если в августе не смогли продавить курс, то осенью сезонный рост курса.
Всплеск именно с сентября - когда к ранним зерновым добавляется подсолнечник и кукуруза. По стоимости на моменте собрано только 30-33% урожая. Маслоэкстракционные заводы в августе в основном в простое.
вот только ранние зерновые как раз сразу и вывозят. а кукуруза и масло - это долгоиграющая тема
Denik написав:
Shaman написав:плюс - плановый дефицит бюджета никуда не исчез. по факту мы живем по средствам - но по итогам года - или секвестр, или станок - я ставлю на станок
Прилетели SDR + будут сильные выплаты налога на прибыль в ноябре.
налог на прибыль - менее 10% доходов сводного бюджета - условно 100 млрд грн. у нас плановый дефицит - то ли 200, то ли 300 млрд грн. цифры несопоставимы
Denik написав:
Shaman написав:Вы даете много инфо по сельхоз, но для этой ветки это избыточно. более рационально в отдельной теме, а сюда только выводы - но так конечно просмотров будет меньше
Сельхоз в этом году - ключевой фактор. Погода "подарила" более 10 миллиардов долларов относительно среднего уровня - более 5 на росте урожайности и более 5 на росте цен на недоурожае у соседей. Это на порядок больше, чем вывели нерезиденты с июня.
как ни странно, импорт увеличится на те же 10 млрд дол
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 29 сер, 2021 13:04, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:а жаль, что не ввели...ведь УЗ пользуется таким хламом, что ему одна дорога на переплавку
по урожаю: товарищ Сталин, мы вам доверяем(с)
пока этот фактор не работает на полную мощь и на МБ (тем более на наличке) откупился (на 90%) 25 авг , потерял 150долл если бы сделал это днем раньше, но то таке (Casino, casino the dice are rolling Casino )
теперь желательно загнать курс под 27,80/90 , что можно было слиться и потом в ноябре (когда соберут весь урожай) и курс будет около 27,00 снова откупиться)))
А чего ж "втихаря" 25 августа откупились (не раз же писали на форуме, что маякнте "старт"?!) А 26 августа как ни в чем не бывало учавствовали в дисскусии на счет непонятной ситуации на валютном рынке...и что с ней (ситуацией) делать
zРадио написав:Каждый год - т.е. в динамике важен их прирост, а не общая сумма. Деньги заробитчан уже много лет латают отрицательное внешнеторговое сальдо
В этом то и соль что 2 года имеем околонулевой баланс торговли товаров и услуг при притоке около 10 миллиардов денег заробитчан. Если в 2015-2019 эти деньги шли на латание платежного баланса - то сейчас в стране на руках у народа куча долларов/евро.
zРадио написав:При этом выплаты по внешнего госдолгу в сентябре - более 3-х миллиардов долларов. Продолжаем не забывать принимать в учет все факторы, а не только те, которые нравятся
Я стараюсь принимать в учет все факторы. Но вся экономика +/- на уровне 2019 года, кроме туризма, удвоенной выручки металлургов и + 10-15 миллиардов у сельхозпроизводителей.
zРадио написав:2) резкое сокращение FDI - 2019-й был годом многолетнего рекорда по привлечению иностранных инвестиций (+5,9 млрд долларов), в 2021-м же повезет, если получим приток, а не отток, как в 2020-м (-0,9 млрд долларов)
В 2019 году были большие инвестиции в ВИЭ перед снижением "зеленого" тарифа. Сейчас это ощущается как выплаты валютных кредитов и как уменьшение импорта угля/газа.
orest написав:Шановний друже, я не є таким глибоким спеціалістом в такому широкому колі сфер і проблем, але тут я можу абсолютно обгрунтовано стверджувати, що є маса компаній, які виплачують дивіденди протягом всього року щомісяця. Далеко не кожне підприємство може генерувати на депозитах кошти, достатні для разової виплати всієї суми дивідендів за період, якщо це не якісь смішні копійки. Весь бізнес, навіть успішний, в кредитах, а одна з перших безумовних ковенант банків - обмеження суми разового виведення дивідендів. Тай НБУ тривалий період часу обмежує підприємства в місячній сумі виведення дивідендів що змушує розбивати виплати. Більше того, є ще не мало підприємств, які виплачують не тільки поточні дивіденди, але й суми за попередні роки, коли діяв мораторій на виплати. Ви іноді безпідставно надто категоричні і безапеляційні. Не нашкодьте собі...
Дивіденти - це суто доходи з корпоративних прав достатньо великих підприємств. Ніхто не збиратиме збори акціонерів щомісяця для рішення по дивідентах.
prodigy написав:а жаль, что не ввели...ведь УЗ пользуется таким хламом, что ему одна дорога на переплавку
по урожаю: товарищ Сталин, мы вам доверяем(с)
пока этот фактор не работает на полную мощь и на МБ (тем более на наличке) откупился (на 90%) 25 авг , потерял 150долл если бы сделал это днем раньше, но то таке (Casino, casino the dice are rolling Casino )
теперь желательно загнать курс под 27,80/90 , что можно было слиться и потом в ноябре (когда соберут весь урожай) и курс будет около 27,00 снова откупиться)))
А чего ж "втихаря" 25 августа откупились (не раз же писали на форуме, что маякнте "старт"?!) А 26 августа как ни в чем не бывало учавствовали в дисскусии на счет непонятной ситуации на валютном рынке...и что с ней (ситуацией) делать
очепятка, не 25го а 26го
и 26/08 около 16.10 я написал, что откупился, но не успел отослать(инет пропал), потом еще раз написал около 16.45 что откупился в последнем вагоне по 26,85(прочитайте пару страниц назад) и сразу после меня Вы написали, что по хорошему курсу 26,70 закрыли кредит Валютный рынок в контексте ДС
а если бы 25го откупился было бы +150долл
обещал только Успіху, что напишу когда откупился и написал
изначально мой план был закинуть всю гривну после окончания 3х депозитов в августе на депо со свободным снятием под 8% и ждать дна (или хотя протянуть до 9-10 сентября)